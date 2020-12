Årets spel 2020: TechRadars guide till de bästa spelen som släppts i år

2020 har varit ett spännande (och något turbulent) år för gamingvärlden. I år fick vi se en ny konsolgeneration, i form av PS5 och Xbox Series X/S, och fick se några nya storhits som vi har väntat i åratal på.

Allt har dock inte gått smidigt. Men trots att Covid 19-pandemin har stört spelutvecklingen och resulterat i att många titlar avbrutits och lett till att några stora titlar försenats till nästa år, har det också betonat vikten av spel, då vi fått se spelare från alla samhällsskikt gå samman och omfamna gaming-världens kraft.

Trots omständigheterna har vi fått se några fantastiska spel släppas i år. Vi har slagits mot fiender och förlorade själar i mörka slott, återbesökt Midgar, rest till forntida Japan och besökt framtidens städer, men vilka spel lyckades sticka ut från mängden under 2020?

Det har inte varit lätt, men TechRadar-teamet har slagit sina kloka huvuden ihop för att ta fram en topplista över våra absoluta favoritspel från året som gått. Det här är inte nödvändigtvis de spel som vi tycker har haft den mest kulturella eller tekniska inverkan, och de är inte rankade i någon speciell ordning i listan - detta är helt enkelt teamets favoritspel från i år. Du kanske inte håller med om alla våra val - eftersom vi alla har olika smak och åsikter - men det är svårt att sätta ihop en lista som kommer att behaga alla.

Men nåväl, låt oss köra igång. Här är TechRadars favoritspel från 2020.

Bästa VR-spel

Årets bästa spel - Half-Life: Alyx (Image credit: Valve)

Half-Life: Alyx

Det är ingen överdrift att säga att Half-Life: Alyx omdefinierade AAA VR-spel under 2020. Det satte en ny standard för uppslukande gameplay, samtidigt som det knöt samman med några av de mest berömda PC-spelen. Det var en tuff uppgift, men efter år av arbete lyckades Valve skapa en uppföljare till sin banbrytande franchise i ett nytt format som är fräscht, innovativt och utan tvekan förtjänar all beröm det har fått i år.

Hedersomnämnande: Star Wars: Squadrons

Läs vidare: Half-Life: Alyx markerar en vändpunkt för virtuell verklighet.

Bästa mobilspel

Årets bästa spel - Genshin Impact (Image credit: Mihoyo)

Genshin Impact

Genshin Impact är allt som mobilspel inte har varit under det senaste decenniet: det är expansivt, det är banbrytande och det ber dig sällan att plocka fram din plånbok. Även om vissa har kallat det en Legend of Zelda: Breath of the Wild-kopia, lyckas Genshin Impact hitta sin roll som ett online-action-RPG med snabba strider, varierade spells och naturligtvis rekryterbara allierade.

Striderna är en ren glädje och även om vi inte är jätteförtjusta i den loot-grind som slutet av spelet kräver, är de första segmenten exceptionellt bra - speciellt om du har tre vänner att spela tillsammans med. Om du inte har spelat det, har du ändå inget att förlora genom att ge det ett försök. I värsta fall har du bara förlorat några timmar och i bästa fall har du hittat ett roligt, gratisspel med massor av innehåll att njuta av.

Hedersomnämnande: Legends of Runeterra

Bästa actionspel

Årets bästa spel - Doom Eternal (Image credit: id Software)

DOOM Eternal

Efter Doom från 2016 hade du kanske förväntat dig att ID Software skulle göra en större och bättre version av samma vågbaserade demonstrider. Istället har Doom omarbetats till en hybrid av FPS, plattformsspel och resurshanteringsspel, som bygger på det tidigare spelets knockback-finisher-strider för att skapa en intensiv arcade shooter där du ständigt balanserar ammo, hälsa och sköldbehov.

Det är en riktig pärla och dess hemligheter är faktiskt också roliga att leta upp - något som många utvecklare inte verkar förstå sig på, när de fyller sina spel med samlarobjekt.

Hedersomnämnande: Hades

Läs hela vår recension av Doom Eternal.

Bästa RPG

Årets bästa spel - Final Fantasy 7 remake (Image credit: Square Enix)

Final Fantasy 7 Remake

Hajpen inför remaken av Final Fantasy 7 var enorm - och den första delen av Square Enix remake lever inte riktigt upp till den, där Midgar känns något slarvigt gjort och mainstoryn känns långdragen. Men på andra ställen ser det helt otroligt ut och lyckas återskapa tonen i originalet perfekt. Och hybriden av turbaserade och realtidsstrider gör striderna riktigt roliga och varierade. Det bådar gott för de kommande kapitlen i remaken, som ser ut att bli mer än bara en enkel finslipning av originalen.

