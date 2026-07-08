La actualización de Google sobre el rastreo de direcciones IP ha cruzado una nueva línea; he aquí por qué una VPN es más importante que nunca

¿Eres usuario de Google y vives en el Espacio Económico Europeo (EEE), el Reino Unido o Suiza? Si es así, probablemente hayas recibido un mensaje del gigante tecnológico informándote de que pronto comenzará a utilizar tu dirección IP con fines de medición publicitaria.

Hasta ahora, Google solo ha utilizado las direcciones IP para enrutar el tráfico y mostrar anuncios en estas regiones. Sin embargo, según informa Bleeping Computer, a partir del 4 de agosto permitirá que terceros te muestren anuncios más personalizados al rastrear tu actividad a través de tu dirección IP.

Esta medida plantea dudas sobre el cumplimiento del RGPD en la UE y el Reino Unido, donde las direcciones IP se clasifican como datos personales. Según la normativa vigente, las empresas deben obtener el consentimiento de los usuarios antes de rastrear direcciones IP con el fin de personalizar anuncios.

De hecho, el seguimiento de direcciones IP en la UE se considera «huella digital» —una práctica invasiva de elaboración de perfiles que rastrea a una persona y sus dispositivos para vincular sus actividades digitales—. Las direcciones IP pueden ayudar a identificar tu dispositivo, lo que facilita mucho a terceros crear un perfil y bombardearte con anuncios dirigidos, al tiempo que expone potencialmente tus datos a los piratas informáticos.

Google ha declarado que ahora está trasladando a los anunciantes la responsabilidad de cumplir con las regulaciones en estas regiones, recordándoles que deben adherirse a su Política de consentimiento de los usuarios de la UE y obtener el consentimiento válido de los usuarios en las regiones en cuestión, lo que hace recaer gran parte de la responsabilidad de administrar y rastrear las direcciones IP directamente en estas empresas.

Los días en que el gigante tecnológico promovía un entorno digital respetuoso con la privacidad parecen ahora un recuerdo lejano. Sin embargo, las mejores VPN pueden ayudarte a mantener el control sobre tu dirección IP.

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