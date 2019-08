Nye Apple Music og YouTube Music-playlister vil have dig til at lytte med i længere tid

I kampen om lytterne på de digitale streaming-tjenester, er et af de primære våben de anbefalede spillelister – disse autogenererede lister med musik, som sparer dig besværet med selv at vælge sange og introducerer dig for nye artister.

I et forsøg på at konkurrere med Spotify, har både YouTube Music og Apple Music genopfrisket sine spillelister til brugerne, så hvis du tidligere fandt dem en anelse kedelige, er det nu på tide at tage et kig igen.

Først er der YouTube Music og deres nye playliste kaldt Released, som ser ud til at være en direkte kopi af Spotifys New Music Friday-playliste. Som navnet antyder, indeholder den nye sange – 50 i alt.

YouTube Music beskriver playlisten som de ”hotteste 50 sange for den pågældende uge, friskt serveret hver fredag” og adskiller sig fra deres ”New Release Mix”, som YouTube også har på menuen (og som mere er baseret på dine tidligere lyttevaner).

Også Apple Music har lanceret en ny “New Music Daily”-playliste – du gættede rigtigt – som indeholder ny musik hver eneste dag, så du kan starte hver morgen med at høre, hvad der er populært på den store musikscene.

Apple Music beskriver sin playliste som “det seneste musik, som du bare må høre” og den første liste vi fik adgang til, indeholdt 62 sange. Den erstatter ”Ugens bedste”-playliste (selvom den åbenlyst opdateres oftere).

Taylor Swift har i denne uge udgivet ny musik på begge platforme, så timingen for de nye playlister og muligheden for at høre ny musik er god, og sikkert noget de begge har haft med i overvejelserne. Husk også, at du stadig skal gemme sangene til dit eget bibliotek, hvis du vil huske numrene, da de som sagt skiftes ud hver dag eller hver uge.

Via 9to5Google / Digital Trends