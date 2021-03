Viaplay udsat for hård kritik: Står shitstorm igennem med tavshed

Kritikken rettet imod Viaplay er hård og skånselsløs ovenpå streamingtjenestens annoncering om en markant prisstigning. Kunderne raser på Viaplays sociale medier, men dette er der indtil videre ingen reaktioner på fra Nordic Entertainment Group (NENT). Og det er sandsynligvis helt bevidst, mener direktør Reinholdt Schultz fra kommunikationsbureaet Mannov.

”Det er en kamp, man ikke kan vinde med kommunikation. Og det tror jeg også, de ved hos NENT. Jeg vil tro, at deres analyse er, at forklaringer ikke får kritikken til at forsvinde. Derfor venter de bare til, at protesterne stopper af sig selv,” siger han til fagmediet, Journalisten.

Reinholdt Schultz siger, at der er ballade, hver gang tv-kanaler hæver prisen. Og det gør ikke en forskel at komme med en masse begrundelser.

”NENT ved godt, at de får nogle tæsk i nogle dage. De håber, at det bliver glemt – og at det er de færreste kunder, som rent faktisk opsiger abonnementet,” forklarer Reinholdt Schultz.

Fremover får abonnementspriserne på Viaplay Sport og Viaplay Total et ordentligt nøk opad. Prisen stiger til 449 kroner om måneden, hvilket svarer til en prisstigning på over 32 procent for at se blandt andet Superligafodbold, Champions League og Premier League.

Begrundelsen for prisstigningen er ifølge Nordic Entertainment Group (NENT), at Viaplay "kommer til at udbyde mere indhold end nogensinde".