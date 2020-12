Vuoden pelit 2020: näitä pelejä muistellaan vielä vuosien päästä

Vuosi 2020 jää historiaan monista syistä, mutta pelaajien kannalta keskeisintä on uusien konsolien saapuminen. Marraskuussa kauppoihin saapui rajoitetun saatavuuden kera PS5 sekä Xbox Series X/S. Uutuuskonsolien ohessa myyntiin saapui monia odotettuja sekä yllättäviä hittipelejä.

Pelikehitys ei ole ollut pelkkää juhlaa kuluvan vuoden ajan. Pandemia on aiheuttanut useita viivästyksiä, minkä vuoksi useita nimikkeitä jouduttiin lykkäämään vuodelle 2021.

Onneksi osa teoksista saapui myyntiin odotetusti. Kaikkinensa vuosi 2020 on tarjonnut meille loistavia pelejä useista eri genreistä. Halusitpa teurastaa demoneita, ratsastaa muinaiseen Japaniin, palata Marion hittiteoksiin tai rullalautailla Tony Hawkin seurana, pelattavaa on todella piisannut.

Monipuolinen pelivuosi ei tehnyt valinnasta helppoa, mutta pitkällisen kädenväännön jälkeen saimme konsensuksen aikaiseksi vuoden parhaista peleistä. Valitut pelit eivät ole välttämättä teknologisia uranuurtajia tai pelikulttuurin merkkipaaluja, vaan poimimme meitä eniten viehättäneet teokset.

Makuja on monenlaisia, eivätkä meidän valinnat välttämättä ole muiden mielestä parhaita. Tästä huolimatta seisomme listamme takana ylpeinä. Pidemmittä puheitta on siis aika syynätä vuoden 2020 parhaat pelit.

Paras VR-peli

(Image credit: Valve)

Half-Life: Alyx

Ei ole tippaakaan liioiteltua sanoa, että Half-Life: Alyx palautti kiinnostuksen VR-peleihin. Se asetti riman ennätyskorkeuteen tarjoamalla kokonaisuuden, jossa mainiot mekaniikat yhdistyvät uuteen teknologiaan sekä PC:n ylistetyimpään pelisarjaan. Tehtävä ei todellakaan ollut helppo, kuten vuosien kehitystyö kertoo. Lopputulos on kuitenkin onnistunut, kekseliäs ja Half-Life-nimen arvoinen mestariteos.

Kunniamaininta: Star Wars: Squadrons

Paras mobiilipeli

(Image credit: Mihoyo)

Genshin Impact

Genshin Impact on kaikkea mitä mobiilipelit eivät yleensä ole. Teos on laaja, kekseliäs eikä se pelaajalta jatkuvaa lompakolla käymistä. Vaikka ilkeät kielet syyttävätkin sitä Legend of Zelda: Breath of the Wild -klooniksi, Genshin Impact onnistuu seisomaan omilla jaloillaan. Toiminnantäyteinen verkkoroolipeli vie yksinkertaisesti mukanaan.

Taistelu on silkkaa nautintoa. Pieniä moitteita on syytä antaa loppupelin varusteiden haalimiselle, mutta erityisesti seikkailun alku on poikkeuksellisen laadukasta työtä. Kokemus paranee entisestään nappaamalla kolme kaveria mukaan seikkailuun.

Mikäli et ole vielä kokeillut Gensin Impactia, kannattaa sitä ehdottomasti kokeilla. Pahimmassa tapauksessa tuhlaat muutaman tunnin aikaa, parhaimmillasi saat käsiisi ilmaisen ja erinomaisen seikkailun.

Kunniamaininta: Legends of Runeterra

Paras toimintapeli

(Image credit: id Software)

DOOM Eternal

Vuonna 2016 ilmestyneen Doomin menestyksen jälkeen oli selvää, että ID Softwarella on vieläkin isompia ammuksia odottamassa suosikkisarjan suhteen. Erinomainen räiskintä, tasoloikinta, varusteralli sekä yltiöväkivaltainen meno luovatkin kokonaisuuden, jossa pyssyt laulavat ja tunnelma on katossa.

Pelaaminen tuntuu kuin eläisi heavy metal -levykannen tapahtumia. Kuvasto on helvetillistä, salaisuudet nokkelia ja tunnelma vie mukanaan. Tekijät tuntuvat tietävän mitä pelaajat haluavat paremmin kuin pelaajat itse.

Kunniamaininta: Hades

Lue arvostelu: Doom Eternal

Paras roolipeli

(Image credit: Square Enix)

Final Fantasy 7 Remake

Hype Final Fantasy 7:n uusiversion kohdalla oli niin kovaa, ettei kukaan uskonut tekijätiimin mahdollisuuksiin vastata odotuksiin. Muutamia ongelmia jäikin mukaan, mutta kaikkinensa paluu todellisen klassikkoteoksen maailmaan vei mukanaan. Upea ulkoasu, alkuperäisen pelin tunnelman ehostus sekä entistä menevämpi toiminta tarjoavat rahalle loistavaa vastinetta. Kokonaisuutena se on loistava aloitus tarinan seuraaville osille.

