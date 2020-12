Årets spill 2020: TechRadars liste over de beste spillene som kom ut i året som var

2020 har vært et spennende (og noe turbulent) gaming-år. I året som har gått har vi vært vitne til inntoget av en ny konsollgenerasjon, i form av PS5 og Xbox Series X/S, og en rekke storspill, som vi har ventet i årevis på, ble lansert – samtidig fikk vi en del gledelige, om mindre kjente, overraskelser.



Alt har ikke vært bare fryd og gammen i 2020. Men selv om COVID-19 har ført til avbrytelser og utsettelser, og vært kime til at en del storspill ikke blir lansert før til neste år, har pandemien også understreket viktigheten i gaming, og mang en historie om hvor sentralt gaming kan være under isolasjon har sett dagens lys.

På tross av omstendighetene har 2020 produsert noen virkelig fantastiske spill. Vi har dyttet andre unna vår rettmessige krone, tatt nok en svipptur innom Midgar samt kappet og kjøttet oss gjennom demoner i de stemningsfulle omgivelsene i Japan rundt år 1400. Men, spørsmålet gjenstår: Hvilke spill i 2020 var det som virkelig imponerte?



Det har ikke vært lett, men vi i TechRadar har latt våre hoder barke sammen, og til slutt ristet ut hvilke spill vi alle kunne enes om var de aller beste. Dette er ikke nødvendigvis spillene vi mener har de mest kulturelle eller teknologisk imponerende merittene, og vi har heller ikke rangert spillene, listen inneholder simpelthen våre favorittspill fra året som var. Det er klart, en slik liste vil alltid være subjektiv, du kommer ikke til å være enig i alle våre valg – smaken er som baken – det er vanskelig, for ikke å si umulig, å raske sammen en liste som absolutt alle kan enes om. Vi har likevel gjort et forsøk på å samle spillene vi i redaksjonen mener at fortjener en plass i rampelyset.



Mer er det ikke å si. Dette er TechRadars liste over årets spill 2020.

Årets VR-spill

«Half-Life: Alyx»



Det er ikke helt uberettiget å påstå at «Half-Life: Alyx» redefinerte hva det betyr å lage et AAA VR-spill i 2020. Standarden ble satt og listen ble lagt for alle som prøver å lage gripende og suggererende VR-spill, samtidig som man prøvde å opprettholde en tilknytning til en av PC-verdenens mest bejublede spillserie. Det kan umulig ha vært en enkel oppgave, men etter årevis med arbeid kom Valve med en oppfølger i den banebrytende Half-Life-serien, denne gangen i et nytt medium, og med et spill som var et innovativt og friskt pust i en VR-virkelighet som på mange måter hadde mistet dampen. «Half-Life: Alyx» fortjente absolutt alle panegyriske ord som ble fyrt av i dets retning i år.



Årets mobil-spill

«Genshin Impact»



«Genshin Impact» representerer alt mobilspill ikke har vært de siste ti årene: Det er gedigent, moderne, og higer svært sjelden etter innholdet i lommeboken din. Selv om noen kaller det en «Zelda: Breath of the Wild»-klone, så klarer «Genshin Impact» helt fint å finne fotfestet på egen hånd, og en en online action-RPG med kjapt kampsystem, varierte spells og, selvfølgelig, allierte man kan rekruttere.



Det å slåss i «Genshin Impact» er simpelthen ren nytelse, og selv om vi ikke har så mye til overs for mengden innsats som skal til for å få kremen av kremen av utstyr på slutten av spillet, så er starten eksepsjonelt god – særlig hvis du har tre kompiser du kan spille sammen med. Hvis du ikke har spilt det ennå, så vet du hva du har å gjøre. I verste fall kaster du bort en håndfull timer, og i beste fall får du et morsomt og gratis nytt spill med en nærmest endeløs mengde innhold å kose deg med.



Årets action-spill

«DOOM Eternal»



Etter «DOOM» (2016) forventet kanskje de fleste at id Software kom til å fokusere på en større og forbedret versjon av det samme bølgebaserte demon-kampsystemet på Mars. Doom-sagaen ble istedenfor transformert til en hybridisert FPS-plattform-variant med et slags ressurs-strategi-element i tillegg. Det nye spillet bygget på 2016-utgavens Glory Kill-system og endte opp som et intenst arcade-aktig skyte-epos der du kontinuerlig må balansere ammo, helse og skjold.



Det hele er en skikkelig lekkerbisken, og en av de mest sjelelige rensende spillene noensinne laget – det er som å se et heavy metal-album komme til live. I tillegg er alle de hemmelige områdene faktisk artige å prøve å finne, noe som er et friskt pust blant alle utviklerne som bare sprer slikt om seg for å jukse seg til mer valuta for pengene.



