OnePlus sommerfest og smartphone-lancering med DJ-show i København

OnePlus inviterer til en stor sommerfest i København den 11. juli, hvor gæster kan opleve de nye OnePlus Nord 5 og Nord CE 5 før alle andre. Arrangementet byder på interaktive tech-zoner, præmiefyldte konkurrencer og kulminerer i en live DJ-challenge med Faustix – hvor telefonerne spiller hovedrollen.

Musik, mobiler og merchandise i Kødbyen og ved Søerne

OnePlus markerer lanceringen af Nord 5 og Nord CE 5 med et gratis pop up-event, der starter kl. 11.00 i Kødbyen hos Khora. Her får de første besøgende hands-on adgang til de nye smartphones i interaktive zoner og mulighed for at vinde eksklusivt Faustix x OnePlus-merchandise og goodiebags. De første 50 i køen får en gavepose med tech-gadgets og overraskelser, mens de første 30 købere af en ny Nord-model kan tage ekstra gaver med hjem – herunder OnePlus Buds 4, Watch 3 eller gavekort til Elgiganten.

Konkurrencerne styres af Anders Hemmingsen, der guider deltagerne gennem dagens aktiviteter og præmieuddelinger.

DJ Faustix spiller live – med en smartphone som mixer

Fra kl. 15.00 rykker festen til Restaurant Babylon ved Søerne, hvor DJ og producer Faustix for første gang optræder live med OnePlus Nord 5 og CE 5 som en aktiv del af sit setup. Eventet sætter fokus på de nye telefoners ydeevne, multitasking og batteritid – og bliver samtidig kulminationen på en europæisk lanceringsturné.

Showet foregår udendørs på Babylons terrasse og afsluttes med åben adgang til Søpavillonen, hvor festen fortsætter til kl. 17.00.

OnePlus sommer-event i København:

Dato: Fredag den 11. juli 2025

Fredag den 11. juli 2025 Hands-on med OnePlus Nord 5 og Nord CE 5

Live DJ-sæt med Faustix

Konkurrencer med Anders Hemmingsen

Tid: Kl. 11.00–17.00

Kl. 11.00–17.00 Lokation 1: Khora, Høkerboderne 8, Kødbyen (11.00–15.00)

Khora, Høkerboderne 8, Kødbyen (11.00–15.00) Lokation 2: Restaurant Babylon, Gyldenløvesgade 24 (15.00–17.00)

Restaurant Babylon, Gyldenløvesgade 24 (15.00–17.00) OnePlus event-side på Facebook