Kunniamaininta: Demon’s Souls

Lue koko arvostelu: Final Fantasy 7 Remake

Paras verkkopeli

(Image credit: Mediatonic/Blizzard)

Fall Guys: Ultimate Knockout ja World of Warcraft Shadowlands

Siitä voi olla montaa mieltä, voiko tittelin jakaa kahden pelin kesken. Onneksi voimme sen verran venyttää sääntöjä, että saamme nostettua kaksi sen ansaitsevaa nimikettä esiin. Fall Guys: Ultimate Knockout ja World of Warcraft: Shadowlands ansaitsevat nimittäin kunniaa aikaansaannoksistaan koko verkkopeliyhteisölle.

Mediatonicin luoma Fall Guys nousi yhdessä yössä jättihitiksi. Televisio-ohjelmien henkeä muistuttava battle royale -teos on yltiösöpöstä tyylistään huolimatta sekopäinen ja erityisesti koukuttava. Voitto on jokaisella pelikerralla kutkuttavan lähellä, joten yksi lisäkierros on aina otettava.

Shadowlands herätti puolestaan henkiin kenties koko verkkopelimaailman lojaaleimman yhteisön. Poikkeuksellisen laadukas loppupelin sisältö sekä uusi graafinen ilme puhaltavat teokseen tuoreutta. Uusi laajennus nouseekin Wrath of the Lich Kingin ja Mists of Pandarian kanssa koko World of Warcraftin parhaiden laajennusten joukkoon. Jo tämä perustelee paikan vuoden pelien listalla.

Lue lisää: Arvostelussa World of Warcraft: Shadowlands

Paras seikkailu-/toimintapeli

(Image credit: Sony)

Ghost of Tsushima

Kyllä, syytökset Assassin's Creed -sarjan matkimisesta ja Jin-sankarin tasapaksuudesta ovat enemmän kuin perusteltuja. Näistä huolimatta Ghost of Tsushima on huikaiseva ja tempaiseva seikkailu. Katanalla huitominen on tarkaa ja veristä, eikä sen tyylikästä toteutusta voi liiaksi ylistää. Lisäksi historiallisen Japanin henki on vahvasti läsnä. Kokonaisuutena kyseessä on paitsi parhaita mutta myös komeimpia PS4-pelejä ikinä, ja tämän ansiosta se on enemmän kuin kunniakas joutsenlaulu Sonyn vanhalle konsolille.

Jopa Akira Kurosawa nyökkäisi kunnioittavasti tälle teokselle.

Kunniamaininta: Spider-Man: Miles Morales

Lue lisää: Arvostelussa Ghost of Tsushima

Paras ajo- tai urheilupeli

(Image credit: Activision)

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2

Täydellinen ländäys jälleen kerran! Tony Hawk's Pro Skater 1 + 1 on mainio uusioversio kahdesta skeittipeliklassikosta. Se paitsi koukuttaa mutta myös muistuttaa siitä, minkä takia kickflipien, ollieiden ja muiden temppujen ajoittaminen vaati aikanaan niin paljon harjoittelua. Ja kun temput viimein iskostuvat selkärankaan, saa niistä rakennettua huimia kikkasarjoja.

Uusittu ulkoasu sekä muutamat myöhemmistä osista tutut lisäykset tekevät kokoelmapaketista todellisen napakympin.

Kunniamaininnat: MLB The Show 20 ja DIRT 5

Lue lisää: Arvostelussa Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2

Paras taistelupeli

(Image credit: Dotemu)

Streets of Rage 4

Kyseessä ei ole pelkkä nostalgiatrippi. Streets of Rage 4 palauttaa Segan klassikkosarjan nykyaikaan tyylikkäästi. Sarjakuvamainen ulkoasu sekä entistä sulavampi toiminta tekevät taistelusta kiehtovampaa kuin pitkään aikaan. Tämä muistuttaa juuri sitä Streets of Ragea, jota nostalgisissa muistikuvissasi muistat pelanneesi.

Kunniamaininnat: One-Punch Man: A Hero Nobody Knows ja Mortal Kombat 11 Ultimate

Paras tarinavetoinen peli

(Image credit: Naughty Dog)

The Last of Us: Part II

Seitsemän pitkän vuoden odotus palkittiin, kun ylistetty The Last of Us sai viimein jatkoa. Odotus totisesti kannatti, sillä jatko-osa on tunteikas, koukuttava ja hetkittäin haastava teos. Tarina pyörii koston sekä moraalin harmaiden sävyjen keskellä. Juonta on vaikea kuvailla kertomatta liikaa, mutta joka tapauksessa Naughty Dog on saanut luotua puhuttelevan mestariteoksen. Se saa pelaajan miettimään asioita tavalla, johon pelit vain harvoin pystyvät.

