Bog & Idé ofrer millioner på ny app

Detailkæden, Bog & idé investerer nu millioner af kroner i udviklingen af en ny app, der har til formål at samle hele Bog & idé-universet, så kunderne får direkte adgang til flere end 40.000 bøger, streaming og webshop. Målet er at sikre relevans og stærke kunderelationer i en digital fremtid.

Dermed går Bog & idé skridtet videre med deres omnichannel-strategi, der skal sikre konkurrencedygtigheden overfor blandt andre Amazons streaming- og loyalitetsprogram, Amazon Prime.

Forud for den store app-investering har Bog & idé foretaget store markedsundersøgelser, hvor mere end 2.500 kunders læse- og streamingvaner, shopping-mønstre og søgeadfærd omkring bøger og litteratur mv. er blevet kortlagt.

"Det er tydeligt, at fremtidens læser er super fleksibel. Hun har måske en fysisk bog på natbordet, mens hun lytter til bøger, når hun pendler. Danskerne vil gerne læse flere bøger, end de gør, men måden afhænger af situationen. Vi tror på, at vi med den nye app får et stærkt tilbud til alle, uanset om man er dedikeret digital læser/lytter, eller om man bruger lyd som et alternativ til de fysiske bøger", forklarer administrerende direktør, Marianne Lyngby Pedersen.

"Jeg tror, at folk er ved at få nok af halvtomme Netflix-serier og underholdning uden dybere mening. Man kan ikke kun spise sukker, man skal også have noget nærende. I Bog & idé er vi først og fremmest boghandlere, og vi ønsker at give folk de mentale vitaminer og særlige sanseoplevelser, de har brug for. Om de så konsumerer litteratur via lyd eller fysiske bøger, betyder mindre", lyder det fra Bog & Idé-chefen, som forventer, at den nye app både vil booste salget af fysiske bøger og generere større kundeloyalitet og generel tilfredshed med Bog & idé.