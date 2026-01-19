Le Sony A7 V explose tous les scores – Nikon à la traîne

Le Sony A7 V est actuellement l’appareil photo le plus vendu aux États-Unis et au Japon

Ses performances équilibrées expliquent en grande partie son succès

Le Sony A7 V enregistre actuellement des ventes spectaculaires, ce qui n’a rien de surprenant : un test approfondi publié fin 2025 l’avait qualifié de « meilleur appareil Sony jamais testé » par le journaliste Peter Fenech.

Mais avant d’évoquer ce qui rend ce boîtier plein format de 33 MP si séduisant, un point sur les dernières données du marché. Le site japonais Getnavi.jp indique que le détaillant Yodobashi le classe en tête de ses ventes pour la seconde moitié de décembre 2025, alors qu’il vient tout juste de sortir. De son côté, Sonyalpharumors.com rapporte qu’il est également numéro un chez le distributeur américain B&H Photo.

(Image credit: Future/ Peter Fenech)

Une performance impressionnante, surtout pour un modèle vendu 2999 € boîtier nu, et tout juste lancé.

Pourquoi le Sony A7 V est si bien noté

Les excellents chiffres de vente n’étonnent pas : le Sony A7 V est un boîtier remarquable. Son capteur plein format de 33 MP, partiellement empilé, affiche une plage dynamique de 16 stops, parmi les meilleures de sa catégorie, tout en corrigeant les problèmes de rolling shutter qui affectaient le modèle A7 IV.

Il propose également un mode rafale impressionnant à 30 images par seconde, ainsi que le meilleur autofocus jamais observé sur un boîtier Sony. En abandonnant les puces séparées pour l’autofocus à IA et le traitement, au profit d’une puce unique capable de gérer les deux, l’autonomie atteint également un niveau de référence.

(Image credit: Future/ Peter Fenech)

Cela ne signifie pas que le A7 V soit parfait : selon le test, son interface pourrait décourager les utilisateurs les moins expérimentés, et les vidéastes pourraient regretter l’absence de format open gate ou d’enregistrement en 6K/8K.

Mais pour son prix, le Sony A7 V reste un boîtier d’exception, probablement le plus complet de la marque, et une option très séduisante pour les créateurs hybrides, soucieux de tirer parti de ses performances en photo comme en vidéo – en particulier ceux qui disposent déjà d’objectifs compatibles avec la monture Sony E.