Hedersomnämnande: Demon’s Souls

Läs hela vår recension av Final Fantasy 7 Remake.

Bästa Online Multiplayer-spel

Årets bästa spel - Fall Guys/World of Warcraft (Image credit: Mediatonic/Blizzard)

Fall Guys: Ultimate Knockout och World of Warcraft Shadowlands

Är det fusk att välja två spel som vinnare för bästa online-multiplayer 2020? Ja, lite kanske. Men ändå, Fall Guys: Ultimate Knockout och World of Warcraft Shadowlands gjorde båda något speciellt för sina respektive online-communitys och båda förtjänar verkligen titeln.

Fall Guys från utvecklaren Mediatonic blev en enorm framgång över en natt genom att blanda en game show-liknande Battle Royale med en söt estetik. Jakten på kronan var galen och beroendeframkallande, men den ljuva smaken av seger gjorde allt slit värt det.

Shadowlands, å andra sidan, gav något nytt till en av de mest lojala communities av onlinespelare med exceptionella endgame-system och ny grafikteknik gör att spelet ser modernare ut än någonsin tidigare. Det placerar sig där uppe med Wrath of the Lich King och Mists of Pandaria som några av de bästa expansionerna som spelet någonsin har fått, och förtjänar verkligen en plats på vår topplista över bästa spel 2020.

Läs mer:

Fall Guys - tips och tricks: Så blir kronan din

World of Warcraft: Shadowlands - recension

Bästa Action/Äventyrs-spel

Årets bästa spel - Ghost of Tsushima (Image credit: Sony)

Ghost of Tsushima

Ja, det har jämförts en hel del med Assassin's Creed, och ja, Jin var en något tråkig huvudperson. Men bortsett från detta, är Ghost of Tsushima ett svepande och dramatiskt äventyr. Dess katana-strider är exakta och blodiga (snygga, one-hit-one-kill-sekvenser bör finnas med i alla spel från och med nu) och dess rekreation av feodala Japan är frodig och drömlik. Det är ett av de snyggaste spelen för PS4 och en ny serie vi ser fram emot att få se mer av i framtiden.

Hedersomnämnande: Spider-Man: Miles Morales

Läs hela vår recension av Ghost of Tsushima.

Bästa Racing/Sport-spel

Årets bästa spel - Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 remaster (Image credit: Activision)

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2

Tony Hawks Pro Skater 1 + 2 är en sublim remake av de två klassiska titlarna, och en underbar påminnelse om varför en hel generation av spelare var så förälskade i att göra ollies, kickflips och samla galna poängkombinationer för så många år sedan. Med ny snygg grafik och suveräna quality of life-tillägg från tillskott i serien, som ”revert manual”-mekaniken från Tony Hawks Pro Skater 3, är spelupplevelsen mer tillfredsställande än någonsin tidigare.

Hedersomnämnande: MLB The Show 20 and DIRT 5

Läs hela vår recension av Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2.

Bästa Fighting-spel

Årets bästa spel - Streets of Rage 4 (Image credit: Dotemu)

Streets of Rage 4

Streets of Rage 4 är mer än bara en retro-throwback och ger den klassiska Sega-serien nytt liv i den moderna eran. Spelet har en snygg cartoon-liknande grafik som smälter samman med benkrossande action, med en snabbare och mjukare känsla i striderna än serien någonsin har haft. Detta är Streets of Rage som du minns det från när du var sju år gammal.

Hedersomnämnanden: One-Punch Man: A Hero Nobody Knows och Mortal Kombat 11 Ultimate

Bästa narrativ-spel

Årets bästa spel - The Last of Us 2 (Image credit: Naughty Dog)

The Last of Us: Part II

Vi väntade sju år på uppföljaren till det kritikerrosade The Last of Us - men den långa väntan var verkligen värt det. The Last of Us: Part II är en emotionell, fängslande (och ibland obekväm) titel som utforskar teman kring hämnd, tribalism och moralens gråzoner. Det är svårt att beskriva denna fantastiska uppföljare utan att förstöra spelets berättelse, men Naughty Dog har gjort ett fantastiskt jobb med att bygga vidare på förhållandet som spelarna hade utvecklat med seriens karaktärer och implementerat oväntade vändningar som ibland fick oss att skrika mot våra TV-apparater eller vrida oss i våra stolar.

Hedersomnämnanden: Cyberpunk 2077

Läs hela vår recension av The Last of Us 2.

