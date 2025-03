Por qué PrivadoVPN Free sigue siendo una opción estelar para el streaming

Si crees que todas las VPN gratuitas son lentas, poco fiables y están repletas de riesgos de seguridad, no te equivocas: la mayoría de ellas lo son. Sin embargo, PrivadoVPN Free rompe el molde. Como la mejor VPN gratuita, ofrece velocidades impresionantes, una seguridad sólida e incluso acceso a servicios de streaming como Netflix, BBC iPlayer y Disney+, lo cual es bastante raro entre las opciones gratuitas. Como tal, es ideal para usuarios ocasionales que necesitan un servicio confiable sin gastar un centavo.

Dicho esto, hay que tener en cuenta algunas limitaciones, especialmente en términos de velocidad, límite de datos y capacidades de streaming. Para aquellos que buscan la mejor experiencia VPN, con todas las campanas y silbatos, el servicio premium de PrivadoVPN podría ser más adecuado (y sorprendentemente asequible). Pero para cualquiera que necesite una VPN rápida y confiable para transmitir sin arruinarse, el plan freemium de PrivadoVPN ofrece de manera impresionante.

En este artículo, explicaré por qué PrivadoVPN sigue siendo nuestra mejor opción para el streaming gratuito, destacando tanto sus fortalezas como sus limitaciones para ayudarte a decidir si es la que mejor se adapta a tus necesidades.

PrivadoVPN Free

La VPNgratuita n.º 1 PrivadoVPN es una excelente VPN gratuita para streaming, que ofrece acceso a Netflix, BBC iPlayer y Disney+. Incluso en el plan gratuito, sus velocidades son impresionantes, alcanzando los 950+ Mbps, igualando a los gustos de NordVPN y Surfshark. La versión gratuita está limitada a 10 GB de datos mensuales, pero los usuarios pueden continuar con un ancho de banda limitado de 1 Mbps después de alcanzar ese umbral. Para aquellos que quieren algo más que streaming ocasional, el plan premium ofrece datos ilimitados y acceso a Netflix Canadá, Japón, Australia y 60 ubicaciones en 49 países. Con un precio de $10.99/mes, o solo $1.33/mes con un plan anual, Privado VPN es más barato que Surfshark ($2.19/mes) y Nord ($3.39/mes). Además, puedes disfrutar de una garantía de reembolso de 30 días, lo que la convierte en una actualización sin riesgos.

El problema con las VPN gratuitas

Si eres un habitual de TechRadar, ya sabrás que, por lo general, no recomendamos servicios VPN gratuitos. Con eso, me refiero a escribir "VPN gratuita" en su navegador y elegir la que aparezca en su lista de búsqueda como "más recomendada".

Querrás tener especial cuidado con las VPN que no ofrecen un plan de pago, ya que esto plantea preguntas válidas sobre cómo mantiene sus operaciones. Si no hay ingresos por suscripciones, ¿cómo se financia el servicio, y tú, como usuario, te estás convirtiendo sin saberlo en el producto?

Pero esto es solo la punta del iceberg, ya que hay que tener en cuenta otros problemas relacionados con las VPN gratuitas, como las velocidades más lentas, las redes de servidores limitadas y el acceso restringido a los servicios de streaming.

Lo que les falta a las VPN gratuitas

Si solo necesitas una VPN para ver una película de vez en cuando, ver tu programa de televisión favorito o echar un vistazo a un sitio web con restricciones geográficas sin comprometerte con un plan de pago prolongado, una VPN gratuita puede parecer lo mejor desde el pan de molde. Pero para aquellos que confían en una VPN para el trabajo diario o el uso personal, hay inconvenientes clave que deben tener en cuenta antes de dar el paso:

Acceso a plataformas de streaming – Muchas VPN gratuitas simplemente no pueden desbloquear servicios de streaming. Incluso si lo hacen, el acceso a menudo está restringido a plataformas seleccionadas en regiones específicas, por lo que es cuestión de suerte si el servicio que necesita está disponible. Por ejemplo, ProtonVPN Free: ofrece un interruptor de apagado gratuito y compatibilidad con WireGuard, que son esenciales para la seguridad. Sin embargo, su selección limitada de servidores significa que el streaming está fuera de la mesa, y tampoco hay soporte P2P.

Si eres un ávido streamer, los límites de ancho de banda y datos pueden ser un factor decisivo. La mayoría de las VPN gratuitas, incluida PrivadoVPN, limitan el uso de datos a 10 GB al mes, lo que no te llevará muy lejos si planeas ver tus series favoritas.

