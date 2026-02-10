Sony WF-1000XM6 : les écouteurs qui vont enterrer la concurrence ?

De nouvelles caractéristiques ont fuité concernant les Sony WF-1000XM6

Ces écouteurs devraient être lancés le 12 février

Plusieurs améliorations notables semblent être au programme

Sony a officiellement confirmé que sa « prochaine génération d’écouteurs » sera lancée ce jeudi 12 février, ce qui correspond presque certainement aux Sony WF-1000XM6. Avant même l’annonce officielle, une liste complète de caractéristiques techniques a fuité en ligne.

Cette liste de spécifications provient de Dealabs (via Notebookcheck) et laisse entrevoir une mise à niveau particulièrement importante. En tête des nouveautés figurerait le processeur QN3e, annoncé comme trois fois plus rapide que celui des Sony WF-1000XM5.

Huit microphones adaptatifs seraient répartis entre les deux écouteurs, contre six auparavant, ce qui devrait se traduire par une réduction de bruit améliorée ainsi qu’une meilleure clarté lors des appels vocaux et vidéo passés avec ces écouteurs sans fil.

D’autres améliorations sont également évoquées : le haut-parleur, le DAC et l’amplificateur auraient tous été renouvelés. L’ensemble devrait permettre un bond significatif en matière d’expérience sonore une fois les écouteurs en place.

Autonomie et design

Selon la fiche technique, l’autonomie atteindrait huit heures entre deux charges, auxquelles s’ajouteraient 16 heures supplémentaires grâce au boîtier. Au total, cela représenterait 24 heures complètes d’écoute avant de devoir rechercher une source d’alimentation.

Bien entendu, il ne s’agit pas de la première fuite concernant les écouteurs sans fil Sony WF-1000XM6. Le prix évoqué serait de 329,99 dollars aux États-Unis, soit une hausse par rapport aux 299,99 dollars affichés par les Sony WF-1000XM5 lors de leur lancement en 2023. Ce tarif reste à confirmer en France, mais les WF-1000XM5 avaient été lancés à 320 €.

D’autres fuites laissent également entendre qu’un lancement est imminent et que le design pourrait évoluer. Une nouvelle forme serait attendue afin d’améliorer la circulation de l’air et le confort, avec l’ajout d’embouts isolants.

Un détour par le test des Sony WF-1000XM5 montre que les performances du modèle phare actuel avaient largement convaincu. Dans quelques jours seulement, il sera possible d’évaluer à quel point les écouteurs de 2026 feront encore mieux.