Nye renderinger af OnePlus 7 peger på pop-up-kamera og intet hak i skærmen

Over de sidste par måneder har vi hørt mere og mere omkring hvordan OnePlus 7 måske ser ud , samt hvilket funktioner den kan have, og med disse nye lækkede renderinger får vi måske et endnu bedre indtryk af det kommende flagskib.

Den ofte troværdige tipper, @OnLeaks , har delt et par meget officielt udseende renderinger (via Pricebaba ), som ligner det nært forestående OnePlus-flagskib, samt en 360-graders video, som viser den frem fra alle vinkler.

Som vi tidligere har forudset, vil OnePlus 7 se ud som om, at den ikke har nogen kanter og helt skrotte hakket i toppen. I stedet vil selfie-kameraet være forvist til en pop-op-enhed i toppen. Bagsiden huser tre kamera-sensorer og en flash, meget vel for at kunne håndtere dybde og effekter i bredformat.

Enhedens øvrige funktioner skulle være uændrede i forhold til forgængeren ( OnePlus 6T ), med en USB-C-port, en enkelt højttaler, volumenknap, power-knap og en notifikationsknap.

Som vi tidligere nævnt, vil OnePlus 7 være den første telefon, som bekræftes af have 5G-egenskaber , takket være sin Qualcomm SnapDragon 855-chipsæt, selvom den næppe får trådløs opladning.

Der er endnu ikke meget andet konkret om OnePlus 7 på nuværende tidspunkt, men rygter peger på en 6-5-tommer stor skærm med et skærmforhold på 21:9 og en opløsning, som skulle afvige fra firmaets foretrukne Full HD (forhåbentlig QHD eller højere).

Det er også uvist om de 8GB RAM i forgængeren vil blive overført eller nedfraderet, ligesom batteriet nok bør være større, hvis skærmopløsningen stiger og kræver mere strøm.

Desværre peger alt på nuværende tidspunkt på, at den kommende flagskibstelefon bliver betragteligt dyrere end hvad OnePlus tidligere har forlangt for sine enheder, men vi må vente med at dømme til den officielle afsløring.