Årets rollespill

«Final Fantasy VII Remake»



Forventningene i forkant av lanseringen av «Final Fantasy VII Remake» var helt ute av kontroll – men den første delen av Square Enix' nyvinning klarte ikke helt å leve opp til lovordene, med en noe avstumpet visitt til Midgar, og en noe tynnspredd hovedhistorie. Når det er sagt, så var det ikke noe i veien med hvordan ting så ut (regelrett utrolig), og spillet klarte å fange originalens nyanser på perfekt vis samtidig som utviklerne hadde gjort noen utsøkte oppdateringer. Kampsystemet, som består i både turbasert og sanntidsbasert slåssing gjør stridighetene til en grådig morsom tidtrøyte. Dette lover godt for de kommende kapitlene i omarbeidelsen, som ser ut til å være noe helt annet enn en simpel gjennomgang av originalens plot.



Årets online-spill

«Fall Guys: Ultimate Knockout» og «World of Warcraft: Shadowlands»



Er det feigt å velge to spill i denne kategorien? Ja. Det er det. Likevel klarte både «Fall Guys: Ultimate Knockout» og «World of Warcraft: Shadowlands» å bidra med noe helt spesielt for sine respektive spillergrupper i år, og begge fortjener både hederen og æren.



«Fall Guys: Ultimate Knockout», fra Mediatonic, ble en enorm suksess praktisk talt over natten ved å blande sammen en game show-aktig battle royale med søte små tjukkaser som flagrer rundt etter din pipe. Jakten på kronen var både irriterende og avhengighetsskapende, men å stå igjen som konge på haugen var alltid verdt strabasene.



«World of Warcraft: Shadowlands», på sin side, gav en ny giv til en av de mest lojale onlinesamfunnene i verden, noe som innebar et eksepsjonelt innhold for alle som var ute etter å bryne seg på det vanskeligste av det vanskelige, og et helt nytt grafisk ytre, som gjorde at spillet så mer moderne ut enn på årevis. Denne utvidelsespakken ligger sammen med «Wrath of the Lich King» og «Mists of Pandaria» helt i tet når det gjelder det aller beste innholdet Blizzard har produsert til WoW, og fortjener en plass på enhver toppliste i 2020.



Årets action-eventyr

«Ghost of Tsushima»



Joda, sammenligningene med «Assassin's Creed» er ikke tatt helt ute av det blå, og ja, Jin var ganske kjedelig som protagonist. Ser man bort fra de to ovennevnte elementene trer likevel et gjennomgripende og dramatisk eventyr frem. Katana-kampene er presise og blodige (stilige dueller som avgjøres med ett enkelt trekk må simpelthen inkluderes i alle spill fra nå av), mens gjenskapelsen av det føydale Japan er frodig og drømmeaktig. «Ghost of Tsushima» er en av de peneste spillene som eksisterer på PS4, og det er en passende svanesang for konsollen. Vi klarer knapt å vente på fortsettelsen av denne serien. Akira Kurisawa, ta deg en bolle.



Årets bilspill/sportsspill

«Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2»



Can we kick it? Yes, we can! «Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2» er en sublim omarbeidelse av de to klassiske spillene, og en nydelig påminnelse om hvorfor en hel generasjon gamere var så ekstremt innstilt på å gjøre ollies og kickflips og lime det hele sammen med manuals for å sanke sammen ekstreme skårer. Grafikken er framifrå og nyvinningene som ikke eksisterte i originalene gjør livet lettere for alle nybegynnere, som eksempelvis «revert manual», som ikke ble introdusert i serien før «Tony Hawk’s Pro Skater 3». Den enormt tilfredsstillende spillmekanikken som disse skateboardspillene var først ute med har uten problemer tålt tidens tann.



Årets slåssespill

«Streets of Rage 4»



Dette er mer enn bare en billig retrofest. «Streets of Rage 4» slår og sparker den klassiske Sega-serien inn i det tjueførste århundret. Stilig tegneserieaktig grafikk blandes sammen med heseblesende action, og kampene er både raskere og mer finslepne enn noensinne. Dette er «Streets of Rage»-varianten du har spilt i hodet ditt siden du var sju, man får faktisk nostalgibrillene med på kjøpet.



Årets beste narrative spill

«The Last of Us: Part II»



Vi ventet i syv lange år på oppfølgeren til kritikerroste «The Last of Us» – men ventetiden var uten tvil verdt det. «The Last of Us: Part II» er en emosjonell, fengslende (og noen ganger ukomfortabel) opplevelse, som utforsker temaer som hevn, tribalisme og de mange moraletiske grå skjær. Det er vanskelig å beskrive denne fantastiske oppfølgeren uten å avsløre litt for mange fasetter av historien, men Naughty Dog har virkelig gjort seg flid med å bygge opp forholdene karakterene i mellom, for ikke å snakke om forholdet mellom spilleren og spillet. Det var ikke sjelden at vi ikke annet kunne gjøre enn å skrike mot TV-en eller gjemme oss bak puter i sofaen, i det spillet tok oss gjennom en emosjonell berg-og-dal-bane.



Årets indie-spill

«Hades»



Dette er rogue-like-spillet for alle som hater rogue-likes. «Hades» er fullspekket med endeløs sjarme som lokker deg til å spille «bare en liten time til». Alt fra det briljante lydsporet til de morsomme interaksjonene karakterene imellom gjorde det Supergiant Games'-utviklede spillet til en sømløs blanding av sjangre, der tunge RPG-elementer bidro til et av de mest forfriskende spillopplevelsene i 2020.



