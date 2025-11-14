ChatGPT 5.1 va choquer les sceptiques : plus rapide, plus malin, plus humain

OpenAI vient de dévoiler son nouveau modèle GPT‑5.1 et l’a défini comme l’option par défaut dans ChatGPT

ChatGPT intègre désormais deux variantes de GPT-5.1 : Instant, plus rapide, et Thinking, plus approfondie. L’outil applique un raisonnement adaptatif pour choisir automatiquement laquelle utiliser selon les situations

Il est désormais aussi possible d’ajuster la personnalité de ChatGPT, en modifiant son ton ou son style de réponse à tout moment de la conversation

OpenAI a présenté le très attendu modèle d’intelligence artificielle GPT‑5.1, qui inclut les versions « Instant » et « Thinking » dans ChatGPT. Ce modèle devient la nouvelle configuration par défaut pour les abonnés payants.

Après une sortie controversée de GPT‑5 plus tôt dans l’année, cette mise à jour semble miser sur la réactivité, la clarté et la souplesse, notamment dans la manière dont l’IA reproduit des comportements humains.

GPT‑5.1 cherche à repositionner ChatGPT comme bien plus qu’un simple moteur de recherche conversationnel. La version Instant sera celle utilisée par défaut, et OpenAI insiste sur le fait que la vitesse n’empêchera pas une tonalité chaleureuse ni une exécution rigoureuse des consignes.

De son côté, GPT‑5.1 Thinking conserve son approche plus réfléchie pour les tâches complexes, mais améliore sa capacité à juger quand ralentir ou accélérer. Ces ajustements répondent aux critiques formulées à l’encontre de GPT‑5, jugé peu engageant.

Si la version Instant est privilégiée pour les réponses classiques, ChatGPT ajuste sa stratégie grâce au raisonnement adaptatif. En cas de question floue ou complexe, il prendra un peu plus de temps pour répondre, ce que la version rapide de GPT‑5 ne permettait pas.

À l’inverse, GPT‑5.1 Thinking revoit l’approche du modèle précédent pour éviter le jargon et mieux expliquer les étapes menant à une réponse.

Une personnalité sur mesure

Au-delà du modèle lui-même, OpenAI déploie un système de réglage du ton beaucoup plus affiné. Si des options de personnalité étaient déjà disponibles depuis quelques mois, elles deviennent désormais plus accessibles et ajustables en temps réel.

Selon les préférences de l’utilisateur, il est possible de choisir entre plusieurs tonalités et styles : au-delà des options Amical et Efficace, ChatGPT peut adopter un ton Cynique, Geek, Franc ou Décalé.

Ces réglages influencent immédiatement la voix et le style de l’IA dans toutes les conversations. Auparavant, un nouveau chat devait être ouvert pour que les changements prennent effet. Avec GPT‑5.1, il devient possible de modifier le ton, la fréquence des émojis ou encore le niveau de détail, en cours d’échange, et le modèle s’adapte instantanément.

OpenAI n’a visiblement pas oublié la colère exprimée par de nombreux utilisateurs lors de la sortie de GPT‑5 et de la disparition de GPT‑4o. Beaucoup avaient trouvé le nouveau modèle trop mécanique, oublieux, et réclamaient le retour de l’ancien. La réaction avait surpris l’entreprise, qui semble aujourd’hui tirer les leçons de cette erreur.

GPT‑5.1 cohabitera donc avec les anciens modèles pendant au moins trois mois. Cela permettra aux utilisateurs de comparer les versions, de transmettre leurs retours et de choisir celle qui leur convient le mieux. Les abonnés y auront accès en priorité, suivis par les utilisateurs de la version gratuite, avec un menu déroulant pour accéder aux modèles précédents.

Ce déploiement progressif vise aussi à gérer la charge des serveurs, mais il témoigne surtout d’une volonté d’écoute. OpenAI promet également des mises à jour continues durant la génération GPT‑5.1, sans attendre un hypothétique GPT‑6. Ce développement itératif, fondé sur l’usage quotidien, apparaît comme une décision stratégique.

En définitive, GPT‑5.1 ne réinvente pas la roue, mais en améliore nettement le confort. En mettant l’accent sur la clarté, la vitesse variable et la personnalisation du ton, OpenAI évite de brusquer les utilisateurs attachés aux anciens modèles tout en préparant le terrain pour des évolutions plus ambitieuses.