Horizon Forbidden West tager anmelderne med storm

Anmeldelserne af Horizon Forbidden West er nu begyndt at dukke op, og Aloys nye eventyr er et hit hos anmelderne.

Horizon Forbidden West er tilgængeligt på PS4 og PS5, og spillet er efterfølgeren til Horizon Zero Dawn fra 2017. Spillet ligger i øjeblikket på en Metacritic-score på 89 efter 92 anmeldelser, hvilket betyder, at spillet har fået "generelt positive" karakterer.

Vi er også store fans af Horizon Forbidden West og skriver blandt andet i vores anmeldelse, : "Forbidden West er en spiloplevelse, der er imponerende både i den mellemmenneskelige og den overordnede historie." og "Horisont: Forbidden West er et smukt spil, hvor den energi og de ressourcer, der er puttet ind i udviklingen af spillet, har givet spillet mere end bare flotte miljøer og en god historie: Spillet har fået en helt særlig ånd.".

Vi har samlet, hvad andre spilanmeldere har sagt om det seneste udspil fra Guerilla Games.

Kimberly Wallace fra Game Informer giver spillet 9,25 ud af 10 og siger bl.a: "Horizon Forbidden West markerer et nyt, højt niveau for Guerrilla Games. Det gør mere end at overgå sin forgænger; det tager Horizon-historien til nye højder og spændende steder og skaber en underholdende verden, som belønner dig for den tid, du bruger på den. Mest af alt er det en underholdende oplevelse med fantastiske scenarier, der er utroligt smukke og med uforglemmelige kampe."

IGNs Simon Cardy har det på samme måde og giver spillet 9 ud af 10. "Horizon Forbidden West er en triumferende kombination af medrivende kampe, veldesignede væsner og karakterer i topklasse og en fængslende, åben verden. Horizon Forbidden West er et absolut brag af et brag af et spil og et fantastisk eksempel på fordelen ved PS5."

Hos GamesRadar skriver de, at Horizon Forbidden West er "intet mindre end fænomenalt", og at spillets "historie, gameplay, spilmekanik og selve verdenen alle er forbedret i forhold til det oprindelige spil - hvilket er en bedrift i sig selv."

VGC har givet Horizon Forbidden West en perfekt score og skriver: "Horizon Forbidden West er et utroligt spil i en verden, som vi har lyst til at vende tilbage til langt tid efter at rulleteksterne er forbi."

Vores venner på T3 sagde: "Horizon Forbidden West er Guerrillas bedste spil til dato, og det bringer Aloy til nye højder med en blockbuster-udgivelse, der lever op til de høje standarder, som PlayStation har sat i de seneste år".

Herhjemme giver Gamereactor.dk spillet 9/10 og Connery.dk giver 5/6, så der er meget kærlighed til Horizon Forbidden West hele vejen rundt.

Ok, næsten i hvert fald. Det er ikke alle, der er lige begejstrede for Horizon Forbidden West. The Telegraph mener, at Guerrilla Games' efterfølger er et eksempel på, hvor svært det er at lave en god opfølger til et hit, og giver spillet 3 ud af 5, men ellers er det svært at finde nogle dårlige anmeldelser.

Overordnet set, er anmeldernes ord om Horizon Forbidden West ekstremt positive, og mange mener, at efterfølgeren er en stor forbedring i forhold til Horizon Zero Dawn, som også fik en pæn modtagelse, da det udkom (det har en score på 89 på Metacritic).

Hvis du er vild med originalen, er det ikke sikkert, at Horizon Forbidden West er noget for dig. Men hvis du ikke kunne få nok af Zero Dawn, så lyder Forbidden West som et spil, du bare bliver nødt til at føje til din samling.