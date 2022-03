Ny 'hard to get' gaming-konsol på markedet

Spilproducenten Valve har netop sendt de første eksemplarer af den helt nye lommecomputer Steam Deck ud til de første gamere, der har skrevet sig op til den.

Men hvis ikke man skrev sig på ventelisten sidste år, kan der gå en rum tid, før man får fingrene i en. Det skriver Ekstra Bladet.

Det er lige nu muligt at betale et gebyr for at stille sig i kø til Steam Deck på Valves hjemmeside med det aber dabei, at den først forventes tilgængelig 'efter andet kvartal 2022'. Altså på den anden side af sommeren 2022.

Kommer man forrest i køen, modtager man en mail sammen med en tidsfrist på 72 timer til at gennemføre købet.

Ifølge Ekstra Bladet var Steam Deck oprindelig planlagt til at ramme hylderne i den profitable juletid 2021, men blev forsinket på grund af den globale mangel på mikrochips. Det er også årsagen til den stadig noget upræcise forventede leveringsperiode.

Steam Deck er en håndholdt konsol, som giver gamere mulighed for at spille på farten. Den har ligheder med Nintendo Switch, og den giver ligesom Switch brugeren mulighed for at koble konsollen til eksempelvis et tv. Det skriver Ekstra Bladet.