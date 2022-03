YouTube-app Vanced tvunget til nedlukning

Hvis du har downloadet Vanced til din Android-smartphone, skal du nok prøve at gøre alt for at app’en forbliver på den. Du kommer nemlig efter al sandsynlighed ikke til at kunne downloade den igen.

Vanced-projektet bliver nemlig nu lukket ned, og download-links på appens officielle website vil blive fjernet. Det skriver folkene bag app’en i en meddelelse på Telegram. Hvis du kender Vanced havde du måske set denne udvikling komme, skriver recordere.dk.

Hvis du ikke kender app’en, så var der tale om en app, der kunne afspille YouTube-videoer uden reklamer – også selv om du ikke har et premium-abonnement på Googles videotjeneste (“Advanced” – “Ad” = “Vanced”). Det siger jo nok sig selv, at Google ikke var specielt tilfredse med at en tredjeparts-app på den måde kunne omgå YouTubes primære forretningsmodel.

Der er ingen tvivl om at reklamerne er blevet mere påtrængende på YouTube og netop derfor begynder apps som Vanced at dukke op. Men Google har altså hammeren klar og vil lade den falde på alle, der prøver at give brugerne mulighed for at snyde systemet.

Vanced-holdet har dog i den ovennævnte Telegram-meddelelse erkendt, at projektet lukkes ned af ”juridiske årsager som vi ikke er herre over”. Det kan jo så næsten ikke være andet end juridisk pres fra Google, der er tale om. Det skrivere recordere.dk