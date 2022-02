Lydåret 2021: Året vi fikk AirPods 3 og de kule jentene droppet trådløse hodetelefoner

Det har vært et nydelig år lydfiler. Enten du er en tilfeldig lytter eller en dedikert lytter av Hi-Res Audio (lyd med høy oppløsning), så har 2021 tilbudt noen fantastiske produktlanseringer og innovasjoner innenfor trådløs strømming av musikk. Og vi ser også at trenden fortsetter med fremveksten av romlig lyd, som kalles Spatial Audio, innenfor lyd-teknologien.

2021 var et tøft år for mange bransjer. Og med den pågående pandemien som førte til global forsendelseskrise, var det nesten umulig for teknologiske forhandlere verden over å bedrive virksomheten slik de pleide. Lanseringsdatoer ble utsatt og varer ble forsinket.

Men til tross for alle utfordringene og prøvelser det siste året har lydindustrien blomstret. Og salg av hodetelefoner og høyttalere økte jevnt og trutt globalt sett i hele 2021.

Om du ser bort fra salgstallene så har det dog vært en betydelig endring i måten vi har lyttet på musikk i 2021. Strømmetjenester for musikk som Apple Music og Amazon Music HD sørget for å bringe Hi-Res Audio til folket ved å tilby en lydfil-standard for streaming uten ekstra kostnad for sine abonnenter. Og utviklingen innen Bluetooth-teknologien betyr at tapsfri (lossless) lydstøtte snart blir standard for trådløse hodetelefoner og trådløse ørepropper. Og det er jo vel og bra, med mindre du er del av den stadig voksende gruppen mennesker som tror at trådløse hodetelefoner er på vei ut...

At det skjer teknologiske fremskritt betyr at vi hvert år får bedre lydenheter til hjem og privatliv. Men det oppblomstrende markedet for vinyl- og platespillemarkedet beviser at mange av oss fortsatt foretrekker gamlemåten når det kommer til å få ut hver detalj av varme og ekthet i lydbildet vi lytter til.

Nå ser vi mot en ny oppblomstring innenfor lyd, når CES 2022 setter i gang. Året 2021 har vært et vakkert lydbilde beriket i lanseringer, annonseringer, trender og innovasjoner. Det er virkelig et bilde som er verdt å minnes.

Apple lanserer AirPods 3

(Image credit: TechRadar)

AirPods 3 var blant de mest etterlengtede øreproppene som ble lansert i 2021. Etter måneder med rykter og skuffelser klarte endelig Apple å komme ut med de nye trådløse øreproppene i oktober.

De viste seg å ikke være de banebrytende, bevegelseskontrollerende øreproppene med treningssporing som det var forventet at de skulle være. Men AirPods 3 er definitivt et steg opp sammenlignet med forgjengeren sin, og et godt alternativ til AirPods Pro for de som ikke bryr seg om aktiv lydisolering.

Vi ble faktisk positivt overrasket over hvor bra de høres ut. Spesielt når Spatial Audio var aktivert. Den effekten gjør at det høres ut som lyden kommer mot deg fra alle vinkler, enten du ser på film, gamer eller lytter til musikk.

Ikke alles oppmerksomhet er rettet mot den såkalte AirPods Pro 2. Denne forventes å bli lansert sent i 2022. Er du en av dem som venter spent? Eller er det andre modeller du heller mot?

Ekte trådløse ørepropper ruler fortsatt…

(Image credit: Nura)

AirPods 3 var bare en av de bra, ekte og trådløse modellene av ørepropper som kom i 2021. Og det beviser kun det faktum at den fortsatt er liv laga.

Den aller beste innenfor sin sjanger var derimot NuraTrue. Et par trådløse ørepropper som overgikk alle våre forventninger over hvor personlig et par hodetelefoner kan være. Takket være den tilhørende smarte appen, kan NuraTrue ørepropper stilles nøyaktig inn til øregangene dine og måle opp hvordan den passer inn i øret ditt for optimal lyd og effekt.

Men vi kan ikke komme utenom ørepropp-sjangeren uten å nevne Sony WF-1000XM4. Sonys' true wireless ørepropper er vårt anbefalte valg blant de beste trådløse øreproppene som du kan nyte i en forbedret utgave fra forgjengeren WF-1000XM3.

De er ikke de beste støyreduserende øreproppene, og heller ikke de beste ørepluggene for lydfiler. Men de er garantert, og uten tvil, de beste allsidige ørepluggene med fantastisk ergonomi, en rask og fyldig lyd og rett og slett veldig bra funksjoner som; tilpasning for lydisolering, Speak-toChat, IPX4 som viser motstandsdyktigheten mot vann og en omfattende styrings-app.

….men kule jenter brukte kablede hodetelefoner

Ekte trådløse ørepropper og trådløse høretelefoner kan bli bedre over tid, men 2021 var faktisk det året hvor kule jenter omfanget kabel-trenden.

I oktober, da en Instagram-konto ved navn Wired It Girls dukket opp, viste det et galleri av kvinner som brukte kablede hodetelefoner. Lily-Rose Depp, Zoë Kravitz, og Bella Hadid er blant de unge kvinnene som har droppet trådløse hodetelefoner i 2021. Og det er til gjengjeld blitt tolket som et grep sidestilt med den fornyede interessen for Y2K-stilen, av motehistorikeren Rachel Weingarten .

Kablede hodetelefoner har nå samme retro-stil som jeans med lav midje og Juicy Couture treningsdresser. Og i et år som mange av oss, i beste fall, vil beskrive som "utfordrende" - hvem kan da klandre de unge for å søke inspirasjon fra tidligere år?

