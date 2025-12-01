Le DJI Osmo Pocket 4 vient encore de fuiter, et son lancement pourrait avoir lieu d'un jour à l'autre

Le DJI Osmo Pocket 4 vient d’obtenir l’approbation de la FCC

Un lancement pourrait désormais être imminent

DJI cherche à devancer une interdiction prévue le mois prochain

Un successeur au DJI Osmo Pocket 3 – que notre rédaction qualifiait de « référence dans sa catégorie » – semble désormais proche, puisqu’une nouvelle caméra DJI dédiée au vlogging a été repérée auprès de la Federal Communications Commission (FCC) aux États-Unis.

Tout appareil électronique destiné à la vente sur le sol américain doit d’abord obtenir le feu vert de la FCC. Comme l’ont rapporté New Camera et Notebookcheck, cette étape vient d’être franchie. Le DJI Osmo Pocket 4 pourrait donc arriver dans les rayons d’un jour à l’autre.

Les documents publiés par la FCC ne dévoilent rien de très enthousiasmant sur la caméra – on y apprend notamment qu’elle prendra en charge le Wi-Fi 5, comme le DJI Osmo Pocket 3 – mais une hausse de la capacité de la batterie serait prévue : de 1 300 mAh à 1 545 mAh.

Il faudra attendre de pouvoir tester le DJI Osmo Pocket 4 pour mesurer l’impact réel de ce changement sur l’autonomie. Une batterie plus généreuse reste toujours un bon point, même si d’autres paramètres entrent en ligne de compte dans la durée d’utilisation.

Une interdiction se profile aux États-Unis

Une interdiction aux États-Unis pourrait affecter les drones et caméras DJI existants. (Image credit: Tim Coleman)

Des images du DJI Osmo Pocket 4 ont déjà fuité auparavant, révélant un design largement repensé. Ce nouveau design pourrait intégrer un second écran, ce qui aurait aussi un impact sur l’autonomie entre deux charges.

En plus de cet écran secondaire, les rumeurs évoquent également la présence d’une seconde caméra. Ce double capteur offrirait théoriquement une meilleure qualité d’image et de vidéo, ainsi qu’un éventail de modes de prise de vue plus varié.

Ces changements interviennent dans un contexte tendu, avec une interdiction imminente des nouveaux produits DJI aux États-Unis. Celle-ci pourrait entrer en vigueur dès le mardi 23 décembre. Pour éviter cette sanction, une agence gouvernementale doit réaliser un audit de sécurité avant cette date.

DJI semble donc vouloir commercialiser l’Osmo Pocket 4 avant le 23 décembre, date à partir de laquelle l’interdiction pourrait s’appliquer. Toutefois, l’on ignore encore si les autorités américaines disposeront des moyens juridiques nécessaires pour interdire rétroactivement les produits lancés avant cette échéance.