7 de cada 10 aficionados al Mundial están dispuestos a poner en riesgo su privacidad digital

El 73% de los aficionados encuestados confían en el Wi-Fi público simplemente por su nombre.

Los ataques de gemelos malvados explotan las redes de los estadios.

Utilizar una VPN de calidad protege tus datos en redes públicas.

Con el Mundial de 2026 a la vuelta de la esquina, millones de aficionados al fútbol se exponen involuntariamente a ciberamenazas al priorizar la conectividad sobre la seguridad en las redes wifi de los estadios.

Una encuesta reciente encargada por ExpressVPN, uno de los mejores servicios VPN del mercado, revela una sorprendente desconexión entre el entusiasmo de los aficionados y la concienciación sobre ciberseguridad de cara a grandes torneos como la Copa del Mundo de 2026.

Una encuesta realizada a 6000 aficionados al fútbol en seis mercados reveló que el 73% confiaba en una red wifi pública y se conectaría a ella si llevaba el nombre del recinto al que asistían. Sin embargo, menos del 40 % de los aficionados afirmaron poder distinguir con certeza una red wifi pública auténtica de una falsa.

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Esta disposición a aceptar el peligro se debe a varios factores: el deseo de compartir momentos en directo al instante en las redes sociales, consultar resultados y estadísticas en tiempo real, ver partidos en streaming o simplemente mantenerse conectados durante los desplazamientos a los estadios. Para muchos aficionados, todo esto se considera una parte esencial de los viajes, por lo que se conectan voluntariamente a redes no seguras a pesar de los riesgos.

"Los ciberdelincuentes no necesitan herramientas sofisticadas".

(Image credit: ExpressVPN)

La conexión Wi-Fi en los estadios representa uno de los puntos más vulnerables en la experiencia de los aficionados durante los partidos. Estas redes públicas a gran escala crean las condiciones ideales para que los ciberdelincuentes implementen ataques sencillos pero efectivos.

Entre las amenazas más frecuentes se encuentra lo que se conoce como ataques de "gemelo malvado" , una técnica que consiste en que los ciberdelincuentes configuran redes Wi-Fi fraudulentas que imitan los puntos de acceso legítimos de un establecimiento para engañar a la gente y que se conecten.

Como explicó Aaron Engel, director de seguridad informática de ExpressVPN: «Los ciberdelincuentes no necesitan herramientas sofisticadas para atacar a los aficionados al fútbol. Pueden nombrar una red con el nombre de un estadio, un hotel o un evento para aficionados y esperar a que la gente se conecte. Nuestra investigación demuestra que los nombres conocidos generan más confianza de la que deberían».

Una vez conectados a una red maliciosa, los atacantes pueden interceptar credenciales de inicio de sesión, datos financieros y mensajes personales. Esta exposición puede dar lugar a accesos no autorizados a cuentas, robo de identidad y fraude financiero.

Las consecuencias de caer en esta trampa van mucho más allá de una simple molestia momentánea, y los aficionados más jóvenes son los que más sufren las consecuencias. En Estados Unidos, por ejemplo, el 30,2 % de los aficionados de entre 18 y 29 años admitió haber consultado sus aplicaciones bancarias o financieras mientras estaban conectados a la red wifi del estadio.

Dado que la información personal es cada vez más valiosa, el precio de conectarse a esa red no segura podría resultar sorprendentemente alto.

Cómo pueden protegerse los aficionados al fútbol

Afortunadamente, protegerse no requiere sacrificar la conectividad ni la posibilidad de compartir la experiencia del día del partido. Tomar algunas medidas de seguridad sencillas puede reducir significativamente la exposición a estas amenazas comunes.

Ante todo, los aficionados deben evitar realizar actividades delicadas en redes Wi-Fi públicas . Las aplicaciones bancarias, las compras en línea y los cambios de contraseña deben esperar hasta que se encuentren conectados a una red privada y segura.

El uso de una red privada virtual (VPN) de buena reputación cifra todo el tráfico, independientemente de la calidad de la red subyacente, creando un túnel seguro que impide que incluso los atacantes más avanzados lean los datos transmitidos.

Además, los viajeros deben desactivar las conexiones Wi-Fi automáticas antes de llegar a los estadios. Los aficionados también deben asegurarse de que los sistemas operativos y las aplicaciones de sus dispositivos estén actualizados antes del viaje y activar la autenticación de dos factores (2FA) en todas sus cuentas.

Al combinar estas prácticas, los aficionados al fútbol podrán afrontar el Mundial de 2026 con confianza y centrarse en el partido en lugar de en las amenazas a la seguridad.