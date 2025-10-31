¿Están seguros tus datos? Las nuevas verificaciones de edad de Google Play Store plantean dudas sobre la privacidad

Google está implementando verificaciones de edad para los usuarios de Play Store.

Es posible que se solicite a los usuarios que suban una identificación, una selfie o una tarjeta de crédito para demostrar su edad.

Esta medida se toma en respuesta a la nueva legislación estatal en EE. UU.

¡Atención! Google comenzó a implementar sistemas de verificación de edad en la Play Store, una medida que obligará a los usuarios a demostrar que son mayores de 18 años antes de poder descargar determinadas aplicaciones.

Este cambio, que refleja un sistema similar introducido recientemente en YouTube, forma parte del esfuerzo de Google por cumplir con las nuevas leyes de la era digital y restringir mejor el acceso a contenidos para adultos.

El nuevo sistema solicita a los usuarios que verifiquen su edad mediante uno de varios métodos. Estos pueden incluir:

Subir una foto de un documento de identidad oficial.

Hacerse una selfie para estimar la edad facial.

Introducir su dirección de correo electrónico para comprobar la asociación.

Proporcionar los datos de la tarjeta de crédito.

Utilizar el servicio de verificación de terceros VerifyMy.

Según los informes, si no se completa esta verificación, los usuarios no podrán descargar una amplia gama de aplicaciones, no solo aquellas con clasificación explícita para adultos.

La implementación se ha visto impulsada principalmente por la nueva legislación de varios estados de EE. UU., entre ellos Texas, Utah y Luisiana, que obliga a las tiendas de aplicaciones a aplicar medidas más estrictas de control de edad y seguridad infantil.

Si bien el objetivo declarado es proteger a los menores del acceso a contenidos inapropiados, los nuevos requisitos han suscitado un importante debate entre los usuarios sobre la privacidad de los datos y la seguridad de su información personal.

Protección de sus datos durante la verificación

El nuevo requisito de subir documentos confidenciales, como el carné de conducir, o someterse a escáneres biométricos, ha suscitado, como es lógico, preocupaciones en materia de privacidad.

A los usuarios les preocupa cómo se almacenarán estos datos, quién tendrá acceso a ellos y el riesgo de una filtración de datos que podría comprometerlos. La transmisión de este tipo de información personal a través de Internet siempre conlleva un cierto riesgo, por lo que el uso de uno de los mejores servicios de VPN puede proporcionar una capa de seguridad esencial.

Una VPN, o red privada virtual, cifra su conexión a Internet, creando un túnel seguro y privado para sus datos.

Al subir una copia de su identificación o introducir los datos de su tarjeta de crédito para verificar su edad, el uso de una VPN de confianza garantiza que esta información esté protegida de miradas indiscretas. Esto es especialmente importante cuando se utilizan redes Wi-Fi públicas, que a menudo no son seguras y pueden ser un terreno propicio para los ciberdelincuentes.

Por ejemplo, un servicio como NordVPN cifra su tráfico para que, incluso si fuera interceptado, resultara ilegible. Esta medida de seguridad adicional puede dar tranquilidad a los usuarios cuando se les exige compartir datos personales sensibles para cumplir con estas nuevas regulaciones digitales.

Aunque Google cuenta con sus propios protocolos de seguridad, asumir la responsabilidad personal de sus datos mediante el uso de una VPN es una precaución sensata en un mundo en línea cada vez más complejo.

