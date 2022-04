Ugen er kun lige begyndt, men vi har allerede fået det, vi tør kalde ugens største nyhed: Elon Musk har købt Twitter.

Tesla CEO og SpaceX-stifteren har i ugevis kredset om den populære sociale medieplatform som en sulten ulv og har brugt Twitter som et medie til at annoncere både sine intentioner og sin fortsatte frustration over platformen i dens nuværende form.

Efter at have afgivet sit bud (af egen lomme og med stor opbakning fra Morgan Stanley) står det klart, at Musk vil betale 43,4 milliarder dollars - ca. 54,20 dollars pr. aktie - i et overtagelsestilbud, der giver ham kontrol over virksomheden. Handlen skal nu godkendes af myndighederne.

Twitters næste indtjeningsrapport er kun få dage væk, så det er sandsynligt, at den nye ejer vil dukke op, når resultaterne for første kvartal foreligger - i det mindste bare for at sige hej.

I en erklæring om overtagelsen sagde Musk: "Ytringsfrihed er grundlaget for et velfungerende demokrati, og Twitter er den digitale plads, hvor spørgsmål, der er afgørende for menneskehedens fremtid, diskuteres.

"Jeg ønsker også at gøre Twitter bedre end nogensinde før ved at forbedre produktet med nye funktioner, gøre algoritmerne open source for at øge tilliden, bekæmpe spambots og autentificere alle mennesker. Twitter har et enormt potentiale - jeg ser frem til at arbejde sammen med virksomheden og brugerne for at frigøre det fulde potentiale."

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech meansApril 25, 2022 See more

Bret Taylor, Twitters uafhængige formand, bemærkede i erklæringen, at "Den foreslåede transaktion vil give en betydelig kontantpræmie, og vi mener, at det er den bedste vej fremad for Twitters aktionærer."

Parag Agrawal, Twitters administrerende direktør og den person, der muligvis arbejder tættest sammen med Musk, sagde i meddelelsen: "Twitter har et formål og en relevans, der påvirker hele verden. Jeg er meget stolt af vores hold og inspireret af det arbejde, der aldrig har været vigtigere end nu." I sin erklæring nævnte han ikke Musk.

Musks køb kommer efter en lang vej til ejerskab: Først købte han næsten 10 % af Twitter-aktierne, hvilket gav ham en plads ved bordet og inviterede ham ind i bestyrelsen. Musk accepterede, men trak sig lige så hurtigt tilbage. Men han var ikke færdig. Snart tilbød han 43 milliarder dollars for virksomheden, hvilket fremprovokerede en såkaldt poison-pill-plan fra Twitters ledelse, en forsvarstaktik mod overtagelser, der indebærer salg af billigere aktier til eksisterende aktionærer, hvis en part (i dette tilfælde Musk) forsøger at købe mere end 15 % af virksomhedens aktier.

Kort efter vendte Musk, der har været på platformen siden 2009, tilbage med et overtagelsestilbud, hvilket betød, at han skulle skrabe alle pengene sammen for at købe virksomheden. I sidste uge sikrede Musk sig pengene, og i weekenden mødtes Musk og Twitters ledelse personligt for at drøfte detaljerne.

Ikke alle er lige begejstrede for opkøbet

Det er ikke alle, der er lige begejstrede for tanken om et Musk-ejet Twitter. Kort før annonceringen var #RIPTwitter en trend på platformen.

Musk har gjort det klart, at han har til hensigt at sikre, at Twitter understøtter ytringsfrihed fra alle sider. Det kan betyde, at han foretager nye vurderinger af tidligere blokerede brugere, herunder tidligere præsident Trump.

På sigt vil Twitter sandsynligvis også blive open source.

Musk, som er fan af blockchain og NFT, kan også vælge at skubbe platformen mere aggressivt i retning af krypto.

Samtidig har Musk brug for støtte fra investorer og andre bagmænd, hvis hans vækstplaner skal fungere. Twitter har gjort et godt stykke arbejde med at generere flere indtægter fra eksisterende brugere, men væksten i de seneste år har været relativt langsom og flad. Det er svært at sige, om Twitter nogensinde vil få den samme brede, globale appel som f.eks. Facebook eller TikTok.

Selv om Twitter har et par store kendis-konti, er det uklart, hvad Musk kunne gøre for at sætte mere gang i stemningen og skabe mere opmærksomhed omkring platformen.

Det virker sandsynligt, at Musk vil fremskynde den redigeringsfunktion, der allerede er under udvikling, da han allerede før købet gjorde det klart, at han står bag funktionen.

Hvad finder Elon på?

Hvad der sker nu, afhænger af Elon Musk, eller rettere sagt den Elon Musk, som snart vil kontrollere Twitter. Vil det være den geniale, sikre hånd, der via SpaceX regelmæssigt sender astronauter og forsyninger til den internationale rumstation? Manden, der for alvor grundlagde markedet for elbiler med Tesla?

Måske.

Det kan også være manden, der tweeter impulsivt for at massere sit ego og lave smålige, barnlige vittigheder om ting, der har store konsekvenser for andre. Som dengang han uploadede et billede af sig selv med en joint fra Joe Rogans podcast og skrev "The next Twitter board meet's gonna be lit".

Det er ofte enten eller for Musk, som både er ekstremt succesfuld og rig og ekstremt følelsesladet og impulsivt drevet.

Der er også en risiko for, at Elon Musk vil slippe de mørke sider af Twitter løs, som Twitter tidligere har haft svært ved at overvinde gennem årene. Absolut ytringsfrihed betyder, at ALLE stemmer skal høres, selv de potentielt farlige.

Det er ikke helt klart, om Musk ved alt om Twitters omfattende system til moderering af indhold. Snart begynder indlæringsprocessen. Vi håber, at Twitters fremtid vil give os en rationel version af Musks fremtidsvision for platformen, hvor ytringsfrihed er i fokus, men hvor almindelige og sårbare brugere stadig får den form for beskyttelse, de har brug for.