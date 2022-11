Balladen fortsætter: Endnu en Twitter-direktør siger op

Der har været stor udskiftninger i ledelelseslaget hos Twitter siden, at Elon Musk købte sleskabet for snart to uger siden.

Nu ryger der endnu en direktør, da chefen for cybersikkerhed har sagt op, skriver Bloomberg ifølge Computerworld.

Efter Elon Musk overtagelse fyrede han blandt andet CEO'en og den juridiske chef. I onsdags denne uge forlod også direktør for privatliv og direktør for compliance det sociale medie.

Lea Kissner, direktør for cybersikkerhed hos Twitter, skriver i et tweet:

”Jeg har taget den svære beslutning at forlade Twitter. Jeg har haft muligheden for at arbejde med fantastiske mennesker, og jeg er så stolt af privatlivs-, sikkerheds- og it-afdelingerne og det arbejde, vi har udrettet," lyder det ifølge Computerworld.