Bästa indiespel

Årets bästa spel - Hades (Image credit: Supergiant Games)

Rogue-like-spelet för spelare som vanligtvis som hatar rogue-like-spel - Hades är fullt av bokstavligt talat oändlig charm som lockar dig att spela i "bara en timme till". Från det lysande soundtracket till de underhållande karaktärsinteraktionerna, har Supergiant Games skapat ett sömlöst nät mellan genrer med tunga RPG-element och gameplay som gav en av de mest spännande upplevelserna under 2020.

Du spelar som Zagreus, son till Hades, som kämpar sig igenom de ständigt föränderliga lagren i underjorden för att trotsa din faders vilja och slutligen fly från ditt fängelse. Med hjälp av den grekiska pantheonen och olika legendariska vapen känns varje genomspelning fräsch och beroendeframkallande, vilket bevisar att du inte behöver skapa en openworld sandbox för att skapa tillfredsställande karaktärer och gameplay.

Hedersomnämnanden: Bugsnax och Fall Guys: Ultimate Knockout

Årets spel 2020

Årets bästa spel - Ghost of Tsushima (Image credit: Sony)

Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima är vår Game of the Year-vinnare, och det är lätt att förstå varför. Spelet har fått två stora nya uppdateringar sedan det släpptes: Legends, ett expansivt nytt flerspelarläge och en 60 fps-patch för när du spelar på PS5. Dessa två tillägg har bara gett spelet ännu mer värde och förbättrat en redan fantastisk övergripande upplevelse. Med sin fenomenala grafik som ofta får en att tappa hakan på en HDR-kompatibel skärm och innovativa spelsystem som Guiding Wind, får du absolut inte missa den här fantastiska PlayStation-exklusiva titeln om du äger antingen en PS4 eller PS5.

Hedersomnämnande: The Last of Us: Part II

Spelen vi ser mest fram emot under 2021

(Image credit: Playground Games)

Fable

Det har varit ett tufft decennium för alla Fable-fans där ute. Efter att äntligen ha fått se Fable 3 under 2010 för Xbox 360, gav Microsoft oss förhoppningar om att kanske ett Fable Legends skulle kunna se dagens ljus på Xbox One, bara för att ställa in det efter fyra långa plågsamma år av hints och trailers. Nu i händerna på Playground Games - som är mest kända för sitt arbete med den exceptionella Forza Horizon-serien - har vi ett förnyat hopp om att Fable 4, eller vad det nu blir att heta, kan vara spelet vi har väntat på de senaste 10 långa åren.

(Image credit: IO Interactive)

Hitman 3

Agent 47 är tillbaka och det dröjer inte länge innan vi får se vad hans kommande äventyr har att bjuda på, med det tredje mainline-tillskottet i serien som är planerat att släppas i januari 2021. Hittills vet vi att Hitman 3 kommer bjuda på den ikoniska mördaren som håller på med sitt gamla vanliga lönnmordsjobb, från fallande ljuskronor till att smyga upp bakom någon från sidan av en byggnad. Det kommande spelet lovar även fler sätt än någonsin tidigare för att kunna slutföra dina mordiska uppgifter.

(Image credit: Sony)

Horizon Forbidden West

Horizon Forbidden West bekräftades av Sony under en PlayStation-presentation i juni 2020. Den första och enda trailern för spelet vi har fått se hittills avslöjade att Aloy kommer att resa till Amerikas vildmark (och vi kommer även att få spendera lite tid med att utforska under vattnet). Vi vet fortfarande inte jättemycket om Horizon Forbidden West, men vi ser fram emot att få spela nästa kapitel i Aloys resa och se hur Guerrilla Games utnyttjar kraften i PS5.

(Image credit: Sony)

God of War Sequel (Ragnarok)

Sony bekräftade officiellt att uppföljaren till den kritikerrosade God of War (2018) är på väg med en teaser-trailer i slutet av sin PlayStation-presentation i september 2020. Vi vet inte jättemycket om God of War-uppföljaren ännu, men Sonys teaser föreslår att spelet kommer att fokusera på Ragnarok. I den norska mytologin är Ragnarok en serie av händelser och strider i slutet av allt och de ikoniska nordiska gudarnas död, inklusive Odin själv. Vi hoppas kunna hoppa rakt in i all action med Kratos i takt med att händelserna utvecklas och ser fram emot att få se hur den här titeln kommer att se ut på PS5.

(Image credit: Nintendo)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Hur toppar du ett spel som Breath of the Wild? Tja, vi kommer kanske få reda på det snart. Nintendo bekräftade nämligen under sin E3 2019-presentation att en uppföljare till den prisade titeln är på gång - även om vi inte är helt säkra på när vi kommer att få se den. Vi vet inte jättemycket om Breath of the Wild 2 ännu, men vi hoppas att Nintendo bygger vidare på Hyrule och lägger till några nya fräscha element.