iOS 26.3 : Apple débloque enfin les écouteurs concurrents… sous la contrainte

Que diriez-vous d'un casque Pixel Buds Pro avec votre iPhone ?

iOS 26.3 ajoute aux autres écouteurs sans fil des fonctions inspirées des AirPods

Le déploiement du logiciel est prévu pour le début de l’année 2026

Il s’agit d’une nouvelle exigence réglementaire imposée par l’Union européenne, elle ne s’appliquera donc pas au reste du monde

L’un des avantages d’utiliser des AirPods avec un iPhone (ou tout autre appareil Apple), c’est la rapidité et la simplicité de l’appairage. Ce confort d’usage sera bientôt disponible pour les écouteurs d’autres marques – à condition de résider dans l’Union européenne.

Comme pour les ports de charge USB-C ou les boutiques d’applications tierces, cette évolution s’inscrit dans le cadre du Digital Markets Act (DMA) adopté par l’UE. Voté en novembre 2022, ce règlement vise à limiter la fermeture des écosystèmes des grandes entreprises technologiques.

D’après MacRumors, iOS 26.3 permettra aux fabricants d’écouteurs d’offrir une expérience d’utilisation équivalente à celle des AirPods sur iPhone. Les tests nécessiteront un certain temps, mais cette compatibilité pourrait commencer à se déployer au cours de l’année 2026.

À ce jour, iOS 26.3 n’est disponible qu’en version bêta, mais de nombreuses fonctionnalités attendues ont déjà été évoquées. Parmi elles figurent le transfert de notifications et une nouvelle sélection de fonds d’écran.

« Un écosystème plus interconnecté »

AirPods Pro 3 d'Apple (Image credit: Future)

Les régulateurs européens soulignent volontiers les bénéfices pour les utilisateurs. Selon la Commission européenne, ce changement représente « une étape de plus vers un écosystème numérique plus interconnecté, au bénéfice de tous les citoyens de l’UE ».

Deux fonctionnalités en particulier seront désormais accessibles aux écouteurs tiers : l’appairage par proximité (rapprocher les écouteurs déclenche la connexion) et les notifications (permettant aux écouteurs et autres appareils de recevoir et gérer des alertes).

Cette seconde fonction sera aussi un atout pour les meilleures montres connectées. L’expérience fluide de synchronisation des notifications, jusqu’ici réservée à l’Apple Watch, pourrait ainsi être proposée par d’autres fabricants – toujours dans l’Union européenne.

Apple n’a pas encore commenté ces nouveautés en particulier, mais l’entreprise a plusieurs fois critiqué le DMA et les efforts de l’UE pour l’imposer. Cela a déjà entraîné le report de plusieurs fonctionnalités en Europe, comme Apple Intelligence ou la traduction en direct sur les AirPods.