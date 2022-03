Stjernespækket dokumentar om Liv Ullmanns karriere på Viaplay

Gennem en lang karriere har Liv Ullmann gjort sig bemærket både som skuespiller, instruktør, manuskriptforfatter og aktivist. Nu giver Viaplay seerne et unikt indblik i hendes liv med den nye dokumentarserie ’Liv Ullmann: The Road Less Travelled’, der netop er begyndt at filme.

Fra forsiden af TIME Magazine til de mange roller i Ingmar Bergmans film har 83-årige Liv Ullmann en unik karriere at se tilbage på.

Sidste uge blev Liv Ullmann tildelt en Honorary Oscar, eller en Æres-Oscar, for hendes mange bidrag til den internationale filmindustri. Hun modtog prisen sammen med Hollywood-legender som Samuel L. Jackson, Danny Glover og Elaine May. Prisoverrækkelsen finder sted den 25. marts 2022 ved Governors Awards.

Instruktør Dheeraj Akolkar ønsker gennem samtaler og arkivmateriale at fortælle historien om Liv Ullmann, om de mennesker, hun har mødt på sin vej, de valg, der er blevet truffet, og de veje, der endnu mangler at blive udforsket.

Han var tæt på Ullmann, da hun modtog æresprisen i Los Angeles fredag aften.

"Liv Ullmann indvilligede i at medvirke i denne dokumentar med den begrundelse, at hun har set nogle af Dheeraj Akolkars tidligere dokumentarer, som hun har stor respekt for. En film om Munch, en anden film om uretfærdigheden begået mod børn, der blev født under krigen med en norsk mor og tysk far, og hun har også selv medvirket i en af hans dokumentarfilm om Ingmar Bergman", fortæller producer Hege Christensen.

Produktionen er præcis den slags historier, Viaplay ønsker at bringe til et globalt publikum.

"Liv Ullmann har fortryllet mennesker over hele verden med et enestående talent både foran og bag kameraet og et stort engagement som aktivist. Vi er stolte over, at vi nu har mulighed for at fortælle Livs unikke historie, som passer perfekt til vores strategi om at bringe utrolige nordiske historier ud til et globalt publikum", siger Filippa Wallestam, EVP og Chief Content Officer hos NENT Group.

Dokumentarserien er produceret af Teddy TV og forventes at få premiere senere i 2022 på Viaplay. Producenter er Kaare Hersoug og Hege Christensen, instruktør er Dheeraj Akolkar og executive producer hos NENT Group er Une Søreide.