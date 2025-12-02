Apple y Google deben proporcionar herramientas de identificación digital en virtud de la ley de verificación de edad de Misuri, pero ¿están preparados?

Ahora, los habitantes de Misuri deben demostrar que son mayores de 18 años para acceder a contenidos considerados «perjudiciales para menores» en Internet.

La ley de verificación de la edad de Misuri entró en vigor oficialmente el domingo 30 de noviembre de 2025 y exige que todos los sitios web o aplicaciones que contengan al menos un 33 % de material «perjudicial» verifiquen la edad de sus usuarios antes de concederles acceso. El incumplimiento de las nuevas normas podría costar a las empresas hasta 10 000 dólares diarios en multas.

El estado de Missouri es el último en implementar alguna forma de verificación obligatoria de la edad en Estados Unidos. Y aunque algunos expertos lo han descrito como «una versión copiada y pegada» de otras leyes del país, Missouri es el primero en incluir una disposición sobre la identificación digital.

Según las nuevas normas, cualquier sistema operativo móvil con al menos 10 millones de usuarios en el país —como Apple y Google— debe proporcionar un sistema de identificación digital que los sitios web o las aplicaciones puedan utilizar para verificar la edad de sus usuarios.

Tanto Google como Apple realizaron algunas mejoras en sus sistemas de identificación digital antes de la fecha límite del 30 de noviembre. Sin embargo, este trabajo no fue suficiente para convencer a los principales sitios web de que cumplieran sin problemas, lo que llevó a Aylo, la empresa responsable de PornHub y otros populares sitios web solo para adultos, a bloquear el acceso a todos los usuarios que navegaran desde Missouri, independientemente de su edad.

Esto significa que, en el momento de redactar este artículo, una de las mejores aplicaciones VPN puede seguir siendo la única forma de seguir accediendo a sus sitios para las personas que se encuentran en Missouri.

Identificación digital y verificación de edad: todo lo que necesitas saber

Como su nombre indica, una identificación digital almacena documentos de identidad personales y puede utilizarse para demostrar quién eres sin necesidad de compartir ningún documento físico.

Como ya hemos informado anteriormente, los expertos en gestión de identificaciones creen que estas tecnologías tienen el potencial de ser una solución segura para la verificación de la edad. Pero solo si se implementan correctamente.

Esto se debe a que, si se crean adecuadamente, las carteras de identificación digital permitirían a los usuarios demostrar que son adultos sin revelar ninguna información que los identifique. Como dijo el cofundador de Privado ID, Evin McMullen, a TechRadar: es como «un pulgar hacia arriba o una luz verde que está firmada criptográficamente y es verificable».

El potencial de mejora de la seguridad, la privacidad y la comodidad ha empujado tanto a los gobiernos como a los gigantes tecnológicos a invertir en las primeras versiones de estas carteras de identificación.

Apple presentó recientemente su nueva herramienta de identificación digital, lo que provocó una enorme reacción en contra en materia de privacidad. Aunque por ahora es una función exclusiva de Estados Unidos, se creó principalmente como una forma de permitir a los usuarios presentar sus pasaportes digitales en unos 250 aeropuertos de todo el país. Dicho esto, en la página de soporte de Apple, el gigante tecnológico explica que la identificación digital de Apple también se puede utilizar para la verificación de identidad.

Del mismo modo, Google amplió su ID Wallet a más estados de EE. UU. y al Reino Unido en abril y, según la página de asistencia de Google, «algunas aplicaciones y sitios web aceptan un pase de identificación digital en Google Wallet para la verificación de identidad y edad».

(Image credit: Future / Apple)

Aunque Apple y Google han logrado algunos avances con sus sistemas de identificación digital, empresas como PornHub siguen optando por bloquear por completo el acceso a los habitantes de Misuri en lugar de poner en riesgo la privacidad y la seguridad de sus usuarios.

"Se avecinan más leyes de este tipo, y la seguridad de nuestros usuarios es una de nuestras mayores preocupaciones", escribió PornHub, argumentando que la mejor solución y la más eficaz sería identificar a los usuarios por su dispositivo o por su cuenta en el dispositivo.

"Esto significa que los usuarios solo tendrían que verificar su identidad una vez, a través de su sistema operativo, y no en cada sitio web con restricción de edad. Esto reduce drásticamente los riesgos para la privacidad y crea un proceso muy sencillo de aplicar para los reguladores" añadió el proveedor.

Estas preocupaciones se hacen eco de las de los expertos en privacidad, que creen que muchos de los problemas de privacidad y seguridad relacionados con la verificación de la edad pueden seguir existiendo incluso cuando se utiliza una identificación digital.

"Estas identificaciones digitales cuentan con muchas protecciones importantes en materia de privacidad y seguridad, pero más en teoría que en la práctica", declaró a TechRadar John Perrino, experto sénior en políticas y defensa de la Internet Society. Esto se debe principalmente a que los sistemas de prueba de conocimiento cero aún se encuentran en fase de desarrollo, afirmó.

También existe un problema de confianza. Por ejemplo, ¿cuántas personas estarán dispuestas a confiar sus datos más sensibles a los gigantes tecnológicos?

"Aunque sea lo más seguro que hay en tu teléfono, ¿la gente se sentirá cómoda almacenando y compartiendo su licencia de conducir o pasaporte para acceder a aplicaciones y sitios web restringidos? La mera percepción de una invasión de la privacidad lleva a las personas a rincones menos seguros de Internet", afirmó Perrino.

Cómo una VPN puede ayudarte a proteger tu privacidad

Si le preocupa la posibilidad de comprometer la confidencialidad de su identidad, tal vez le interese buscar una forma de recuperar cierto control sobre sus datos.

Probablemente ya haya buscado una solución en Internet y haya encontrado la palabra VPN. Sin embargo, ten cuidado con las aplicaciones que descargas. Al hacer una búsqueda rápida de "VPN en Missouri", encontramos muchas aplicaciones que no conocíamos entre los primeros resultados. Aunque no todas son necesariamente perjudiciales, ten en cuenta que las tiendas de aplicaciones oficiales están llenas de aplicaciones VPN poco fiables, especialmente las gratuitas.

Aunque solo hay unas pocas VPN gratuitas que recomendamos utilizar, todas ellas tienen algunas limitaciones. La buena noticia es que algunos de los mejores proveedores de VPN del mercado ofrecen actualmente ofertas de VPN para el Cyber Monday, lo que significa que puedes obtener una protección premium por tan solo 1 dólar al mes.

Deslinde de responsabilidad Probamos y revisamos los servicios VPN en el contexto de usos recreativos legales. Por ejemplo: 1. Acceder a un servicio desde otro país (sujeto a los términos y condiciones de dicho servicio). 2. Proteger su seguridad en línea y reforzar su privacidad en línea cuando se encuentra en el extranjero. No apoyamos ni toleramos el uso de un servicio VPN para infringir la ley o realizar actividades ilegales. Future Publishing no respalda ni aprueba el consumo de contenido pirateado que es de pago.

