Lyd i 2021: året hvor vi fik AirPods 3 og seje piger droppede trådløse hovedtelefoner

Det har været et fantastisk år for lyd. Uanset om du er en afslappet musiklytter eller en dedikeret AV-entusiast, har 2021 set nogle skelsættende produktlanceringer, innovationer inden for trådløs musikstreaming, uventede tendenser og den fortsatte vækst af spatial audio teknologier.

2021 var et vanskeligt år for mange industrier, med den igangværende Covid-19 pandemi og global chipmangel, der gjorde det næsten umuligt for teknologivirksomheder i hele verden at fortsætte med 'business as usual'.

På trods af alle prøvelser og trængsler i det forløbne år, har lydindustrien blomstret, og det globale salg af høretelefoner og højttalere er vokset i løbet af 2021.

Udover tørre salgstal er der sket en klar ændring i den måde, vi lytter til musik på i år. Musikstreamingtjenester som Apple Music og Amazon Music HD bragte hi-res audio til masserne og tilbyder audiophile-standard streams uden ekstra omkostninger til deres eksisterende subscribers - og fremskridt inden for Bluetooth teknologi betyder, at understøttelse af lossless audio snart vil være standarden for trådløse hovedtelefoner og ægte trådløse øretelefoner.

Teknologiske fremskridt betyder, at hjemme- og personlige lydenheder bliver bedre for hvert år - men det blomstrende marked for vinyl og pladespillere beviser, at mange af os stadig værdsætter de gamle måder, når det kommer til at få hver eneste dråbe af detaljer og varme fra vores musik.

Mens 2021 nærmer sig sin afslutning, og vi begynder at se frem til alt det nye lydudstyr, vi vil se på CES 2022, ser vi tilbage på de annonceringer, lanceringer, trends og innovationer, der har gjort de sidste 12 måneder til et sonisk år at huske.

Apple frigav AirPods 3

(Image credit: TechRadar)

AirPods 3 var den mest ventede udgivelse i 2021 - og efter måneder med rygter og skuffelse leverede Apple endelig de nye ægte trådløse øretelefoner i oktober.

De er ikke de game-changing, gestus-kontrollerede, fitness tracking øretelefoner, der var blevet skabt rygter om, men AirPods 3 er et væsentligt skridt op i forhold til deres forgængere og et godt alternativ til AirPods Pro for dem, der er ligeglade med aktiv støjreduktion.

Vi blev glædeligt overrasket over, hvor godt de lyder, især med Spatial Audio aktiveret, hvilket får det til at føles, som om lyden af din musik, film og spil kommer til dig fra alle vinkler.

Nu er alles opmærksomhed på de såkaldte AirPods Pro 2, som forventes at blive lanceret i slutningen af 2022. Det slutter bare aldrig, gør det?

Ægte trådløse øretelefoner dominerede stadig...

(Image credit: Nura)

AirPods 3 var blot en af flere geniale, ægte trådløse øretelefoner, der blev udgivet i 2021, hvilket beviser, at formfaktoren stadig har masser af liv i sig.

De vigtigste at nævne blandt disse var NuraTrue, et par trådløse øretelefoner, der oversteg vores forventninger til, hvor personligt et par hovedtelefoner kan være. Takket være en smart medfølgende app kan NuraTrue øretelefonerne indstilles nøjagtigt til dine ører og måle, hvordan du hører, og hvor godt knopperne passer ind i dine ører for at give dig den bedst mulige lyd.

Det ville være utilgiveligt ikke at nævne Sony WF-1000XM4. Mærkets ægte trådløse øretelefoner er vores valg af de bedste trådløse øretelefoner, du kan købe i dag, og fortsætter, hvor deres forgængere, WF-1000XM3, slap.

De er ikke de bedste støjreducerende øretelefoner eller endda de bedste til audiophiles. Men de er uden tvivl de bedste all-rounders, der tilbyder upåklagelig ergonomi, en hurtig, fyldig lyd og virkelig nyttige funktioner såsom adaptiv støjreduktion, Speak-to-Chat, IPX4-vandtæthed vurdering og en omfattende kontrol app.

…men seje piger bar hovedtelefoner med ledning

A post shared by wired it girls (@wireditgirls) A photo posted by on

Ægte trådløse øretelefoner og trådløse hovedtelefoner bliver måske hele tiden bedre, men 2021 var året, hvor seje piger omfavnede de gamle kabler.

I oktober dukkede en Instagram konto kaldet Wired It Girls op, der viser et galleri af kvinder, der bærer hovedtelefoner med ledning. Lily-Rose Depp, Zoë Kravitz og Bella Hadid er blandt de unge kvinder, der har droppet trådløse hovedtelefoner i 2021, et move, som modehistorikeren Rachel Weingarten sidestiller med den fornyede interesse for Y2K styles.

Øretelefoner med ledning har nu den samme retro-stil evne som jeans med lav talje og Juicy Couture tracksuits - og i et år, som mange af os i bedste fald vil beskrive som 'udfordrende', hvem kan så bebrejde de unge for at søge inspiration i tidligere år?

Spatial Audio var det soniske buzzword

(Image credit: Apple)

Fordybende lydteknologier som Dolby Atmos er hurtigt blevet en del af det gennemsnitlige hjemmebiograf-setup, med flere streamingplatforme og soundbars, der understøtter det som standard - men 2021 var året, hvor spatial audio for alvor tog fart i hovedtelefonernes verden.

