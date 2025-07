Le leaker Evan Blass aurait partagé sur X des images inédites des Buds 3 FE

Ces visuels affichent désormais le message suivant : « retiré à la demande du détenteur des droits d’auteur »

Après la fuite désordonnée des Buds Core, Samsung pourrait vouloir reprendre le contrôle

Pas facile d’être l’un des plus grands noms de la tech. À chaque coin du web, des journalistes et des fans passionnés cherchent à lever le voile sur ce qui se trame en coulisses – surtout lorsqu’il s’agit d’écouteurs Samsung « Fan Edition » annoncés comme bien plus abordables que les Galaxy Buds 3 Pro.

En fin de semaine dernière, le célèbre informateur Evan Blass a publié sur X une image nommée « GB3FE » (facile à deviner) censée montrer les Galaxy Buds 3 FE, comme l’a rapporté Android Headlines.

Le problème, c’est que cette image a depuis été remplacée par un simple message :

Media not displayed

This image has been removed in response to a report from the copyright holder

Un tel message laisse penser qu’il s’agissait bien d’un visuel officiel des Galaxy Buds 3 FE non encore annoncés – et que Samsung n’a pas apprécié la fuite. Rien ne permet de l’affirmer avec certitude, mais ce scénario semble tout à fait plausible…

Pourquoi autant de discrétion, Samsung ?

Difficile d’oublier le lancement un peu brouillon des Galaxy Buds Core. Ces écouteurs ont d’abord été repérés dans un fichier APK, aux côtés des Galaxy Buds 3 FE encore officieux, dès le 12 juin. Puis, le 23 juin, un tweet de Samsung India a mentionné leur nom, en annonçant une sortie pour le 27 juin – avant que les caractéristiques techniques et les images ne soient publiées le 26 juin, avec un jour d’avance, sur le site des Émirats arabes unis de Samsung. Toute cette séquence aurait mérité au moins un simple email.

À noter également qu’aucun modèle Galaxy Buds 2 FE n’a jamais vu le jour. En réalité, les Buds Core sont devenus les derniers écouteurs officiels de la marque, ce qui fait des Buds 3 FE à la fois une suite des Buds FE d’origine… et un modèle un peu à part.

Il semblerait donc que les visuels publiés par Evan Blass étaient authentiques, mais que Samsung cherche cette fois à soigner son lancement et à éviter toute confusion – quitte à serrer la vis.

Les Galaxy Buds 3 Pro, sortis en août 2024, restent aujourd’hui parmi les meilleurs écouteurs testés, même s’ils ne sont pas les plus accessibles. Dans ce contexte, on comprend que Samsung souhaite soigner les détails et maîtriser le timing.

Et jusqu’ici, la stratégie semble fonctionner. Hormis l’enquête d’Android Authority – qui a repéré le nom « Galaxy Buds 3 FE » dans la dernière version de l’application Galaxy Buds Controller (Wear OS, v1.0.08.38) – et l’image désormais introuvable, très peu d’informations fiables ont fuité sur ces Buds 3 FE.

Une chose semble sûre : l’attente en vaut probablement la peine, et elle pourrait toucher à sa fin…