Efter Musk-køb: Giganter dropper Twitter

"Jeg er imod censurering, der går meget længere end loven".

Sådan skrev Tesla-rigmanden Elon Musk angående sine planer med Twitter tilbage i april 2022, og nu er han officielt blevet ejer af det sociale medie.

Bilgiganterne Ford og General Motors (GM) har taget konsekvensen af det nye ejerskab, som har fået virksomhederne til at holde igen med deres aktiviteter på Twitter, skriver Forbes ifølge Ekstra Bladet.

"Vi vil fortsætte med at evaluere platformens retning under det nye ejerskab", fortalte Fords talsperson Said Deep til Forbes, efter firmaet har standset deres reklameaktiviteter på Twitter.

Det store amerikanske bilfirma General Motors, der blandt andet er indehaver af mærkerne Chevrolet og Cadillac, er kommet med en lignende udmelding.

'Vi er i dialog med Twitter for at forstå platformens retning under det nye ejerskab', skrev GM fredag ifølge Forbes. Det skriver Ekstra Bladet.

For begge bilgiganterne drejer det sig om deres reklameaktiviteter på Twitter, hvor de stadig vil være til stede med opdateringer og kundepleje, fortæller de.

Elon Musks Twitter-køb sætter også bilproducenterne i en akavet position, da Musk også er til stede på bilmarkedet med sin virksomhed Tesla, hvilket det franske bilmærke Citroën også har bemærket.

"Hej til den sociale medie platform, som er ejet af en af vores konkurrenter", skrev Citroën på Twitter efter købet blev officielt. Det rapporterer Ekstra Bladet.

Elon Musk har ikke lagt skjul på, at han ønsker at lave drastiske ændringer med Twitter, som han mener går imod ytringsfriheden.

Han har blandt andet været kritisk overfor udelukkelsen af Donald Trump fra platformen, og han har sagt, at der skal indføres mindre censurering af indholdet, skriver Forbes.

Det har fået mange brugere til at frygte, at det sociale medier vil flyde over med ekstreme synspunkter, racisme og stødende indhold, skriver det amerikanske medie.

Elon Musk har forsøgt at berolige bekymrede Twitter-brugere, da han fredag deklarerede, at han ville oprette et 'indholds moderations-råd med diverse synspunkter', skriver Forbes ifølge Ekstra Bladet.