Globale Google søgninger efter 'spatial audio' toppede i juni 2021, kun få uger efter, at Apple annoncerede, at deres musikstreamingplatform ville tilbyde musik i Dolby Atmos.

I et uventet træk fra en virksomhed, der ikke er kendt for at være særlig budgetvenlig, stillede Apple Music sin egen Spatial Audio teknologi til rådighed for sine subscribers uden ekstra omkostninger, mens Amazon Music HD gjorde det samme for musik blandet i Dolby Atmos og Sonys 360 Reality Lyd.

Hi-res audio kom til alle - undtagen Spotify brugere

(Image credit: Amazon)

Som vi nævnte, var 2021 året, hvor Apple Music og Amazon Music HD introducerede tabsfri, højopløselig lydstreaming til sine abonnenter - men de inkluderede ikke en prisstigning, hvilket gjorde premium lydfiler mere tilgængelige end nogensinde før.

Nyheden kom ikke længe efter, at Spotify annoncerede, at de ville lancere sit eget hifi streaming tier; Spotify HiF ville ikke tilbyde ægte højopløsningslyd, men det ville tilbyde streams af bedre kvalitet, end der i øjeblikket er tilgængeligt for brugerne.

Det var planlagt til at blive udgivet i 2021... men det blev aldrig til noget. Hvad mere er, så rygtes det, at Spotify HiFi kommer med en prisstigning sammenlignet med virksomhedens almindelige Premium abonnement.

Det kunne være, at Spotify har skubbet udgivelsen af HiFi tilbage for at finde en måde at tilbyde det uden ekstra omkostninger - hvis de ikke gør det, er der ikke meget, der forhindrer folk i at skifte til Apple Music eller Amazon Music HD.

Sonos hævede sine priser... uden egentlig grund

(Image credit: Sonos)

En af årets mest overraskende historier var nyheden om, at Sonos ville hæve sine priser. Eksisterende højttalere, soundbars, subwoofere og forstærkere - hvoraf nogle har været på markedet i årevis - blev hævet med så meget som $100 (ca. 650 kr.) i 2021. Og årsagerne til dette er ikke særlig klare...

Sonos har sagt, at de har og vil fortsætte med at evaluere priser på "marked-for-marked" basis, og at prisstigningerne er en del af deres løfte om bæredygtigt at udvikle forretningen og opretholde "den nemme, forbundne oplevelse" deres kunder forventer.

Virksomheden nævnte også udbud og efterspørgsel som faktorer i beslutningen om at hæve priserne - noget, der kan henvise til den igangværende chipmangel, der påvirker alt fra bilproducenter til computerfirmaer.

Det er en ikke meget trøst for alle dem, der har sparet op til en Sonos højttaler og nu mangler de penge, de nu skal betale.

På det tidspunkt kæmpede vi for at forstå annonceringen. Det er trods alt meget sjældent, at en virksomhed øger sine priser i vid udstrækning - oftere ser vi, at ældre enheder får rabat, efterhånden som nye modeller tager deres plads.

Selvom der kan være legitime årsager til disse prisstigninger, vil vi ikke bebrejde nogen for at føle sig snydt af virksomheden. Sonos højttalere er muligvis blandt de bedste på planeten for dem, der ønsker at bygge et hifi-system uden irriterende kabler, men det er svært at føle, at du får værdi for pengene, hvis disse produkter er dyrere, end de plejede at være.

Vinyl fortsatte med at blomstre i en verden af musikstreaming

(Image credit: Shutterstock)

2021 var et år med innovationer i lydens verden - men ét old school-format fortsatte med at trives, da vinyl overhalede cd-salget for første gang siden 1986.

En 2020 rapport fra RIAA (Recording Industry Association of America) viste, at vinylsalget i 2020 voksede 28,7 % til 626 millioner dollars, mens indtægterne fra cd'er faldt 23 % til 483 millioner dollars, hvilket er fortsættelsen af et langsigtet fald, der startede, da musikdownloads og streaming kom på mode.

Mens rapporten bemærkede, at vinyl stadig kun redegjorde for 5,2 % af det samlede musiksalg - som er stærkt domineret af streaming - taler det faktum, at det ældre fysiske format trives, mens cd'er fortsætter med at sygne hen til vores vedvarende fascination af pladespillere og plader.

En af grundene til dens overlevelse kunne tilskrives en følelse af nostalgi over fysiske optegnelsers håndgribelighed; stoltheden over at eje sin egen musiksamling blev stort set udvisket, da industrien blev digital.

Nutidens pladespillere bliver også hele tiden bedre, med funktioner som trådløs forbindelse, der gør dem mere tilgængelige for yngre entusiaster, som ikke vil have balladen med en masse kabler.

Så meget som vi elsker vinylens varme knitren, er der ingen tvivl om, at musikstreaming er den mest bekvemme måde at lytte til musik på i disse dage. Men uanset hvordan du lytter til din musik, er én ting sikkert - 2021 gav os flere valgmuligheder end nogensinde før. Og det er værd at skåle for, når vi går ind i det nye år og alle de lydmuligheder, det bringer.