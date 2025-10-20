La nouvelle mise à jour de ChatGPT promet audace et sensualité

Le PDG d’OpenAI, Sam Altman, annonce l’arrivée d’une nouvelle version de ChatGPT, pensée pour se rapprocher du comportement du modèle GPT‑4o

Le chatbot offrira désormais un ton personnalisable, une personnalité ajustable et l’usage d’émojis modulable

Les utilisateurs adultes vérifiés auront également accès à de l’érotisme et à d’autres contenus réservés via un nouveau “mode adulte”

Sam Altman, PDG d’OpenAI, a annoncé que ChatGPT allait retrouver des airs de son ancienne version… et, selon les réglages choisis, se montrer un peu plus osé.

Dans un message publié sur X, Altman explique que l’entreprise prévoit de déployer “une nouvelle version de ChatGPT” qui se comportera davantage comme le modèle GPT‑4o, très apprécié avant l’arrivée de GPT‑5. Cette nouvelle mouture proposera notamment des options pour des personnalités plus chaleureuses, expressives et riches en émojis, ainsi qu’un “mode contenu mature” réservé aux adultes vérifiés.

Cette annonce survient alors que le débat enfle entre les utilisateurs réclamant plus de souplesse et ceux appelant à un encadrement strict, éthique et sécuritaire. OpenAI affirme aujourd’hui disposer de garanties suffisantes en matière de santé mentale pour desserrer certaines restrictions.

Cette prochaine mise à jour vise à établir un nouvel équilibre, explique Altman. Ceux que la tonalité actuelle du chatbot – parfois jugée trop proche des RH d’une grande entreprise – avait laissés sur leur faim, pourraient bien être conquis.

We made ChatGPT pretty restrictive to make sure we were being careful with mental health issues. We realize this made it less useful/enjoyable to many users who had no mental health problems, but given the seriousness of the issue we wanted to get this right.Now that we have…October 14, 2025

Le fait qu’OpenAI s’apprête à autoriser la génération de contenus érotiques pour les adultes vérifiés représente une véritable rupture. Cette décision sera sans doute accueillie favorablement par certains, mais également perçue avec méfiance par ceux qui redoutent les dérives potentielles de l’intelligence artificielle.

Actuellement, la politique de contenu de ChatGPT interdit l’érotisme et les scènes de violence extrême, sauf dans des contextes éducatifs, médicaux ou historiques. Même dans le cadre de récits fictifs, les utilisateurs se heurtent souvent à des filtres de modération. En décembre, OpenAI a annoncé l’achèvement du déploiement de ses outils de vérification d’âge et l’activation prochaine du “mode mature” pour les adultes vérifiés.

Même les utilisateurs qui ne s’intéressent pas à ce type de contenus pourraient percevoir un changement dans le comportement de ChatGPT. Le mode par défaut actuel peut sembler volontairement fade. Le retour à une approche plus expressive à la manière de GPT‑4o pourrait séduire un grand nombre d’utilisateurs. Ce sera une option activable manuellement : ceux qui préfèrent une IA plus sobre pourront la conserver.

