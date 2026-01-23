Siri pourrait être la meilleure mise à niveau IA d'Apple depuis des années – voici pourquoi

Un nouveau rapport révèle qu’Apple travaille sur un chatbot Siri dopé à l’intelligence artificielle

Cette nouveauté pourrait offrir des fonctionnalités inédites que ses concurrents ne proposent pas

Ce changement pourrait transformer les appareils Apple à court terme

Après ce qui semble avoir été une éternité de refus, Apple aurait finalement cédé à la pression et prévoirait de lancer son propre chatbot Siri pour rivaliser avec ChatGPT ou Google Gemini. Et du côté des utilisateurs fidèles d’Apple, cette annonce suscite un véritable engouement.

Ces derniers temps, une tendance se confirme : il devient plus courant de solliciter ChatGPT plutôt que Google pour trouver des réponses. Google n’a pas totalement disparu des usages, mais la nature conversationnelle des chatbots – qui permet d’affiner une requête, de poser des questions complémentaires, et d’obtenir des réponses ciblées – s’avère particulièrement utile lorsqu’un problème précis reste sans solution via les moteurs classiques.

C’est précisément ce type d’assistant intelligent qui faisait défaut dans l’écosystème Apple. Certes, la recherche Spotlight a gagné en puissance avec macOS 26, et Apple a commencé à intégrer l’intelligence artificielle dans ses systèmes d’exploitation, mais il ne fait aucun doute que Siri accuse un retard marqué face aux leaders du domaine.

Et pourtant, le futur chatbot Siri pourrait aller bien au-delà d’un simple rattrapage. D’après Mark Gurman (Bloomberg), l’assistant d’Apple disposerait d’atouts majeurs face à la concurrence. Contrairement aux chatbots tiers utilisés sur les appareils Apple, la version maison serait conçue pour analyser le contenu à l’écran et les fenêtres actives afin de proposer des actions et des commandes pertinentes. Elle permettrait aussi de contrôler des fonctions de l’appareil, comme passer un appel, lancer un minuteur ou ouvrir l’appareil photo.

Ces fonctionnalités ont été mises en avant lors de la Worldwide Developers Conference (WWDC) 2024. Combinées aux capacités du futur chatbot, elles pourraient transformer Siri en un assistant complet, avec une gamme de fonctions inégalées chez les concurrents.

Les attentes sont élevées, mais si Apple parvient ne serait-ce qu’à s’en approcher, cela pourrait bien rebattre les cartes du marché de l’IA.

Raisons d'être optimiste

(Image credit: Apple)

Fait intéressant, les rumeurs indiquent qu’Apple opterait pour une intégration système du chatbot Siri, à la manière de Siri actuellement, plutôt qu’une application dédiée comme ChatGPT, Gemini ou d’autres. C’est ce qu’explique à nouveau Mark Gurman.

Cette approche semble cohérente. Étant donné les capacités potentielles d’un tel assistant, il paraît essentiel de le rendre accessible dans n’importe quelle application en cours d’utilisation. Une application indépendante risquerait de briser le flux de travail. L’intégrer directement dans les apps existantes offrirait une interaction beaucoup plus fluide et naturelle.

Il ne faut pas oublier non plus les nombreuses promesses faites en 2024 : compréhension du contexte personnel, capacité à interagir entre plusieurs apps... Si ces deux évolutions majeures voient le jour en 2026, cette année pourrait bien devenir un tournant dans l’histoire de Siri – et offrir enfin à Apple un véritable poids face aux géants de l’IA.

Ce virage n’est pas sans risques. D’après Gurman, Apple pourrait s’appuyer sur les serveurs de Google pour assurer la montée en charge rapide du service. Or, le modèle économique de Google repose en grande partie sur la publicité et la collecte de données, ce qui rendrait les interactions utilisateurs particulièrement attractives pour l’entreprise.

Cependant, Apple a déjà prouvé sa capacité à cloisonner les données sensibles. Lors de l’annonce d’un « partenariat pluriannuel » visant à faire tourner Siri grâce aux modèles Gemini de Google, la promesse de protection des données a été clairement posée. Si Apple parvient à améliorer Siri tout en garantissant la confidentialité des utilisateurs, ce serait un double succès.

Tout cela laisse penser que 2026 sera une année décisive pour Siri. Et au vu des informations actuellement disponibles – et du changement de cap opéré par Apple avec ce chatbot – l’avenir semble plein de promesses.