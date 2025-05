Fujifilm annonce une caméra demi-format pour la semaine prochaine, et un mystérieux ajout attire tous les regards

Fujifilm donne rendez-vous pour sa prochaine caméra X-series le 22 mai

Le slogan "Half the Size, Twice the Story" laisse présager un modèle "X-Half" au format demi-cadre

Un second écran de prévisualisation façon pellicule pourrait intégrer des commandes tactiles

La date et l’heure de présentation du prochain appareil photo X-series de Fujifilm sont désormais connues. Une nouvelle vidéo publiée sur la chaîne YouTube de Fujifilm (voir ci-dessous) confirme l’annonce officielle du 22 mai 2025 à 7h du matin (heure de Paris). L’attente sera donc de courte durée pour les amateurs du compact demi-format annoncé par les rumeurs.

La vidéo se termine par un « See you soon », et une image laisse entrevoir un écran de type prévisualisation de pellicule (ici avec la simulation « Provia » visible), qui selon Fuji Rumors pourrait être tactile : il suffirait ainsi de glisser le doigt pour changer de simulation de film.

Ce n’est pas la seule fonctionnalité évoquée pour ce futur modèle au format demi-cadre, qui s’annonce sous la promesse « Half the Size, Twice the Story ». Une autre rumeur retient particulièrement l’attention des passionnés de photographie argentique.

Place au demi-cadre

Concept Teaser Video: Half the Size, Twice the Story / FUJIFILM - YouTube Watch On

Comme indiqué précédemment, le modèle X-Half pourrait proposer une interprétation moderne du format demi-cadre, popularisé récemment par des appareils argentiques comme le Pentax 17 ou le Kodak Ektar H35.

Traditionnellement, le demi-cadre désigne un appareil photo argentique capable de capturer deux clichés verticaux sur une seule image de pellicule 35 mm, doublant ainsi le nombre de prises de vue possibles par rouleau. Cette approche colle parfaitement au slogan dévoilé par Fujifilm.

La manière dont la marque compte transposer ce principe dans son futur appareil reste encore floue. Certaines informations évoquent la présence d’un capteur de 1 pouce capable de saisir deux images verticales en diptyque, associé à un écran arrière vertical facilitant le cadrage.

Le teaser laisse également apparaître un viseur circulaire et un design vintage avec molette manuelle d’exposition, dans la lignée des habitudes de Fujifilm.

Parmi les autres spécificités supposées : un objectif compact fixe équivalent 28 mm f/2,8 figure dans la liste des cinq caractéristiques envisagées. Mais c’est une autre fonction possible qui intrigue le plus : le mode « film roll ».

D’après Fuji Rumors, ce mode verrouillerait les réglages de simulation de film et de prise de vue pour un nombre donné de clichés, à l’image d’une pellicule traditionnelle. Un rouleau classique permettait 24 ou 36 photos, mais le demi-cadre doublerait ce nombre.

Autre hypothèse : en mode "film roll", il serait impossible de prévisualiser les images avant d’avoir terminé le rouleau numérique. Une option à la fois originale et audacieuse, qui suscite beaucoup d’enthousiasme chez les fans.

L’ensemble des rumeurs autour de la X-Half laissent penser qu’il s’agirait de l’un des modèles les plus expérimentaux jamais lancés par Fujifilm. Si le succès est au rendez-vous, certaines fonctionnalités pourraient ensuite se retrouver sur d’autres appareils X-series.

Le rendez-vous est donc pris pour le 22 mai : le calendrier est déjà coché chez de nombreux passionnés.