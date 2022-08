Optagelserne til Viaplays nye originalserie ’Kald mig far’ er i hus

Ny Viaplay Original er en akavet affære, som går direkte i hjertekulen. ’Kald mig far’ er en komedieserie med Alex Høgh Andersen, Magnus Haugaard og Ellen Hillingsø i hovedrollerne. Serien er produceret af Nordisk Film Series for Viaplay. ’Kald mig far’ har forventet premiere i 2023.

Forestil dig et rigtig godt venskab. Sådan et, hvor I har kendt hinanden hele livet. I gør alting sammen, og I er netop ved at lancere et bæredygtigt cateringfirma, som gør jer til forretningspartnere oveni. Alt er lige, som det skal være. Forestil dig så, at din ven bliver kærester med din mor. Hvad ville du gøre?

For den konfliktsky Emil bliver det mere end et hypotetisk spørgsmål, da han finder ud af, at hans bedste ven, den selvsikre Viktor, er begyndt at date hans mor, Helle. Herfra vendes det hele på hovedet, når Emil skal lære at navigere i den nye virkelighed, og hvor venskabet, som drengene kendte det, for alvor sættes på prøve. Emil spilles af Alex Høgh Andersen (Vikings, The Viking – Narkokongens fald, Skyggen i mit øje), mens rollen som den udadvendte og selvsikre Viktor spilles af Magnus Haugaard (Skyld, Elsker dig for tiden, Centrum). Rollen som Helle spilles af Ellen Hillingsø (Hvidstengruppen II, Advokaten, Dopamin).

’Kald mig far’ er en Viaplay Original, og serien udkommer i seks afsnit a ca. 25 minutter. ’Kald mig far’ produceres af Nordisk Film Series for Viaplay af producere Trin Hjortkjær Thomsen og Laura Frederikke Kragholm. Executive Producer hos Viaplay er Dorte Fuglsang. ’Kald mig far’ har forventet premiere i 2023.