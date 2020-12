Test-information Tid spelad: 3397 timmar, 33 timmar på nuvarande maxlevel Plattform: PC

World of Warcraft: Shadowlands är den åttonde expansionen till det gamla MMORPG-spelet, och som därför bär en enorm tyngd på sina axlar, särskilt efter den bristfulla Battle For Azeroth-expansionen. Precis som Legion från 2016, befinner sig Blizzard Entertainment i en situation där de måste hitta tillbaka till sin World of Warcraft-identitet för att behålla sin dominans inom genren det hjälpte popularisera för 16 år sedan.

Och än så långt i den tidiga expansionsupplevelsen lyckas de med just det. World of Warcraft: Shadowlands, åtminstone i detta tidiga skede innan den första raiden blir tillgänglig, står som en av de bästa expansionerna som spelet någonsin har fått. Den stora mängden innehåll som du står inför när du väl når maxlevel kan dock kännas överväldigande, särskilt om du närmar dig det med samma inställning som vid andra expansioner.

På grund av hur World of Warcraft och dess expansioner fungerar, kommer vi att uppdatera denna recension regelbundet under hela expansionstiden för att gå igenom förändringar i spelet. Så se till att kika tillbaka här när nya uppdateringar släpps, för att se hur det nya innehållet påverkar den övergripande upplevelsen.

World of Warcraft: Shadowlands - recension (Image credit: Activision Blizzard)

World of Warcraft: Shadowlands - pris och utgivningdatum

Vad är det? Den åttonde World of Warcraft-expansionen

Den åttonde World of Warcraft-expansionen Utgivningsdatum? 23 november, 2020

23 november, 2020 Vad kan jag spela det på? PC, Mac, Linux

PC, Mac, Linux Pris? Standard Edition kostar $39,99

World of Warcraft: Shadowlands - recension (Image credit: Activision Blizzard)

Hur är det att dö? Jo, nu ska du få höra

I både World of Warcraft: Legion och Battle For Azeroth var quest-upplevelsen helt öppen. När du väl gick in i expansionen kunde du välja vilken som helst av flera zoner och spela igenom berättelserna i valfri ordning. Shadowlands å andra sidan går tillbaka till samma tillvägagångssätt som Cataclysm och Mists of Pandaria - där du blir guided genom en specifik linjär väg - och det är mycket bättre.

Både i Battle For Azeroth och Legion var berättelsen otroligt osammanhängande, där de olika zonberättelserna kändes helt åtskilda från varandra, vilket resulterade i att quest-upplevelsen blev mycket mindre minnesvärd.

Eftersom huvudstoryn i Shadowlands i sig är knuten till allt du gör medan du levlar, känns det som om dina handlingar i de fyra olika zonerna - Bastion, Maldraxxus, Ardenweald och Revendreth - faktiskt spelar roll för den övergripande storyn.

Historien börjar med att du söker efter allierade i The Maw, ett område dit endast de mest oförsonliga själarna kommer efter döden, efter att de har kidnappats och förts dit. Du lyckas uppenbarligen fly på typiskt WoW-vis (du är väldigt speciell, uwu) och åker sedan till Oribos, huvudstaden och navet för expansionen. Efter det måste du samla allierade och resurser för att återvända till Maw för att visa den nya skurken, The Jailer, vem som är boss.

Men eftersom berättelsen är så linjär känns resan genom zonerna faktiskt viktig, snarare än en samling roliga små omvägar som i den senaste expansionen. Alla fyra zoner flyter perfekt in i varandra, vilket ger en av spelets bästa upplevelser någonsin.

Detta tillvägagångssätt dock slå fel när du försöker spela om storyn med flera karaktärer eller alts. Blizzard har förberett sig för detta genom att låta dig levla upp efterföljande karaktärer i vilken som helst av zonerna med sidequests, world quests och dungeons. Vi har dock bara levlat upp en karaktär än så länge, så vi har ännu inte hunnit testa hur det här systemet fungerar ännu.

Vi nådde den nya maxnivån 60 ungefär halvvägs genom Revendreth-zonen och var tvungna att göra en hel del uppdrag efter att ha nått maxleveln för att låsa upp allt endgame-innehåll.

