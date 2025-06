Uanset hvordan man vender og drejer det, har OnePlus hat fart på i 2025. Bare et par måneder efter at OnePlus 13 strøg til tops på vores liste over de bedste Android-mobiler, man kan købe for penge, blev OnePlus Watch 3 et af de bedste smartwatches, og den nyligt annoncerede OnePlus Pad 3, som vi er ved at teste nu, ser også ud til at få sig en velfortjent plads i vores guide til de bedste Android-tablets.

Alle tre produkter er flagskibe i deres respektive kategorier, men OnePlus gør sig nu klar til lancere en række nye og billigere produkter i mellemklassen.

OnePlus har netop afsløret navnene og nogle af detaljerne på fem nye OnePlus-produkter i mellemklassen, der kommer i butikkerne i juli: Det er OnePlus Nord 5, OnePlus Nord CE5, OnePlus Buds 4, OnePlus Pad Lite og OnePlus Watch 3 43mm.

Teknologivirksomheden OnePlus udvider sit produktsortiment med hele fem nye enheder, der bliver lanceret den 8. juli 2025. Der er tale om to smartphones i Nord-serien – OnePlus Nord 5 og OnePlus Nord CE5 – samt OnePlus Buds 4, OnePlus Watch 3 43mm og OnePlus Pad Lite. I forbindelse med lanceringen afholdes et pop-up event i København den 11. juli som del af OnePlus Summer Launch-touren, som besøger syv europæiske storbyer.

De to nye telefoner i Nord-serien placerer sig i mellemklassen og retter sig mod forbrugere, der ønsker høj ydeevne uden flagskibspriser. Derudover introduceres en ny generation af trådløse høretelefoner, et mindre smartwatch og en budgetvenlig tablet.

OnePlus pop-up event i København

Den 11. juli afholder OnePlus et pop-up event i København, hvor besøgende får mulighed for at afprøve produkterne før den officielle salgsstart. Eventet er en del af OnePlus Summer Launch-touren, der starter i Helsinki den 8. juli og afsluttes i Madrid den 16. juli. København er tredje stop på ruten, der også går via London, Antwerpen, Paris og Warszawa.

Information om lokationen og programmet for pop-up eventet i København er stadig hemmelige, men vil på et tidspunkt blive delt via OnePlus’ danske Facebook-side.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

OnePlus Nord 5 (til venstre) og OnePlus Nord CE5 (til højre) (Image credit: OnePlus)

Snapdragon 8-serien i Nord-serien

OnePlus Nord 5 bliver den første model i Nord-serien med Snapdragon 8-serien chipset og lanceres i farven Dry Ice. Enheden drives af Snapdragon 8s Gen 3-platformen og er udstyret med LPDDR5X RAM. Den opnår en AnTuTu-score på 1,59 millioner og skal levere høj ydeevne – særligt målrettet mobilgaming.

OnePlus Nord CE5 præsenteres i farven Marble Mist og fungerer som en lettere og billigere version i serien.

Nord 5 har særlig fokus på køling og ydelse under pres. Den har et kølesystem - Cryo-Velocity VC - som ifølge OnePlus er særligt god til at aflede varmen. Systemet er udviklet til at holde centrale komponenter som CPU, batteri og kamera nedkølede under krævende brug.

The OnePlus Buds 4 in Storm Gray and Zen Green (Image credit: OnePlus)

OnePlus Buds 4 og Watch 3 43mm

OnePlus Buds 4 har Dual Drivers og understøttelse af Hi-Res LHDC 5.0 og 3D Audio. De trådløse høretelefoner er målrettet gaming med en latenstid på 47 ms i Game Mode og fås i farverne Zen Green og Storm Gray.

OnePlus Watch 3 43mm er en ny version af virksomhedens smartwatch og er tilpasset brugere med mindre håndled. Uret har GPS, sundheds- og fitnessfunktioner og fås i Silver Steel.

OnePlus Pad Lite

OnePlus Pad Lite er en ny tablet i den lavere prisklasse og fås i farven Aero Blue. Den er målrettet både underholdning og arbejde og fungerer som en introduktion til virksomhedens økosystem.

Pris og tilgængelighed

Produkterne bliver tilgængelige i Danmark fra midten af juli 2025. Priser er endnu ikke offentliggjort, men de bliver nok offentliggjort i ugerne op til salgsstart.