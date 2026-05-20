Avast presentó una nueva y revolucionaria plataforma antivirus modular: protección de dispositivos y detección de estafas líderes en el sector, con VPN sin registro opcional y mucho más

Avast presenta una nueva plataforma modular gratuita

Avast One ofrece protección antivirus y contra estafas de forma gratuita, con funciones adicionales opcionales

Los usuarios solo pagan por las funciones que utilizan

A la hora de elegir una protección antivirus, siempre ha existido una clara diferencia entre la protección que ofrecen los servicios gratuitos y los de pago, un tema que ha preocupado tanto a los prosumidores con mentalidad financiera como a quienes buscan ahorrar.

Pero puede que Avast haya cambiado todo eso. Desde el principio, su nueva plataforma Avast One incluye una potente protección antivirus junto con las medidas de privacidad esenciales que requiere el Internet actual.

El nivel gratuito comienza con protección antivirus líder en la industria, protección contra estafas y protección web. Si se necesitan funciones adicionales —como protección con agente de IA, una VPN sin registros, monitoreo de violaciones de datos o limpieza de dispositivos—, se pueden agregar como módulos individuales, de modo que los usuarios solo paguen por lo que necesitan.

Latest Videos From

Un paquete de seguridad en línea gratuito, sencillo y básico

La nueva experiencia de usuario de Avast One comienza en un único panel de control con el antivirus gratuito activado. A partir de ahí, los usuarios pueden añadir los módulos individuales que necesiten.

Avast One elimina ahora los rígidos planes de suscripción con funciones fijas que algunos usuarios nunca utilizan, permitiendo en su lugar añadir de manera flexible los módulos individuales que necesiten.

(Image credit: Avast)

Además de la versión básica gratuita, los usuarios pueden elegir entre una variedad de complementos gratuitos y de pago para mejorar la seguridad y la protección de la privacidad. Por ejemplo, los usuarios pueden optar por utilizar el servicio gratuito de limpieza de la plataforma para ahorrar espacio en el disco duro y eliminar accesos directos y programas que ya no funcionan.

Lo mismo ocurre con la protección gratuita de información personal BreachGuard, que puede analizar la dark web en busca de datos expuestos e impedir que los anunciantes carguen anuncios personalizados en los sitios web.

«La gente sabe lo que valora y cómo quiere proteger su vida digital», afirmó Travis Witteveen, director de Productos y Carteras de Gen. «Avast One ha sido diseñado para ofrecerte más opciones y control, facilitando la personalización de la protección, la gestión de funciones y el pago solo por lo que realmente necesitas».

Para aquellos que requieran una protección mejorada para escanear correos electrónicos sospechosos, protección bancaria y protección de acceso remoto, los usuarios pueden optar por incluir Premium Security como complemento de pago. O si se necesita una VPN, los usuarios pueden optar por pagar por SecureLine VPN de Avast, que incluye una prueba gratuita de 60 días.

La función de limpieza también se puede actualizar a Premium para incluir características adicionales de ahorro de espacio y optimización de la velocidad. Lo mismo ocurre con BreachGuard, que incluye alertas de filtración de información personal, análisis de violaciones de datos y acceso a una gran variedad de consejos de seguridad y privacidad.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.