World of Warcraft: Shadowlands - recension (Image credit: Activision Blizzard)

Fullt upp i efterlivet

När du väl har nått level 60 och kommit till den punkt där alla expansionsfunktioner är upplåsta, finns det ett stort utbud av innehåll som tillgängligt för dig. Sättet Blizzard har fått spelare i tidigare expansioner att tro att allt innehåll är obligatoriskt om du vill maximera mängden skada, healing eller mitigation som din karaktär kan göra i raider, innebär att det kommer att kännas lite överväldigande när du når maxleveln.

Det markerar dock en typ av förändring vad gäller fokus för World of Warcraft. Det finns en hel del innehåll tillgängligt, men du behöver inte bränna ut dig själv för att göra klart allt så fort du når level 60.

I slutändan kan du prioritera innehållet som är viktigt för dig: istället för att tvinga spelare att nöta igenom dåligt innehåll som Islands i Battle For Azeroth, kan du istället välja att köra dungeons om det är vad du tycker om att göra.

En stor del av innehållet kommer att ske genom linsen till den covenant du väljer. När du väl har nått maxlevel och kommit till en viss punkt i storyn, kan du välja att representera en av fyra grupper: Kyrian i Bastion, Necrolords i Maldraxxus, Night Fae i Ardenweald eller Venthyr i Revendreth.

Eftersom alla zoner och covenants är så varierade i tema och abilities, känns var och en av dessa covenants som ett helt distinkt val, vilket innebär att din personliga upplevelse genom slutet av World of Warcraft: Shadowlands kommer att vara helt olika beroende på vilken du väljer - åtminstone i teorin. Återigen har expansionen inte funnits tillräckligt länge för att se hur olika varje covenant kommer att utspela sig.

Vi valde Night Fae från Ardenweald, både för att temat passade så bra med vår karaktär - en Restoration Druid - och för att en hemsida talade om för oss att Convoke, Spirits Covenant-förmågan var den bästa för druider.

Det är förmodligen hur det kommer att spela ut för de flesta, tyvärr. Eftersom varje Covenant ger dig två nya abilities som du kan använda i strider, kommer många spelare att pressas till att välja en ability som är mindre baserad på deras egna estetiska preferenser och mer på vilken förmåga som är bäst i Castle Nathria, som blir expansionens första raid.

Vi hade tur då vi tycker om att spela med massa älvor och sagolika skogsvarelser, men vissa spelare kanske inte har samma tur.

Genom din covenant får du en daglig aktivitet att slutföra som kallas för Calling. Detta innebär att du behöver gå till olika zoner för World Quests, köra specifika dungerons eller andra enkla aktiviteter. Genom att göra detta samlar du renown, vilket är nyckeln för att ta sig vidare till endgame-innehållet i World of Warcraft: Shadowlands.

Enligt vår erfarenhet än så länge är dessa Callings inte lika tråkiga som Emissary quests i tidigare expansioner, eftersom de är mycket mer flexibla och i allmänhet låter dig närma dig dem hur du vill.

World of Warcraft: Shadowlands - recension (Image credit: Blizzard)

Torghast är legendarisk

Torghast: Tower of the Damned är den överlägset coolaste funktionen Blizzard någonsin har byggt in i World of Warcraft. Här får du kämpa dig genom flera våningar med fiender, fällor och pussel för att sedan slåss mot en stor boss i slutet, för att få det material du behöver för att skapa Legendary-utrustning.

På varje våning kommer du att kunna låsa upp speciella abilities och uppgraderingar som gör att du orsakar mer skada, ger dig tillgång till extra talents och abilities eller hjälper dig att överleva de kommande våningarna enklare. Detta system för att låsa upp speciella abilities belönar utforskning i dessa fall, och det är ärligt talat en spelmekanik som är riktigt rolig, speciellt de första gångerna du testar.

Den sista bossen för varje omgång kommer att släppa Soul Ash, som du kan använda för att skapa Legendary-utrustning, vilket kommer att göra dig starkare under resten av spelet med speciella effekter. Det stämmer, Legendaries är tillbaka i full kraft - men till skillnad från Legion, där du kunde få slumpmässiga Legendary-föremål från allt du gjorde, låses varje specifik Legendary-effekt numera upp genom en specifik aktivitet.

