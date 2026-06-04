Japón considera imponer restricciones de edad más estrictas para el uso de las redes sociales, pero la reacción del público no ha sido tan positiva como se esperaba

El Ministerio de Comunicaciones de Japón ha propuesto establecer límites de edad más estrictos en las redes sociales

A diferencia de la prohibición para menores de 16 años vigente en Australia, el borrador de las medidas no propone un límite de edad único ni una prohibición total para los menores de una determinada edad

Se espera que el informe esté listo en el verano de 2026, con la posibilidad de que se introduzcan modificaciones posteriormente

El Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones de Japón ha propuesto que el país adopte restricciones de edad más estrictas para los usuarios de redes sociales.

La propuesta forma parte de un nuevo borrador de medidas diseñadas para combatir la adicción a las redes sociales entre niños y jóvenes.

Las medidas fueron anunciadas el 2 de junio por un panel de expertos convocado por el Ministerio y, de manera destacada, no sugieren una prohibición total del uso de redes sociales ni establecen una única edad mínima para todas las plataformas.

En su lugar, el borrador propone que el gobierno japonés trabaje junto con actores involucrados, como las plataformas de redes sociales y los operadores móviles, para encontrar soluciones de verificación de edad. Según The Japan Times, las medidas plantean colaborar en “métodos de verificación de edad basados en tecnologías y sistemas viables”.

Esto convierte a Japón en una excepción dentro del creciente grupo de países que están considerando restricciones para las redes sociales. La tendencia sigue los pasos de Australia, cuya prohibición del uso de redes sociales para menores de 16 años, como informó TechRadar en su momento, entró en vigor en diciembre de 2025.

El Ministerio de Comunicaciones de Japón ha señalado que implementar una restricción de edad general sería complicado debido a las diferencias entre cada plataforma de redes sociales y al uso generalizado de estas como medio de comunicación.

Si las recomendaciones del borrador son adoptadas, Japón podría establecer una edad mínima para TikTok y una diferente para Instagram, por ejemplo.

Las medidas propuestas también solicitan que los proveedores de servicios de redes sociales asuman una mayor responsabilidad en lo relacionado con la verificación de edad.

Según informó The Asahi Shimbun, bajo las nuevas propuestas las empresas de redes sociales estarían obligadas por ley a evaluar los riesgos de sus propios servicios y plataformas, además de implementar controles de identidad más rigurosos.

Actualmente, la verificación de edad en redes sociales en Japón se basa generalmente en información proporcionada por los propios usuarios, un sistema que resulta fácil de evadir para quienes están dispuestos a mentir sobre su edad.

La propuesta del comité sugiere que los datos de edad que ya poseen las compañías de telefonía móvil podrían utilizarse para ofrecer una verificación más sólida en las redes sociales.

La iniciativa aún tiene un largo camino antes de convertirse en ley. Primero entrará en un periodo de consulta pública antes de ser finalizada durante el verano de 2026. Posteriormente, otros ministerios podrán presentar objeciones, modificaciones o propuestas adicionales.

Según Kyodo News, los controles actuales sobre redes sociales en Japón se limitan principalmente al filtrado de sitios web considerados dañinos por parte de los operadores móviles, así como a herramientas de supervisión parental.

Límites de edad en las redes sociales: una tendencia en auge

En todo el mundo, la preocupación por el carácter adictivo de las notificaciones de las redes sociales y los contenidos breves está dando lugar a nuevas medidas legislativas. (Image credit: Pixabay)

Como ya se ha mencionado, Japón no es, ni mucho menos, el primer país en el que funcionarios del gobierno o legisladores electos proponen controles más estrictos sobre las redes sociales.

Australia, Malasia e Indonesia han prohibido el uso de las redes sociales a los menores de 16 años, mientras que Francia, Grecia y Dinamarca han anunciado límites de edad generales con distintos plazos para su cumplimiento.

Y a finales de mayo, los ministros de Economía Digital de los países del G7 se reunieron para acordar un conjunto de principios comunes para la seguridad infantil en línea (vía UNICEF).

Meta es actualmente la empresa que gestiona el mayor número de cuentas en redes sociales, con más de 3.500 millones de usuarios activos diarios. (Image credit: Shutterstock / mundissima)

En Estados Unidos se ha hecho relativamente poco en lo que respecta a la posibilidad de restringir las redes sociales, aunque en marzo de 2026 un tribunal de Los Ángeles dictaminó que Google y Meta habían creado intencionadamente plataformas adictivas, en lo que muchos consideraron un caso histórico (vía BBC News).

En el Reino Unido, sin embargo, el concepto de prohibir las redes sociales a los menores de 16 años se ha afianzado a nivel nacional. El primer ministro Keir Starmer dijo en mayo de 2026 que tomaría medidas «decisivas» contra el impacto de las redes sociales en los niños, aunque no dio detalles sobre cómo serían estas medidas.

Sin embargo, establecer prohibiciones o restricciones de edad es solo el primer paso; es probable que el verdadero desafío sea hacer cumplir la ley.

Las VPN pueden utilizarse para cambiar la ubicación aparente de un dispositivo y, por lo tanto, podrían utilizarse para intentar eludir una prohibición local de las redes sociales. Australia abordó este problema de frente al exigir a las plataformas de redes sociales que bloquearan a los usuarios menores de edad que utilizaran VPN. Japón parece estar adoptando un enfoque más moderado, tal vez en respuesta a la preocupación de que prohibir directamente a los jóvenes el acceso a las plataformas sociales podría tener consecuencias negativas.

¿Apoya la gente en Japón la prohibición de las redes sociales?

El proyecto de medidas de Japón podría suponer que cada plataforma de redes sociales reciba su propia clasificación por edades. (Image credit: Ka Han / Shutterstock)

Las propuestas de prohibir las redes sociales y establecer límites de edad han suscitado reacciones encontradas en todo el mundo.

Un informe de Family First (a través del Global Teacher Prize), publicado antes del anuncio del nuevo borrador de medidas, reveló que el 38 % de los padres y el 28 % de la Generación Z en Japón apoyan la prohibición de las redes sociales para menores de 16 años.

Es una cifra baja en comparación con otros países: el mismo informe reveló que el 77 % de los padres en Malasia y el 73 % de la Generación Z en la India apoyaban una prohibición para menores de 16 años, mientras que en otros países «occidentales» se observaron niveles de apoyo más bajos.

Aún no está claro si las restricciones a las redes sociales son efectivas para mejorar el bienestar de los jóvenes. En 2024, Amnistía Internacional instó a los legisladores australianos a regular, en lugar de restringir, las redes sociales para los jóvenes, sugiriendo que las prohibiciones totales no mantendrían a los niños tan seguros como una buena regulación. Y una investigación de abril de 2026 de la fundación Molly Rose sugiere que el 60 % de los niños australianos aún logran acceder a las redes sociales tras la prohibición.

Dado que el apoyo en Japón es relativamente bajo, las medidas propuestas, más moderadas, podrían ser un intento de evitar reacciones negativas o una respuesta a los éxitos y las limitaciones de las iniciativas de otros países.