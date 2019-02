OnePlus 7 får næppe trådløs opladning

OnePlus 7 ventes først at lande til juni, så vi ved ikke ret meget om den endnu. Nu har administrerende direktør, Pete Lau, dog fortalt CNET , at firmaet ikke finder det nødvendigt at inkludere trådløs opladning i deres smartphones.

Det er en ganske stærk indikation om, at OnePlus 7 ikke vil kunne oplades trådsløst, som ellers er ved at blive standarden hos de fleste konkurrenter.

”Opladning hos OnePlus er et af kerneområderne” udtalte Lau til MWC 2019. ”Trådløs opladning er underlegen”.

Lau er skeptisk omkring de faktiske fordele ved trådløs opladning, og noterer sig, at det tager lang tid at oplade en enhed på denne måde. Med en fysisk quick-charge-adapter kan du oplade din telefon til 50% på blot 20 minutter eller 100% på lidt under en time, udtaler OnePlus.

OnePlus arbejder på at bringe sin hurtigopladninsteknologi til trådløs opladning, men har endnu ikke regnet ud, hvordan dette er muligt uden at risikere overophednng.

OnePLus har dog en pointe, når de udtaler, at trådløs opladning er den traditionelle kablede opladning underlegen. Men det ændrer sig; Xiaomi hævder eksempelvis at deres Xiaomi Mi 9 har mulighed for at oplade trådløst med 20W – to eller tre gange mere end standarden.

OnePlus er tilstede på MWC for at fremvise deres prototype på en 5G-smartphone , som skulle ramme Europa i andet kvartal af 2019. Lau afviste at kommentere på OnePlus 7, såvel som rygterne om at kamerahakket er droppet til fordel for et pop-op-kamera.