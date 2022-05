Bog på vej om Elon Musk

Som tidligere chef for CNN og med et hav af roste biografier under bæltet er det i reglen værd at holde øje med, hvad den amerikanske journalist Walter Isaacson beskæftiger sig med.

Tidligere har han blandt mange andre skrevet om Albert Einstein, Leonardo da Vinco, Henry Kissinger og senest om en af genteknologiens frontløbere, nobelprisvinderen Jennifer Doudna.

Mest kendt herhjemme er nok Walter Isaacsons biografi om Steve Jobs, som han – efter mere end 40 interviews med hovedpersonen selv – udgav få uger efter Apple-stifterens død. Men der er god grund til at tro, at næste udgivelse også kommer til at klare sig hæderligt.

Den handler om Elon Musk og bygger på talrige interviews med Musk, som Isaacson jævnligt har fulgt på rejser og arbejdsdage siden midten af sidste år.

Desuden har forfatteren talt med mere end 200 personer, der enten har eller har haft noget at gøre med den farverige iværksætter og mangemilliardær, der som bekendt aktuelt prøver at købe Twitter. Det skriver Computerworld.

Ifølge et nyligt interview med Walter Isaacson i New York Times er der med Musks excentriske og hyperaktive personlighed så rigeligt at tage af, når man skal skrive om manden, at det svarer til at slukke tørsten fra en brandslange.

På den anden side vurderer Isaacson også, at en vis del af Musks undertiden rablende personlighed er spil for galleriet: ”I don’t think he’s as random as he allows himself to appear. I think it’s much more thought through.”

Walter Isaacsons biografi om Elon Musk udkommer på forlaget Simon & Schuster. Udgivelsesdatoen er ikke offentliggjort endnu.