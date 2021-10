Spotify HiFi udgivelsesdato, pris, kvalitet, funktioner, rygter og sangkatalog

For fans af high-fidelity lyd kunne Spotify HiFi være den hellige gral. Tjenesten, der blev afsløret tidligere på året, vil levere nogle af dine yndlings sange i tabsfri lyd i cd-kvalitet for at lukke hullet til tjenester som Tidal.

Ifølge Spotify er musikstreaming af høj kvalitet konsekvent en af de mest efterspurgte nye funktioner af brugere, der tidligere har været begrænset til 320 kbps.

Lyd med højere opløsning er noget, Apple og Amazon også har behandlet for nylig, da virksomhederne stillede Apple Lossless Audio og Amazon Music HD til rådighed for Apple Music og Amazon Music Unlimited abonnenter uden ekstra omkostninger -hvilket kunne være et tegn på, at de forbereder sig på lanceringen af Spotify HiFi.

For nylig har vi set flere tegn på, at Spotify HiFi er tæt på at blive lanceret. Vi har set skærmbilleder af Spotify HiFi logoet i appen samt en Spotify HiFi onboarding video lækket af en Redditor.

Imidlertid er der endnu ikke officielt annonceret noget, og med udgangen af 2021 der hurtigt nærmer sig, er Spotify ved at løbe tør for tid - så vi undrer os over, hvor pokker det er?

Selv når Spotify HiFi frigives, vil det desværre kun være tilgængeligt på "udvalgte markeder" til at starte med. Spotify har ikke præcist sagt, hvor meget tjenesten vil koste endnu, men det lyder som om det kommer til at være mere end den grundlæggende Spotify Premium pris, og der er ingen garanti for, at hver sang i hele Spotify kataloget vil have en HiFi-version tilgængelig.

Men det gode er, at vi har god grund til at tro, at Spotify HiFi-sange vil være mulige at gemme og downloade til dine enheder for offline lytning, hvilket betyder, at du bør kunne tage dit nye tabsfrie musikbibliotek med dig overalt.

Er du klar til at tage springet til tabsfrit? Her er alt, hvad vi ved om Spotify HiFi.

Spotify HiFi: et smugkig?

For nylig havde TechRadar en læser, der sendte os billeder af Spotify HiFi i brug. Selvom vi ikke selv har kunne validere billederne, tyder kvaliteten, skrifttypen, sorten og indholdet stærkt på, at disse er ægte.

De delte billeder viser HiFi-ikonet i nederste højre hjørne af appen og indeholder tekst om musik, der afspilles i 16-bit/44,1 kHz kvalitet - selvom læseren siger, at musikken ikke spillede i tabsfri kvalitet.

Billede 1 af 5 (Image credit: TechRadar Reader) Billede 2 af 5 (Image credit: TechRadar Reader) Billede 3 af 5 (Image credit: TechRadar Reader) Billede 4 af 5 (Image credit: TechRadar Reader) Billede 5 af 5 (Image credit: TechRadar Reader)

For nylig er en video, der ser ud til at vise en velkommen rundvisning i det nye streaming niveau også blevet lækket online. Det blev sendt af Reddit user Nickx000x (via What Hi-Fi?) Med billedteksten 'Her er et smugkig på den kommende HiFi onboarding proces fra at ændre appen' og ser ud til at give potentielle HiFi-brugere en rundvisning bag scenen i tjenesten:

Selvom videoen ikke er blevet verificeret som legitim af Spotify, tyder det at den overhovedet er blevet lækket, på at den nye HiFi tier lanceres meget snart. Under alle omstændigheder sagde Spotify, at tjenesten ville være tilgængelig "senere i 2021", da den først blev annonceret, så en forestående udgivelsesdato er bestemt ikke udelukket.

Spotify HiFi udgivelsesdato

Ifølge et 'fem ting at vide om Spotify HiFi' blogindlæg, siger Spotify, at den nye service vil være tilgængelig senere i 2021 - og den vil være tilgængelig som en opgradering af Premium.

"Fra senere på året vil Premium abonnenter på udvalgte markeder kunne opgradere deres lydkvalitet til Spotify HiFi og lytte til deres yndlings sange, som kunstnerne havde til hensigt."

Vi har dog ventet et stykke tid på endnu en officiel opdatering, og da vi nærmer os udgangen af 2021, er Spotify ved at løbe tør for tid for at holde sit løfte.

