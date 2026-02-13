Les nouveaux Sony WF-1000XM6 sont là — et ils changent tout

Les écouteurs Sony WF-1000XM6 sont lancés aujourd’hui (12 février) au prix de 300 €

Ils promettent une réduction de bruit et une qualité audio améliorées

Le nouveau design est 11 % plus fin, avec une antenne plus grande pour une connexion plus stable

Sony a dévoilé ses nouveaux écouteurs WF-1000XM6, sa dernière proposition haut de gamme en matière d’écouteurs true wireless à réduction de bruit. Les Sony WF-1000XM6 sont proposés au tarif de 300 € et sont disponibles immédiatement chez les principaux revendeurs.

Pour un résumé des principales évolutions apportées par Sony sur ce nouveau modèle, afin de rivaliser avec les meilleurs écouteurs du marché, les points essentiels sont détaillés ci-dessous.

Sony WF-1000XM6 review: great audio, but imperfect elsewhere - YouTube Watch On

1. Réduction de bruit améliorée

Sony annonce une amélioration de 25 % de la réduction de bruit par rapport aux Sony WF-1000XM5, avec des progrès notables sur les fréquences médiums et aiguës. Les écouteurs intègrent désormais huit microphones pour capter les sons, associés à un nouveau processeur baptisé HD Noise Canceling Processor QN3e, une variante de la puce utilisée dans le casque Sony WH-1000XM6.

L’optimisation en temps réel de la réduction de bruit active a été améliorée. Sony indique également que les nouveaux embouts assurent une meilleure étanchéité dans l’oreille afin de renforcer l’isolation sonore.

(Image credit: Future)

2. Qualité audio améliorée

Sony a conçu un nouveau haut-parleur pour ces écouteurs, reposant sur une architecture à double matériau. La périphérie externe est plus souple afin de produire des basses profondes et maîtrisées, tandis que le centre plus rigide vise à offrir des médiums et des aigus précis. Comme pour le WH-1000XM6, Sony a travaillé le réglage sonore en collaboration avec des ingénieurs du son de studio pour obtenir un profil audio plus neutre.

Sony précise également que le traitement audio passe de 24 bits à 32 bits, même si la prise en charge Hi-Res Audio reste limitée au codec LDAC.

3. Qualité d’appel améliorée

Sony indique que les nouveaux écouteurs utilisent deux microphones sur chaque oreillette avec un beamforming optimisé par intelligence artificielle afin de capter plus clairement la voix. Un capteur à conduction osseuse est également intégré pour renforcer la clarté, dans le but d’améliorer l’intelligibilité lors des appels.

Un système de réduction du bruit ambiant alimenté par l’IA est également présent, similaire à celui proposé sur le casque Sony WH-1000XM6.

Le Sony WF-1000XM6 à gauche et le WF-1000XM5 à droite (Image credit: Future)

4. Un nouveau design

Sony souligne que les nouveaux écouteurs sont 11 % plus « fins » que le modèle précédent, même si leur nouvelle forme les rend plus imposants sur certains aspects. Selon la marque, l’ensemble offrirait toutefois une meilleure ergonomie.

Un avantage du nouveau design réside dans l’antenne, désormais nettement plus grande, ce qui améliorerait la stabilité et la fiabilité de la connexion.

Lors de la sortie des écouteurs de leur boîtier, une petite arête facilite la prise en main. Le boîtier est plus volumineux que celui des XM5, mais il reste fin et allongé, ce qui le rend toujours facile à transporter.

5. Davantage de fonctionnalités et une nouvelle application

Aucun lancement Sony ne serait complet sans de nouvelles fonctions intelligentes. Les XM6 intègrent plusieurs nouveautés, certaines pratiques, d’autres plus originales.

L’utilisation passe désormais par l’application Sony Sound Connect, en remplacement de l’ancienne application Sony Headphones. Elle propose notamment un nouvel égaliseur 10 bandes pour personnaliser le son, ainsi qu’une fonction « Find My EQ » permettant d’ajuster le rendu audio selon ses préférences sans connaissances techniques particulières.

Une fonction Background Music Effect est également proposée. Elle rend la musique plus diffuse, comme si elle provenait d’enceintes dans un café par exemple, ce qui peut s’avérer utile en situation de travail.

Sony prend également en charge le Bluetooth LE Audio et le codec LC3, et permet de choisir entre la priorité à la qualité audio ou à la stabilité de la connexion Bluetooth.

Beaucoup d’éléments restent inchangés

L’autonomie annoncée reste de 8 heures pour les écouteurs seuls, et de 24 heures avec le boîtier. La technologie DSEE Extreme est toujours présente pour améliorer la qualité des flux audio compressés, tout comme les fonctions Sony habituelles, notamment le mode Ambiant personnalisable, Quick Access et d’autres options.