Kunniamaininta: Cyberpunk 2077

Lue lisää: Arvostelussa The Last of Us 2

Paras indiepeli

(Image credit: Supergiant Games)

Tässä on täydelinen roguelikesta ammentava teos niille, jotka eivät pidä roguelikestä. Hades imaisee mukaansa tavalla, joka vaatii lisäaikaa ilta toisensa jälkeen. Siinä missä tekijätiimi Supergiant Gamesin edellinen luomus Transistor oli suoraviivaisempi kokemus, Hades on roguelike, jonka kentät on proseduraalisesti luotu eivätkä pelikerrat ole täten koskaan samanlaisia. Siinä on myös upea musiikki, loistava toimintamekaniikka, mielenkiintoinen tarina ja ilmiömäinen roolipelielementti, jotka tekevät Hadeksesta huippuviihdyttävän pelikokemuksen.

Pelaaja ohjastaa Zagreusta, joka on Hadeksen poika. Alati vaihtuvat kentät, upea visuaalisuus sekä monipuoliset aseet saavat tarttumaan ohjaimen illasta toiseen.

Kunniamaininnat: Bugsnax ja Fall Guys: Ultimate Knockout

Vuoden peli 2020

(Image credit: Sony)

Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima on mielestämme vuoden paras peli varsin suurella marginaalilla. Pakettia on julkaisun jälkeen hiottu kahdella merkittävällä päivityksellä, joista tuore Legends-lisäosa toi mukanaan moninpelitilan. Lisäksi teos pyörii PS5:llä pelatessa 60 kuvan sekuntivauhdilla.

Lisäykset tekevät kunniaa jo valmiiksi loistavalle seikkailulle. Upea ulkoasu saa hämmästymään ja monipuoliset pelimekaniikat vievät mukanaan. Kaikkinensa Ghost of Tsushima on niin hyvä peli, että se on syytä pelata riippumatta siitä, onko television vieressä PS4 vai PS5.

Kunniamaininta: The Last of Us: Part II

Vuoden 2021 odotetuimmat pelit

(Image credit: Playground Games)

Fable

Mennyt vuosikymmen ei ole ollut helppoa aikaa Fablen faneille. Vuonna 2010 ilmestynyt Fable 3 tarjosi pelaajille herkkua, ja täten odotukset Xbox Onelle kehitettyyn Fable: Legendsiin olivat korkealla. Karikkoinen projekti kuitenkin kuopattiin neljän kehitysvuoden jälkeen, joten teoksen potentiaali jäi tyystin piippuun.

Uuden osan parissa puuhailee Playground Games, joka on tuttu erityisesti Forza Horizon -sarjasta. Tämä antaa syytä odottaa Fable 4:n osalta suuria. Toivottavasti yli kymmenen vuoden odotus todella palkitaan.

(Image credit: IO Interactive)

Hitman 3

Tappava Agentti 47 palaa jälleen työn touhuun. Mikä parasta, sarjan seuraavaa osaa ei tarvitse edes odottaa tammikuuta pidemmälle. Toistaiseksi tiedämme Hitman 3:n tarjoavan runsaasti salamurhakikkoja, kuten putoavia lamppuja sekä mystisiä ikkunoista putoamisia. Tiedossa on lisäksi aiempaa enemmän uusia alueita tappajaisia varten.

(Image credit: Sony)

Horizon Forbidden West

Horizon Forbidden West vahvistettiin Sonyn kesäkuisessa tilaisuudessa. Toistaiseksi julkaistu traileri esittelee Amerikan maille taivaltavaa Aloy-sankaritarta, joka sukeltaa tällä kertaa myös kirjaimellisesti vesistöjen syövereihin. Emme vielä tiedä paljoa Horizon Forbidden Westistä, mutta Aloyn ensimmäinen seikkailu sekä tekijätiimi Guerrilla Gamesin meriitit antavat syyn uskoa loistavaan pelikokemukseen.

(Image credit: Sony)

God of War -jatko-osa (Ragnarok)

Sony on vahvistanut tuovansa jatkoa ylistetylle God of War (2018) -toimintateokselle. Ensimaistiainen julkaistiin syyskuussa 2020, jolloin vihjattiin teoksen liittyvän Ragnarokiin. Skandinaavisesta mytologiasta ammentava Ragnarok tarjoaa läjän taisteluista ja tapahtumia jumalten lopullisesta taistelusta. Jo tarinapohja vaikuttaa niin hyvältä, että tuskin maltamme odottaa Kratosin osuuden selviämistä sekä PS5:n graafista ilotulitusta.

(Image credit: Nintendo)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Miten voit laittaa paremmaksi kuin Breath of the Wild? Tähän emme osaa vastata, mutta jäämme odottamaan Nintendon työnäytettä. Japanilaisyhtiö paljasti jatko-osan vuoden 2019 E3-messuilla. Toistaiseksi emme ole juuri sen enempää saaneet vielä selville, mutta toivottavasti Nintendo onnistuu lunastamaan Breath of the Wild 2:een kohdistuneet odotukset.