Lækkede covers til OnePlus 7 bekræfter pop-up-kamera

Et lækket billede, som eftersigende viser et cover til OnePlus 7, har givet os en bedre idé omkring hvad vi kan forvente os af det kommende flagskib – men rejser også nogle spørgsmål.

Billedet, som blev lagt på Twitter af brugeren Ice universe , afslører flere potentielle funktioner ved den kommende enhed. Vi kan se et stort hul til flere kameraer på bagsiden, to huller i venstre side af enheden og et på højre, hvor volumenknappen, power-knappen og hvad vi forventer er notifikations-slideren sidder – selvom vi ikke ved i hvilken rækkefølge, da OePlus har det med at ændre på designet fra model til model.ls.

Det mest interessante ved coveret er dog et næsten usynligt hul i toppen, eftersom de fleste telefoner ikke har en funktion, som har behov for dette hul. Det kan være der, for at gøre plads til en flyttet notifikations-slider, men vi har tidligere hørt rygter om, at OnePlus 7 vil have et pop-up-selfie-kamera , hvilket kan forklare hullet.

Det lækkede cover er måske ikke den ægte vare, men det bakker stadig op omkring de tidligere rygter omkring OnePlus 7.

OnePlus 7 pic.twitter.com/JQYI69s5haMarch 18, 2019

Et perfekt match?

Lækkede renderinger af telefonen har vist et kamerasetup med tre linser og et pop-up-kamera på fronten. Det lækkede cover ser ud til at passe perfekt til både knapper og kamera-setuppet, hvilket antyder, at det kan være ægte.

Meget af det vi har hørt om den kommende OnePlus 7 vedrører funktioner, som den ikke vil have – Administrerede direktør hos OnePlus, Carl Pei, har peget på, at telefonen ikke vil have trådløs opladning , imens et lækket produktark med funktioner og priser næsten var for godt til at være sandt.

Skal vi gå ud fra de sidste par års lanceringer, kan vi forvente at se OnePlus 7 omkring midt på året, så vi må vente et stykke tid endnu, før vi med sikkerhed ved hvilke funktioner den vil få. Vi holder jer naturligvis opdateret på de seneste rygter, lækager og nyheder indtil da.