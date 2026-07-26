Un misterioso fallo de 'Buscar' de Apple está enviando a desconocidos a la casa de un usuario de Reddit en busca de iPhones perdidos; esto es lo que probablemente está ocurriendo

La gente sigue llegando a la casa de un usuario de Reddit en busca de sus iPhones perdidos

Podría deberse a una peculiaridad en el funcionamiento del sistema "Buscar mi iPhone" de Apple

Se parece a otro caso ocurrido hace diez años

Si alguien llegara a la puerta de tu casa asegurando que su dispositivo perdido está en tu domicilio —y tú supieras con certeza que no es así—, probablemente te sentirías confundido, pero no demasiado preocupado. Sin embargo, si eso ocurriera una y otra vez durante varios años, la situación empezaría a ser inquietante. Eso es exactamente lo que le ha sucedido a un usuario de Reddit, y la causa sigue siendo un misterio.

Según relató en un hilo reciente de Reddit, "hace unos tres o cuatro años, dos hombres llegaron a nuestra casa porque a uno de ellos le habían robado su iPhone la noche anterior y la app Buscar (Find My) los llevó hasta nuestro domicilio". Sin embargo, el dispositivo no estaba ahí y los hombres terminaron marchándose.

"Desde entonces, al menos otras cuatro o cinco veces han llegado personas al azar, con un iPad o el teléfono de algún amigo en la mano, diciendo: 'Mi teléfono está aquí'", continuó. "Es frustrante tener que explicarles que esto ya ha pasado antes y que nosotros no tenemos sus dispositivos".

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Más allá de la confusión que generan estos incidentes, la autora de la publicación también expresó su preocupación por la seguridad. "Somos dos mujeres y me preocupa que algún hombre llegue muy alterado por haber perdido su teléfono y termine haciéndonos daño", comentó.

Algunos usuarios consideraron que esto podría ser algo más que un simple error de ubicación o un fallo de la app Buscar. "He visto videos captados por timbres inteligentes Ring en los que dicen que este tipo de situaciones se ha convertido en una estafa bastante común", comentó un usuario. Otro añadió: "Yo llamaría a la policía. Puede que alguien esté intentando conseguir acceso a tu propiedad. Pase lo que pase, no los dejes entrar".

¿Se puede hacer algo al respecto?

(Image credit: Ring)

Situaciones como esta pueden resultar preocupantes, especialmente si siguen ocurriendo y diferentes personas se presentan en tu puerta. Pero esta no es la primera vez que la función «Buscar mi» de Apple ha desconcertado a la gente de esta manera; por ejemplo, ya se reportó un caso similar en 2013.

Y en 2016, el podcast "Reply All" investigó un suceso sorprendentemente similar ocurrido en Atlanta, Georgia. Al final, el podcast concluyó que todo tenía que ver con el «desierto digital» presente en la zona, ya que las víctimas de Atlanta eran una de las pocas casas con un enrutador en el área.