DJI Mavic 4 Pro : son design et ses accessoires révélés avant l’heure

De nouvelles images du DJI Mavic 4 Pro ont fuité

Deux capteurs supplémentaires pourraient être ajoutés

Les packs d’accessoires combinés se dévoilent également

Le test du DJI Mavic 3 Pro avait déjà souligné la qualité impressionnante du drone grand public lancé par DJI en avril 2023, récompensé par cinq étoiles sur cinq. Les nouvelles images dévoilées offrent un aperçu convaincant de son successeur prévu pour 2024.

Ces clichés proviennent du leaker bien connu @Quadro_News (relayé par Notebookcheck), et ils sont nombreux. Ils montrent le drone sous différents angles ainsi que plusieurs accessoires qui devraient l’accompagner.

Côté design, peu de changements semblent à prévoir cette année. En revanche, le DJI Mavic 4 Pro pourrait embarquer deux capteurs supplémentaires, venant compléter la technologie LiDAR pour une détection d’obstacles plus efficace.

Le nouveau drone devrait également proposer des packs Fly More et Creator, comme pour le Mavic 3 Pro, incluant batteries supplémentaires, dongles cellulaires, hélices et autres accessoires. La présence de filtres ND (Neutral Density) dans ces packs indique que cette fonctionnalité ne serait finalement pas intégrée au drone, contrairement à certaines rumeurs.

Fuites et rumeurs antérieures

Le DJI Mavic 3 Pro lancé en avril 2023 (Image credit: Future)

Le lancement du DJI Mavic 4 Pro était initialement pressenti pour le 24 avril, mais la date est désormais dépassée. L’annonce officielle ne devrait toutefois plus tarder.

Le tarif évoqué pour ce nouveau modèle serait de 2 250 dollars (prix en euros encore inconnu), soit légèrement au-dessus des 2 099 € du modèle précédent. Les packs et accessoires viendront bien sûr s’ajouter à ce montant.

Une précédente fuite avait déjà révélé un triple module photo, qui devrait équiper le DJI Mavic 4 Pro. Les hélices, quant à elles, bénéficieraient d’un nouveau design pour un fonctionnement plus silencieux et une autonomie prolongée.

Dans l’ensemble, cette nouvelle version semble représenter une belle évolution par rapport au modèle 2023. Grâce aux dernières fuites d’images, les contours de cette nouveauté deviennent de plus en plus clairs. Il ne reste plus qu’à attendre l’officialisation.