Det betyder att du kan ta reda på vilket Legendary-föremål du vill låsa upp och arbeta just för det. På så sätt slipper du göra en mängd innehåll du inte vill göra, bara för att maximera dina chanser att få rätt föremål.

World of Warcraft: Shadowlands - recension (Image credit: Blizzard)

Klassikerna finns fortfarande kvar

Eftersom det här är World of Warcraft finns det visst endgame-innehåll som är tillbaka och som inte kommer att försvinna. Raids and Dungeons har återvänt, tillsammans med Mythic+ systemet som har sitt ursprung i Legion.

Men Blizzard har tidsgränsat en stor del av endgame-innehållt, och du kommer inte att kunna göra några raider eller Mythic+ dungerons förrän de låses upp den 8 december för Mythic+ och Normal raids, och 15 december för Mythic raids och Raid Finder. Det betyder att en stor del av kärninnehållet inte är tillgängligt riktigt ännu, men vi kommer att uppdatera den här artikeln så fort vi testat det här innehållet för att ge ett löpande intryck av expansionen med tiden.

Dungeons för fem personer är tillgängliga redan nu, men bara vid lägre svårigheter. För det mesta är de några av de bästa dungeons i spelets historia, även om vi för närvarande hyser lite agg mot Plaguefall bara för att den är riktig dryg som healer.

Dungerons- och raid-innehållet är till stor del vad som avgör om varje World of Warcraft-expansion överlever på lång sikt, så det ska bli intressant att se hur det hela utvecklar sig under de kommande åren.

(Image credit: Activision Blizzard)

Vackrare med åren

Efter 16 år kan man tro att "World of Warcraft" borde se mycket mer gammaldags ut än vad det gör - men vi är faktiskt chockade över hur bra det ser ut.

Varje ny expansion gör att Blizzard har möjlighet att integrera ny teknik för att få spelet att se fräscht ut, och den här gången har de verkligen jobbat hårt. De nya zonerna, särskilt Bastion och Ardenweald, är helt enkelt underbara - även jämfört med nya spel.

Det kommer naturligtvis aldrig att nå samma grafiska nivå som spel som Cyberpunk 2077 skryter med, eller andra spel där stor del av fokus ligger på just grafiken. Men för att vara ett spel som är så pass gammalt, ser det helt fenomenalt ut.

Det är otroligt hur bra detta spel också skalas från low-end till high-end. För att komma in i det här spelet behöver du inte någon extremt kraftfull dator. Minimikraven är en Intel Core i5-3450 och Intel UHD Graphics 630. Så i princip vem som helst kan installera World of Warcraft och spela det utan några problem.

Vi spelade igenom denna expansion på en dator med en Intel Core i9-10900K, 64 GB RAM-minne och en Nvidia GeForce RTX 3090, och med strålspårning aktiverad vid 5120 x 1440, låg vi fortfarande runt 90 fps för det mesta, och det såg fantastisk ut. Oavsett vilken hårdvarunivå du har för World of Warcraft: Shadowlands, kommer du att få en fantastisk upplevelse, och det är en av de saker vi alltid kommer att älska med det här spelet.

World of Warcraft: Shadowlands - recension (Image credit: Blizzard)

Omdöme

Eftersom mycket av innehållet ännu inte är upplåst är det omöjligt att säga hur bra World of Warcraft: Shadowlands blir när det är helt klart. Just nu kännetecknas vårt första intryck av den vanliga euforin du upplever när du först börjar spela en ny expansion för ett spel som har funnits på marknaden i hälften av våra liv.

Just nu tror vi att detta kommer att bli ett av de bästa expansionerna för WoW någonsin, precis som Wrath of the Lich King och Mists of Pandaria. Ändå kan vi inte göra annat än att vänta på resten av innehållet, eftersom så mycket av grunden för ett slutgiltigt omdöme står och faller på helhetsintrycket när hela paketet är klart.

En sak som vi säkert kan säga är att de fräscha omgivningarna, den fantastiska storyn och de roliga nya systemen får oss att se fram emot att logga in varje natt, något vi har saknat sedan World of Warcraft: Legion kom ut - och det i sig är värt en hel del beröm, särskilt under 2020, när allt är så himla kaotiskt IRL.