Det er også værd at fokusere på det, at det kun udgives på udvalgte markeder for en start, da det betyder, at vi ikke vil se Spotify HiFi gå live i alle områder på samme tid. Tidligere, når Spotify har rullet nye funktioner ud, starter de normalt med USA og Europa, men nu hvor tjenesten er tilgængelig i 80 nye lande, er det svært at sige, hvilke der vil være blandt de første til at få den nye service.

Det andet problem, du vil støde på omkring Spotify HiFi's udgivelsesdato - når det endeligt annonceres - er, at det er usandsynligt, at hver Spotify Connect enhed får opgraderingen på samme tid - hvilket betyder, at nogle højttalere som f.eks. Sonos One og PS5 kan få det længe før din lidt ældre AV modtager.

Det korte svar er, at tjenesten (forhåbentlig) vil være tilgængelig senere på året, men hvilke enheder der vil være tilgængelige ved lanceringen, forbliver et diskuteret samtaleemne, indtil Spotify opdaterer os - hvornår det end sker.

Spotify HiFi pris

Lige nu er der ingen fast pris på Spotify HiFi. Virksomheden siger, at de vil afsløre mere præcise detaljer senere på året, så for nu kan vi kun spekulere.

Hvis vi skal give et gæt, vil vi sige at det kommer til at koste mellem 150 og 200 kroner. Vi ved med sikkerhed, at det bliver dyrere end Spotify Premium - som allerede koster 99.- pr. Måned - så mellem 150-200 kroner er vores bedste bud.

Det, der også påvirker dette gæt, er at konkurrencen: et Tidal HiFi abonnement koster dig 199.- pr. Måned, mens Hi-Res Audio streamingtjenester som Qobuz og Deezer HiFi også koster 199.- pr. Måned. Amazon Music Unlimited og Apple Music er en smule billigere og indeholder nu tabsfri streaming muligheder, og det er muligt Spotify HiFi kan være omkring den samme pris, når det lanceres senere på året.

Spotify HiFi streaming kvalitet

Så hvor godt vil Spotify HiFi lyde? Det vil angiveligt lyde i det mindste lige så godt som en cd gør - og måske lidt bedre.

Ifølge Spotify vil Spotify HiFi streame tabsfri lyd i cd-kvalitet til dine enheder. Ideelt set vil disse enheder være forbundet til et netværk og være i stand til at bruge Spotify Connect, ellers bliver du nødt til at koble det over Bluetooth, hvilket sandsynligvis vil forringe kvaliteten.

Det er meget bedre end Spotifys nuværende tilbud på 320 kbps, og vil sandsynligvis bringe servicens potentielle lydkvalitet på niveau med Tidal, Deezer og måske endda Apples Digital Masters.

Når vi taler om Apple Digital Masters, er der altid en chance for, at Spotify også vil gå over hi-fi med 96 kHz / 24-bit lyd, men vi holder ikke vejret.

Så hvad betyder det hele? I en meget praktisk forstand har tabsfrie lydformater flere detaljer og data. Det betyder, at du kan høre nye detaljer i sange, som du aldrig har hørt før, der ellers kunne være blevet skåret ud, da dataene blev komprimeret. Det skulle også lyde lidt bredere og mere fordybende, men meget af det afhænger også af, hvilke hovedtelefoner eller højttalere du bruger.

Spotify HiFi sangkatalog

En anden vigtig detalje for Spotify HiFi er, hvor mange - og hvilke - sange fra Spotifys mere end 30 millioner sangkataloger, der vil blive inkluderet.

Den sikreste antagelse er, at det ikke understøtter alle sange i Spotifys store katalog, men millioner af dem burde blive inkluderet.

Blandt dem vil der sandsynligvis være tophits fra store pladeselskaber, der allerede distribuerer filerne til andre tjenester, mens noget musik fra mindre selskaber og ældre titler sandsynligvis ikke vil inkluderes. Vi holder øjne og ører åbne for flere detaljer om, hvilke sange der vil blive understøttet, men i øjeblikket er det nok bedst at beholde din cd-samling, indtil nye detaljer dukker op.

Når det er sagt, kan vi dog helt sikkert sige, at Spotify HiFi giver dig mulighed for at tage dine sange med dig, uanset hvor du går - nogle nylige skærmbilleder af Spotify HiFi forklarer, at funktionen stadig fungerer med HiFi-musik, og Spotify opfordrer dig til at downloade dem, hvis du er på vej et sted uden god forbindelse.