Si eres un ávido streamer, los límites de ancho de banda y datos pueden ser un factor decisivo. La mayoría de las VPN gratuitas, incluida PrivadoVPN, limitan el uso de datos a 10 GB al mes, lo que no te llevará muy lejos si planeas ver tus series favoritas. Selección del servidor – Con menos servidores disponibles, las VPN gratuitas a menudo luchan contra la congestión y las velocidades lentas. Esto también limita su capacidad para eludir las restricciones geográficas de manera efectiva. Nuevamente, tome PrivadoVPN, por ejemplo: su versión gratuita ofrece solo 12 servidores, mientras que el plan pago otorga acceso a 60 ubicaciones.

Con menos servidores disponibles, las VPN gratuitas a menudo luchan contra la congestión y las velocidades lentas. Esto también limita su capacidad para eludir las restricciones geográficas de manera efectiva. Nuevamente, tome PrivadoVPN, por ejemplo: su versión gratuita ofrece solo 12 servidores, mientras que el plan pago otorga acceso a 60 ubicaciones. Velocidad de conexión – Es justo que los usuarios de pago tengan prioridad en lo que respecta a la velocidad, por lo que las VPN gratuitas tienden a ir por detrás de sus homólogas premium. Sin embargo, hay excepciones: PrivadoVPN ha ofrecido velocidades de más de 950 Mbps en nuestras pruebas, incluso en su plan gratuito.

Es justo que los usuarios de pago tengan prioridad en lo que respecta a la velocidad, por lo que las VPN gratuitas tienden a ir por detrás de sus homólogas premium. Sin embargo, hay excepciones: PrivadoVPN ha ofrecido velocidades de más de 950 Mbps en nuestras pruebas, incluso en su plan gratuito. Riesgos de privacidad – Se sabe que algunos servicios de VPN gratuitos participan en prácticas cuestionables, como registrar datos de usuarios, venderlos a terceros o incluso exponer a los usuarios a amenazas cibernéticas. Esto (con razón) plantea la pregunta clave: "¿Son seguras las VPN gratuitas y se puede confiar en ellas?". Es por eso que recomiendo investigar a fondo el historial y las políticas de privacidad de un proveedor de VPN para proteger sus datos antes de usar su servicio.

¿Por qué recomendamos PrivadoVPN Gratis para streaming?

En raras ocasiones, una VPN gratuita puede desafiar las expectativas y ganarse nuestra recomendación: PrivadoVPN es una de esas excepciones, lo que demuestra que un servicio freemium bien diseñado puede ofrecer un rendimiento fiable, una seguridad sólida e incluso unas capacidades de streaming impresionantes (al menos para un servicio VPN gratuito).

En primer lugar, nuestras pruebas mostraron que PrivadoVPN Free puede acceder a las principales plataformas de streaming, como Netflix (EE. UU. y Reino Unido), BBC iPlayer, Disney+ y Channel 4, lo cual es raro entre los servicios de VPN gratuitos. Si bien no pudimos acceder a Amazon Prime Video, 9Play o 10Now, esto no debería ser un factor decisivo. Después de todo, una VPN gratuita no puede hacer mucho, y en este caso, PrivadoVPN ofrece mucho más que la mayoría de su categoría.

En términos de velocidad, PrivadoVPN Free se desempeñó excepcionalmente bien en nuestras pruebas

Más allá del streaming, PrivadoVPN Free otorga a los usuarios 10 GB de datos por mes, no una asignación ilimitada, pero suficiente si presupuesta su uso sabiamente. Sin embargo, tenga en cuenta las descargas excesivas, ya que PrivadoVPN es sorprendentemente sólido para descargar torrents, lo que podría tentar a los usuarios a quemar sus datos rápidamente.

En términos de velocidad, PrivadoVPN Free se desempeñó excepcionalmente bien en nuestras pruebas, alcanzando 950+ Mbps. Esto la pone a la altura de algunos de nuestros servicios de pago mejor valorados, como NordVPN y Surfshark, y la convierte en una de las VPN gratuitas más rápidas del mercado, lo que supone una gran ventaja tanto para el streaming como para la descarga de torrents.

Las ubicaciones de los servidores son otro punto fuerte. Si bien la versión gratuita ofrece 12 ubicaciones (incluidos Argentina, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, India, México, Países Bajos, Reino Unido y EE. UU.), es menos que las 60 disponibles en el servicio premium de Privado. Aún así, esto está por encima de la media de las VPN gratuitas, superando a competidores como Windscribe Free VPN, que solo ofrece 10 ubicaciones.

Me encantaría que PrivadoVPN Free ampliara su compatibilidad regional con Netflix y añadiera soporte para Prime Video. Aun así, ya hace más que la mayoría de las VPN gratuitas en lo que respecta al rendimiento, la velocidad y la seguridad del streaming.