Amazon declara la guerra a los "Fire Sticks sospechosos": ¡ni siquiera las VPN podrán burlar el bloqueo!

Amazon está empezando a bloquear activamente las aplicaciones identificadas como proveedoras de acceso a contenido pirateado.

El bloqueo se está aplicando a nivel de dispositivo, lo que afecta a todos los Fire TV Sticks a nivel mundial.

Dado que el bloqueo se realiza en el propio dispositivo, el uso de una VPN no permitirá eludir las restricciones.

¡Amazon quiere combatir la piratería digital y ya tiene un plan! ¿Estás listo para conocer todos los detalles?

Amazon ha comenzado a implementar a nivel mundial un nuevo sistema diseñado para bloquear las aplicaciones no autorizadas y descargadas lateralmente en sus populares dispositivos Fire TV Stick.

La medida se dirige contra los llamados Fire Sticks "poco fiables" o "completamente cargados" que han sido modificados para transmitir ilegalmente películas, programas de televisión y deportes en directo de alta calidad, y viene con un giro que neutraliza una solución alternativa común.

La práctica de la «descarga lateral», que consiste en instalar aplicaciones fuera de la Appstore oficial de Amazon, ha permitido a los usuarios acceder a una amplia variedad de servicios que facilitan la piratería durante años.

Aunque Amazon siempre ha vigilado su propia tienda, esto supone una escalada importante, ya que la empresa ahora impedirá activamente que estas aplicaciones de terceros funcionen directamente en el propio dispositivo, una estrategia desarrollada en colaboración con la Alianza para la Creatividad y el Entretenimiento (ACE), una coalición mundial contra la piratería.

Esta nueva medida afectará a todos los dispositivos Fire TV, no solo a los nuevos modelos, a través de actualizaciones de software.

Los usuarios que dependen de aplicaciones sideloaded para el streaming ilícito encontrarán estas aplicaciones desactivadas, lo que pondrá fin de forma efectiva a la era del «Fire Stick dudoso» como herramienta fiable para la piratería.

Esta medida supone una clara declaración de intenciones por parte del gigante tecnológico de proteger a los creadores y a los clientes de los riesgos de seguridad, como el malware y los virus, que suelen acompañar a los contenidos pirateados.

Prevenir las soluciones alternativas

Durante años, muchos streamers han utilizado los mejores servicios VPN para ocultar sus direcciones IP y eludir las restricciones geográficas u ocultar su actividad a los proveedores de servicios de Internet.

Sin embargo, esta popular herramienta de privacidad será completamente ineficaz contra las nuevas medidas antipiratería de Amazon. El bloqueo no se produce a nivel de red, donde una VPN podría redirigir el tráfico, sino que se implementa directamente en el sistema operativo de Fire TV.

Dado que el propio dispositivo se encargará de identificar y desactivar las aplicaciones no autorizadas, la capacidad de una VPN para cambiar la ubicación virtual de un usuario y cifrar su conexión es irrelevante. Simplemente se impedirá que la aplicación se ejecute, independientemente del tráfico de red. Este enfoque a nivel de dispositivo es una solución más sólida y permanente al problema de la piratería que ha afectado a la plataforma.

La campaña de represión también está relacionada con un cambio más amplio en la estrategia de Amazon. Los dispositivos más nuevos, como el Fire TV Stick 4K Select, se envían con Vega OS, un nuevo sistema operativo que se aleja del Fire OS basado en Android, fácilmente modificable.

Este nuevo sistema es más restrictivo, lo que dificulta mucho más a los usuarios instalar cualquier software que no esté explícitamente aprobado y figure en la lista de la Appstore de Amazon.

Aunque este bloqueo global provocará inevitablemente algunas reacciones negativas por parte de los usuarios que han llegado a depender de estos dispositivos para obtener contenido gratuito, Amazon está dando prioridad a sus obligaciones legales y a sus relaciones con los creadores de contenido.

Para la gran mayoría de los propietarios de Fire TV Stick que utilizan el dispositivo para ver servicios legítimos como Netflix, Disney+ y el propio Prime Video de Amazon, nada cambiará. Pero para aquellos que navegan por los mares de la piratería digital, la marea está cambiando oficialmente.

