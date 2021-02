Bog & Idé-chef om ny streamingtjeneste: Vi får noget unikt

"Vi lancerer en app, der består af 3 ben. Et ben til streaming, et ben til shopping og et ben til loyalitet. Dette skal bindes sammen med vores fysiske butikker via Big data – og så har vi noget unikt, som ingen andre har. Lykkedes vi med denne kobling, så har vi et stærkt tilbud til vores kunder".

Sådan skriver Marianne Lyngby Pedersen i en mail til TechRadar. I sin rolle som administrerende direktør i Indeks Retail A/S, der står bag Bog & idés 113 butikker, uddyber hun beslutningen om, at detailkæden - som forleden rapporteret - nu går ind på streamingmarkedet.

Streaming af bøger er et marked, der er vokset markant de senere år og for alvor har fået vind i sejlene hos forbrugerne under coronakrisen. Det er den del af markedskagen, som Bog & Idé nu vil have en bid af.

Ifølge Marianne Lyngby Pedersen er målet dog ikke at tage fra andre aktører, som f.eks. Mofibo, Chapter, Bookbeat og Saxo - men at sikre, at Bog & Idés kunder forbliver kunder.

"Vores målgruppe er i dag ”den fysiske læser” og vi tror at vores fremtidige målgruppe er både ”den fysiske læser” og ”den fleksible læser” og vi tror på, at der vil ske en vandring fra det ene segment til den andet. Det, er det vi mener, når vi siger, at vores kunder skal forblive vores kunder", skriver Marianne Lyngby Pedersen til TechRadar.

At Bog & Idé nu springer ud som streamingtjeneste, skal ikke ses som direkte udløst af coronakrisen - og deraf nye behov for at understøtte forretningen.

"Planerne for at lancere et tilbud om streaming har været længere undervejs end Corona. Vores kunder er ved at skifte vaner. Enten følges vi sammen med vores kunder, ellers bliver vi stående. Det sidste kan ikke anbefales!", udtaler Bog & Idé-topchefen.