Du spiller som Zagreus, sønn av tittelinnehavende Hades, og blant mang et sverdslag kjemper du deg gjennom de stadig nyvinnende nivåene av undergrunnen, med et uttalt mål om å gå mot dine fars ønsker og til syvende og sist bryte ut av ditt hjemlige fengsel. Du får hjelp av de greske guder og en rekke legendariske våpen, noe som gjør at hver gjennomspilling føles fersk, og beviser en gang for alle at du ikke trenger å lage en enorm åpen verden for å kunne tilby et tilfredsstillende spillunivers. Ikke glem å klø Cerberus bak øret på vei ut døra.



Årets spill 2020

«Ghost of Tsushima»



«Ghost of Tsushima» er vår vinner av årets spill, og det er ikke vanskelig å forsvare valget. Spillet har fått to store oppdateringer siden det ble lansert: Legends, en enorm ny flerspillermodus, og en oppdatering som gav oss 60 FPS om man spiller på PS5. Disse to oppgraderingene har gjort et allerede fantastisk spill (om mulig) enda bedre, og det lover særdeles godt for fremtiden. Grafikken er fenomenal, og det er vanskelig ikke å få bakoversveis om man spiller på en HDR-klar TV. De innovative spillmekanikkene, som vinden som viser vei, bidrar til en spillopplevelse som er bent frem fantastisk. Hvis du besitter en PS4 eller har klart å kare til deg en PS5, så vet du hva du har å gjøre. Ikke gå glipp av denne PlayStation-eksklusive perlen.



Dette er spillene vi gleder oss mest til i 2021

«Fable»



Det har vært et tøft tiår for alle tilhengere av «Fable». Etter at vi endelig fikk «Fable 3» i 2010, helt på tampen av Xbox 360-maskinens storhetstid, gav Microsoft inntrykk av at vi kanskje kom til å få «Fable Legends» på Xbox One – men den gang ei. Selskapet kansellerte prosjektet etter fire lange år med teasere og trailere. Per nå har Playground Games tatt over stafettpinnen (mest kjent for den eksepsjonelt kule «Forza Horizon»-serien), og vi sitter nok en gang med fornyet håp om at «Fable 4» (eller hva nå enn det neste spillet kommer til å hete) kan bli inngangen til Albion som vi har ventet i ti år på at skal gjenoppstå.

«Hitman 3»



Agent 47 er tilbake, og det er ikke lenge til vi får se hva den hårløse snikmorderen tar seg til i disse dager. Det tredje hovedspillet i serien er planlagt lansert i januar 2021. Per nå vet vi ikke så mye mer enn at «Hitman 3» kommer til bane vei for nye attentat for den ikoniske drapsmannen, og vi regner med at fallende lyskroner og velplasserte dytt (fra høye bygninger) kommer til å være blant de tilgjengelige verktøyene. Det loves også at den nye versjonen skal være langt mer åpen enn tidligere titler i serien, man skal kunne ta liv på alskens vis, med andre ord.

«Horizon Forbidden West»



«Horizon Forbidden West» ble bekreftet av Sony under en PlayStation-konferanse i juni 2020. Den første, og foreløpig eneste, traileren for spillet avslørte at Aloy kommer til å ta turen til Sambandsstatenes ville vest (og at vi kommer til å kunne utforske store områder under vann.) Per nå vet vi ikke stort om «Horizon Forbidden West», men vi ser likevel frem til å spille det neste kapittelet i Aloys reise, og se hva Guerrilla Games har fått ut av PS5-maskinvaren.

God of War-oppfølgeren («Ragnarok»)



Sony kom med en offisiell bekreftelse på at oppfølgeren til kritikerroste «God of War» (2018) er under utvikling via en trailer som ble vist på slutten av en PlayStation-konferanse i september 2020. Vi vet ikke stort om God of War-oppfølgeren ennå, men traileren fra Sony ymtet om at spillet kommer til å fokusere på Ragnarok fra norrøn mytologi. Ragnarok er en rekke hendelser og kamper som utspiller seg i et slags norrønt armageddon, og innebærer døden for en rekke guder, deriblant både Tor og allfaderen selv, Odin. Vi håper vi kan hoppe rett inn i djevelskapet som Kratos, og er svært spente på hvordan det hele kommer til å se ut på PS5.

«The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2»



Det å lage en oppfølger til «The Legend of Zelda: Breath of the Wild» er litt som å hoppe etter Wirkola – men det må likevel gjøres. Vi klarer knapt å vente på landingen. Nintendo bekreftet under E3 i 2019 at en oppfølger til det kritikerroste spillet var på vei, men akkurat når vi får det i hende er per nå ukjent. Vi vet ikke stort om «The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2», men vi håper at Nintendo fortsetter å bygge videre på Hyrule, samtidig som vi får en del ferskt innhold.