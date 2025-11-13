L’Insta360 Ace Pro 2 se transforme en gadget photo complètement fou

Insta360 dévoile de nouveaux accessoires pour sa caméra d’action phare, l’Ace Pro 2

Parmi eux figurent une poignée pour photographes et une imprimante instantanée à clipser

De nouveaux objectifs et des profils de couleurs Leica intégrés à la caméra sont également proposés

Insta360 vient de donner un sérieux coup de fouet à sa caméra d’action haut de gamme, l’Ace Pro 2, avec une série de nouveaux accessoires. Au programme : une poignée pour photographes, trois objectifs pour varier les rendus, et un ajout inattendu (et probablement inutile) – une imprimante instantanée à clipser. L’ensemble est visible sur l’image ci-dessus.

Certains accessoires semblent plutôt logiques, comme les nouveaux objectifs cinéma, ultra grand-angle et macro. En s’inspirant de la Hero 13 Black et de ses objectifs modulaires – une fonctionnalité qualifiée de « futur du design des caméras d’action » –, il sera possible d’obtenir des clips au rendu anamorphique grâce à l’objectif cinéma, ou encore de filmer de très près avec l’objectif macro. GoPro pourrait avoir des raisons de grincer des dents.

Autre nouveauté : la Xplorer Grip Pro – une coque avec batterie intégrée et poignée ergonomique (voir ci-dessous). C’est le type d’accessoire que certaines marques chinoises de smartphones proposent depuis quelques années pour améliorer la prise en main en photo, à l’image du kit photographique très réussi du Xiaomi 15 Ultra.

Insta360 semble clairement vouloir faire de l’Ace Pro 2 un outil pour photographes autant qu’une caméra d’action 8K. Pour celles et ceux à la recherche d’un modèle polyvalent, le positionnement paraît cohérent.

L’ajout le plus étonnant reste sans doute l’imprimante Pocket Printer à clipser. Insta360 la présente comme la première imprimante conçue pour une caméra d’action – capable d’offrir des souvenirs instantanés à n’importe quel moment. Elle imprime des photos de 3 pouces (54 × 82 mm, zone imprimable de 54 × 72 mm) avec un procédé de sublimation thermique. Selon Insta360, le rendu correspond à la vivacité des vidéos de l’Ace Pro 2. Les clichés sont également étanches, résistants à la poussière et à la décoloration.

Il est rare d’associer les caméras d’action à la photographie, et encore moins à l’impression instantanée. Cet accessoire semble relever de la catégorie « à tester avant de juger ».

(Image credit: Insta360)

Génie ou gadget inutile ?

Face aux modèles haut de gamme de GoPro, DJI et Insta360, la fonction d’objectifs interchangeables de la Hero Black 13 reste, de loin, l’innovation la plus prometteuse pour les caméras d’action. Mais grâce aux trois nouveaux objectifs – manifestement inspirés de GoPro –, l’Ace Pro 2 permet désormais de bénéficier des deux approches.

La photographie n’est pas la spécialité de l’Ace Pro 2, axée avant tout sur la vidéo. Cependant, la nouvelle poignée améliore nettement la prise en main pour capturer des images fixes, et les nouveaux profils de couleurs Leica devraient permettre d’obtenir un rendu convaincant directement depuis la caméra, prêt à être imprimé.

Quant à l’imprimante… les avis restent partagés. Les imprimantes de poche comme l’Instax Mini Link s’avèrent pratiques pour imprimer en déplacement, mais elles ne sont pas forcément adaptées aux aventures en extérieur.

Plusieurs packs sont désormais proposés avec ces nouveaux accessoires. Le XPlorer Pro Bundle inclut la nouvelle poignée et une batterie additionnelle, pour 529,99 €. Le Flash Print Bundle ajoute l’imprimante Pocket Printer, un pare-soleil Flip Screen et un étui en cuir classique, pour 582 €. Le pack Ultime comprend en plus les trois objectifs, pour un total de 733 €. D’autres combinaisons sont disponibles, avec un seul objectif, pour ceux qui ne souhaitent pas tout prendre. Tous ces packs sont disponibles dès leur lancement, à partir du 12 novembre.

Le modèle Ace Pro 2, équipé de tous ces accessoires, constitue-t-il le combo ultime pour les amateurs de caméras d’action ? Les avis sont ouverts.