Spatial Audio var det soniske buzz-ordet

(Image credit: Apple)

Den altoppslukende lydteknologien fra Dolby Atmos har raskt blitt en del av det gjennomsnittlige hjemmekinooppsettet. Med flere strømmeplattformer og lydplanker som støtter det som standard. Men 2021 var året da romlig lyd virkelig fikk fart i verdenen til hodetelefonene.

Globale Google-søk etter "spatial audio" toppet seg i juni 2021. Og det var kun få uker etter at Apple annonserte at deres strømmeplattform for musikk ville tilby musikk i Dolby Atmos.

I et uventet trekk fra et selskap som ikke er kjent for å være spesielt budsjettvennlig, gjorde Apple Music sin egen Spatial Audio-teknologi tilgjengelig for sine abonnenter uten ekstra kostnad. Mens Amazon Music HD gjorde det samme for musikk mikset i Dolby Atmos og Sonys 360 Reality lyd.

Alle fikk Hi-Res Audio - unntatt Spotify brukerne

(Image credit: Amazon)

Som vi snakket om så var 2021 året da Apple Music og Amazon Music HD introduserte tapsfri, høyoppløselig lydstrømming til sine abonnenter. Men det fulgte ikke med en prisøkning - noe som gjorde premium lydfiler mer tilgjengelige enn noen gang før.

Nyheten kom ikke lenge etter at Spotify annonserte at de ville lansere sitt eget hifi-streaminglag; Spotify HiFi vil ikke tilby ekte høydefinisjonslyd, men de vil tilby strømming av bedre kvalitet enn det som er tilgjengelig for brukerne akkurat nå.

Etter planen skulle den slippes i 2021 ... men det skjedde ikke. Dessuten ryktes det at Spotify HiFi vil komme med en prisøkning, og være hæyere enn prisen selskapet har på vanlige Premium-abonnement.

Det kan være at Spotify har skjøvet tilbake utgivelsen av HiFi for å finne en måte å tilby det uten ekstra kostnad – hvis de ikke gjør det, er det ikke mye som hindrer folk i å bytte til Apple Music eller Amazon Music HD.

Sonos øke prisene.. uten grunn

(Image credit: Sonos)

Et av de mest overraskende oppslag i 2021, var nyheten om at Sonos ville øke prisene. Høyttalere, lydplanker, subwoofere og forsterkere, hvorav noen av disse har vært på markedet i årevis, fikk prisen økt med så mye som nesten 850 kr i 2021. Og grunnen til dette har ikke kommet så tydelig fram ...

Sonos har uttalt at de har også kommer til å fortsette og evaluere priser på «marked-for-marked»-basis. Og prisøkninger er en del av deres forpliktelse til å videreutvikle en bærekraftig virksomheten, samt opprettholde den «enkle, tilkoblede opplevelsen» kundene deres forventer.

Selskapet nevnte også tilbud og etterspørsel som faktorer i beslutningen om å øke prisene. Noe som kan referere til den pågående chip-mangelen som rammer alt fra bilprodusenter til dataselskaper.

Men det er kun en liten trøst for alle som har spart opp for å kjøpe seg en Sonos-høyttaler. Disse må belage seg på å spare opp ennå litt til.

Når denne uttalelsen kom, så slet vi med å forstå reklamen. Det er tross alt svært sjeldent at en bedrift øker prisene i stor grad. Vi ser oftere at eldre enheter blir redusert i pris, og kommer på tilbud, etter hvert som nye modeller kommer ut.

Selv om det gjerne er legitime årsaker til prisøkningene, så vil vi ikke klandre noen om de føler seg lurt av selskapet. Sonos-høyttalere er kanskje blant de beste på markedet for de som ønsker å bygge et HiFi-system uten irriterende kabler. Men det er vanskelig å føle at du får valuta for pengene hvis disse produktene er dyrere enn de var før.

Vinyl fortsatte å blomstre i en verden fullt av streamet musikk

(Image credit: Shutterstock)

2021 var et år som ble innovert av lyd - men ett gammeldags format fortsatte å vokse da vinyl tok over CD-salget for første gang siden 1986.

2020-rapporten fra RIAA (Recording Industry Association of America) viste at vinylsalget i 2020 vokste med 28,7 % til 626 millioner dollar. Mens inntektene fra CD-er falt 23 % til 483 millioner dollar. Og dette er fortsettelsen av en langsiktig nedgang som startet da musikknedlasting og streaming kom på moten.

Mens rapporten bemerket at vinyl fortsatt kun utgjorde 5,2 % av det totale musikksalget, som domineres sterkt av streaming, taler det faktum at det eldre fysiske formatet trives mens CD-er fortsetter sin nedgang. Det viser at vi stadig fascineres av både platespillere og vinylplater.

En av årsakene til dens overlevelse kan tilskrives en følelse av nostalgi over fysisk håndgripbarhet; stoltheten over å eie sin egen musikksamling ble i stor grad utslettet da industrien ble digitalisert.

Dagens platespillere blir også stadig bedre, med funksjoner som trådløs tilkobling som gjør dem mer tilgjengelige for yngre entusiaster som dermed slipper bryet med altfor mange "unødvendige" kabler.

Like mye som vi elsker den varme knitringen av vinyl, er det ingen tvil om at musikk-streaming er den mest praktiske måten å høre på musikk i disse dager. Men uansett hvordan du lytter til musikken din så er en ting er sikkert – 2021 ga oss flere lydvalg enn noen gang før. Og det er verdt å skåle for når vi nå er inne i et nytt år og alle lydmuligheter det gir.