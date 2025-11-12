Oubliez l’IA : Microsoft prépare une “superintelligence” pour soigner l’humanité

L’intelligence artificielle médicale de Microsoft dépasse déjà les experts sur les diagnostics complexes

La supervision humaine reste la réponse de Microsoft face aux craintes liées à l’autonomie des machines

La promesse d’une superintelligence plus sûre repose sur des mécanismes de contrôle encore non éprouvés

Microsoft délaisse progressivement la course à l’IA généraliste au profit d’un concept baptisé Superintelligence Humaniste (HSI).

Dans un nouveau billet de blog, l’entreprise détaille comment cette approche vise à créer des systèmes au service de l’intérêt humain, plutôt que des entités poursuivant une autonomie sans limite.

Contrairement à l’« intelligence artificielle générale », perçue par certains comme potentiellement incontrôlable, le modèle de Microsoft cherche à établir un équilibre entre innovation technologique et supervision humaine.

Une nouvelle priorité : la médecine et l’éducation

Selon Microsoft, la HSI représente une forme d’intelligence avancée, contrôlable et orientée vers des objectifs précis, avec pour ambition de résoudre des problèmes sociétaux identifiés.

L’un des premiers domaines où l’entreprise souhaite démontrer l’utilité de cette technologie est le diagnostic médical : son système baptisé MAI-DxO afficherait un taux de réussite de 85 % dans des cas médicaux complexes – surpassant les performances humaines.

D’après Microsoft, de tels systèmes pourraient démocratiser l’accès mondial à une expertise médicale de haut niveau.

Le potentiel éducatif est également mis en avant : des assistants IA capables de s’adapter au style d’apprentissage de chaque élève, en collaboration avec les enseignants, afin de concevoir des cours et des exercices personnalisés.

Cette vision suscite l’intérêt, mais relance des préoccupations bien connues : respect de la vie privée, dépendance technologique, impact sur les relations humaines. Les questions restent ouvertes sur les modes de validation, de régulation et d’intégration de ces outils dans les environnements cliniques réels, sans créer de nouveaux risques.

En coulisses, la superintelligence repose sur une infrastructure computationnelle massive.

Les ambitions de Microsoft en matière de HSI nécessiteront des centres de données de grande ampleur, équipés de matériel à forte puissance de calcul, capables de traiter d’énormes volumes de données.

L’entreprise reconnaît que la consommation d’électricité pourrait augmenter de plus de 30 % d’ici 2050, en partie à cause de l’expansion des infrastructures liées à l’IA.

Ironie du sort : la même technologie censée optimiser la production d’énergie renouvelable contribue à en accroître la demande.

Microsoft affirme que l’IA aidera à concevoir des batteries plus efficaces, à réduire les émissions de carbone et à mieux gérer les réseaux énergétiques, mais l’impact environnemental global reste incertain.

Mustafa Suleyman, responsable de l’IA chez Microsoft, rappelle qu’une IA superintelligente ne doit jamais accéder à l’autonomie totale, à l’auto-amélioration ni à l’auto-direction.

Il présente le projet comme une démarche « humaniste », conçue explicitement pour éviter les dérives de systèmes évoluant hors du contrôle humain.

Ses déclarations traduisent un malaise croissant dans le secteur technologique : la volonté de contenir les modèles les plus puissants rassure, mais aucun consensus n’existe sur les moyens concrets d’imposer de telles limites à un système capable de s’auto-modifier.

La vision portée par Microsoft pour une Superintelligence Humaniste intrigue, mais demeure encore largement théorique. Reste à savoir si les promesses pourront réellement être tenues.