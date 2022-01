Apple AirPods Pro 2 spås lansert med støtte for tapsfri lyd og sporbart etui

Apple AirPods Pro 2 kommer til å inneha en rekke nye funksjoner ifølge de seneste lekkasjene fra ryktemølla. Dette skal inkludere støtte for Apple Lossless (ALAC) og et ladeetui som dukker opp i Hvor er?-appen, slik at du enkelt kan finne det igjen, om du har forlagt proppene (eller snarere selve etuiet.)



Den ovennevnte informasjonen stammer fra velrenommerte Ming-Chi Kuo (først omtalt av MacRumors), som i den senere tid har informert investorer om at øreproppene i toppsjiktet kommer til å få et forbedret design, og at de kommer til å avsløres i fjerde kvartal, 2022 – med andre ord enten i oktober, november eller desember.



Ingen av de inneværende AirPods-modellene støtter strømming av tapsfri lyd, ei heller de relativt nye Apple AirPods 3-modellene. Det er mulig at AirPods Pro 2 kommer til å bruke en annen strømmeprotokoll enn dagens Bluetooth-baserte system, slik at det kan opprettholde en strøm med såpass store datamengder.

Fortsatt planlagt lansert i 2022

Når det gjelder muligheten for å spore etuiet, så later det til at AirPods Pro 2 kommer til å låne litt teknologi fra AirTag. Du vil kunne se enheten i kartet i Hvor er?-appen, og du vil også kunne be etuiet lage en lyd, slik at det blir enklere å finne.



Kuo nevner også at designet blir annerledes. Dette er ikke første gang vi hører om et nytt utseende på de kommende proppene. Spådommen er at stilkene fra AirPods Pro ikke kommer til å følge med på lasset, og skal erstattes i oppfølgeren.



Mange har tidligere antatt at AirPods Pro 2 var planlagt lansert i tredje kvartal, 2022, men Kuo mener nå å vite at det er mer sannsynlig med en lansering senere på året for Apples kommende ørepropper. Det vil i så fall si at Pro 2 blir lansert rundt tre år etter forgjengeren AirPods Pro.

Kommentar: Alle andre følger Apple

De små hvite ørepluggene drar riktignok ikke inn like mange millioner som iPhone-serien, men det er ingen tvil om at AirPods er lukrative produkter for Apple. Den etterlengtede lanseringen av AirPods Pro 2 kommer utvilsomt til å piske opp stemningen rundt helt trådløse ørepropper ytterligere.



Nå som AirPods 3 gav oss en oppdatering i den noe rimeligere standardvarianten i oktober 2021, og AirPods Max (lansert desember 2020) introduserte lyd med et helt annet kvalitetsnivå, har Apple fylt de fleste nisjer. Selv om selskapet har nok med lydprodukter å tilby regner vi med at AirPods Pro 2 kommer til å bli svært populære.



Det er ikke rent få andre produsenter som lager sine egne varianter av AirPods akkurat nå. Er man ute etter noe annet enn Apple kan man meske seg i alt fra Pixel Buds A-serien fra Google til Galaxy Buds 2 fra Samsung, men det er fortsatt Apples ørepropper som regjerer. Hver gang et nytt par blir lansert øker presset på konkurrentene.



Hvilke ørepropper som fungerer best for deg avhenger, til en viss grad, av smarttelefonen du skal bruke proppene sammen med. I likhet med Apple Watch, har AirPods en sømløs integrering med iPhone som ingen andre kan matche.