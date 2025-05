Canon préparerait une première mondiale : un objectif fixe ultra-lumineux dédié à l’astrophotographie

L’objectif ultra grand-angle mystère pourrait afficher une ouverture f/1.4

Il s’agirait du plus grand-angle à focale fixe jamais conçu par Canon pour ses hybrides

Aucune date de sortie n’a encore été annoncée

Canon pourrait combler un vide de longue date dans sa gamme d’objectifs avec un tout nouveau modèle ultra grand-angle à focale fixe, qui serait idéal pour l’astrophotographie.

Peu d’informations ont fuité pour le moment, mais cela n’empêche pas Canon Rumors de spéculer sur ce que pourrait être ce mystérieux objectif plein format destiné aux appareils hybrides Canon – un objectif qui pourrait bien être une première mondiale.

À en juger par les réactions suscitées par la publication, un tel objectif pourrait rencontrer un vif succès auprès des amateurs de Canon et de photographie nocturne. Voici ce que l’on sait pour l’instant.

(Image credit: Rod Lawton)

Une toute nouvelle technologie de premier choix, en première mondiale

Canon propose déjà d’excellents objectifs pour ses appareils hybrides, mais les passionnés d’ultra grand-angle ont peu de choix.

On trouve le RF 10-20mm f/4L IS STM, très bien noté, ainsi qu’un hybride RF 20mm f/1.4 VCM, mais aucun objectif à focale fixe rapide et plus large comme le Sigma 14mm f/1.4 (réservé aux montures Sony E et L). Cela pourrait bientôt changer.

Le détail le plus attendu – la focale – est justement absent de la fuite relayée par Canon Rumors. Certains pensent qu’il pourrait s’agir d’un 14 mm, voire même d’un 12 mm.

La source semble en revanche plus certaine concernant l’ouverture maximale, qui serait f/1.4. S’il s’agit bien d’une première mondiale, ce ne pourrait pas être un 14 mm f/1.4, puisque Sigma propose déjà un objectif de ce type. Toutefois, cette hypothèse reste possible, avec certaines nuances.

Quoi qu’il en soit, si cet objectif voit le jour, il s’agirait d’une vraie nouveauté pour Canon, mêlant une très large perspective à une grande ouverture, idéale pour les scènes en faible lumière comme l’astrophotographie.

Naturellement, un objectif professionnel de série L comme un 14 mm f/1.4 serait un bel objet, sans doute imposant. Mais il pourrait rester plus compact qu’un équivalent pour reflex : Canon a déjà réussi à alléger certains de ses objectifs reflex lors de leur passage à l’hybride, comme le 10-20 mm f/4L IS STM, moitié moins lourd que le EF 11-24 mm f/4L USM.

Et si Canon concentre actuellement ses efforts sur les objectifs hybrides VCM, pensés à la fois pour la photo et la vidéo, ce modèle ultra lumineux pressenti serait plutôt un objectif STM, plus adapté à la photographie.

Ce type d’objectif figure parmi les demandes les plus fréquentes des utilisateurs Canon. Il ne resterait plus qu’à espérer qu’ils n’auront pas à attendre trop longtemps.