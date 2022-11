Twitter vil kræve betaling for verificering

Nu, hvor han ejer Twitter, har Elon Musk givet de ansatte de første nye instrukser.

Instruktionen går ud på at ændre Twitter Blue, der er selskabets valgfrie abonnement til 4,99 dollars – eller cirka 37 kroner – om måneden, der giver adgang til yderligere funktioner.

Twitter Blue-abonnementet blev lanceret for snart et år siden som en måde, hvorpå man kan se annoncefri artikler fra visse brugere og på andre måder tilpasse appen. Man kan for eksempel få en anden farve på ikonet på hjemskærmen. Det skriver mobil.nu

I de par kvartaler, hvor Twitter har offentliggjort regnskaber efter indførelsen af Twitter Blue, har annoncering stadig været en stor del af selskabets indtjening. Musk vil gerne have abonnementer til at stå for halvdelen af platformens samlede indtjening.

Den nye version skal være et dyrere abonnement, der samtidig verificerer brugerne. Det hævder personer med indsigt i sagen, samt intern korrespondance, som The Verge har fået adgang til.

Det nye abonnement skal koste 19,99 dollars per måned – det svarer til cirka 150 kroner. De allerede verificerede brugere får 90 dage til at tegne abonnement, ellers mister de deres blå markering.

Som verificeret bruger får man et lille logo, et flueben, ved siden af ens brugernavn. Så ved andre brugere, at der er tale om en godkendt konto med den rigtige person eller organisation bagved og ikke en bedrager. Det skriver mobil.nu